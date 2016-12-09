WADA опубликовало вторую часть доклада Макларена о допинге в России

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена сегодня опубликовала вторую часть отчета о применении допинга российскими атлетами. Из документа следует, что в «российскую государственную допинговую программу» были вовлечены более 1000 спортсменов, среди них - двое золотых медалистов Олимпиады в Сочи.

«Установлена подмена образцов двух российских хоккеисток мужскими пробами. Манипуляции установлены применительно к пробам двух спортсменов, завоевавших четыре "золота" Сочи, и спортсменки, завоевавшей серебряную медаль, показавшим физиологически невозможную концентрацию соли. Следы царапин и другие признаки манипуляций найдены на 12 из 44 проверенных пробирок с допинг-пробами спортсменов, получивших медали в Сочи. Выявлены манипуляции с пробами шести медалистов Паралимпиады в Сочи, завоевавших в сумме 21 медаль», - говорится в документе.

Имена спортсменов исключены из самого доклада, однако с ними ознакомлены федерации соответствующих видов спорта, пишет The New York Times. «Обнародовать ли имена российских спортсменов из этой тысячи, решат сами федерации», - заявил Макларен.

Речь в докладе идет о промежутке времени с 2011 по 2015 г., который, помимо Олимпиады, включает ряд мировых соревнований высокого профиля. По мнению экспертов, система подмены проб начала создаваться именно в 2011 г. после неудачи российской команды на Олимпиаде в Ванкувере, и постоянно совершенствовалась. В частности, манипуляторы в лабораториях добивались даже внешнего сходства «грязных» и «чистых» проб, добавляя в них растворимый кофе Nescafe и соль, отметил Макларен в ходе пресс-конференции в Лондоне.

Все выводы построены не на показаниях свидетелей, а на воспроизводимых экспертизах и лабораторных исследованиях, подчеркивается в докладе. «Подмена образцов мочи российских атлетов в Сочи получила дополнительное подтверждение; кроме этого, установлено, что она не прекратилась с зимней Олимпиадой. Техника подмены, отточенная в Сочи, стала регулярной, ежемесячной практикой московской лаборатории применительно и к летним видам спорта. Это подтверждается дальнейшим анализом ДНК и солевого состава проб», - говорится в отчете. Всего в нем фигурируют 500 фальшивых отчетов о пробах, переданных московской лабораторией в WADA.

«Российское министерство спорта и доктор Родченков (экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков) разрабатывали методику, которая бы стала совершенным, безопасным механизмом, гарантировавшим невозможность уличения в применении допинга», - сказал Макларен. По его мнению, министр спорта России Виталий Мутко мог знать о допинг-системе, но руководил всем его заместитель, поэтому прямых доказательств причастности Мутко нет.

Макларен признал, что Россия предприняла некоторые шаги после публикации первой части допинг-доклада летом этого года. Он пояснил, что в России были отстранены от работы чиновники, ставшие фигурантами его расследования, проведены проверки. «Я думаю, они (в России) пытаются измениться», - сказал руководитель комиссии.