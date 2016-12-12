Итоги фестиваля «Артдокфест» и премии неигрового кино не совпали

Гран-при международного фестиваля неигрового кино «Артдокфест» получил фильм «Инструкция по освобождению» красноярского фотохудожника Александра Кузнецова, снявшего историю двух девушек из психоневрологического интерната, которые добиваются от государства признания своей дееспособности. История тянется много лет, и это второй фильм, который Кузнецов снимает о людях, уже ставших для него родными. До конкурса «Артдокфеста» фильм показали на фестивале в Ньоне (Швейцария), где ему тоже дали главный приз.

Жюри «Артдокфеста», куда вошли драматург Александр Гельман, писатель Борис Минаев и режиссер анимации Михаил Алдашин, в номинации «Лучший полнометражный фильм» наградило «Убеждения» Татьяны Чистовой. Действие фильма происходит в военкомате, в комиссии по альтернативной службе. Молодые люди, не желающие брать в руки оружие, пытаются получить законное право отбыть положенный срок на социальной работе, но для этого им надо заставить членов комиссии поверить в искренность своих убеждений. На международном фестивале документального кино в Лейпциге «Убеждения» назвали лучшим документальным фильмом Восточной Европы по версии телеканала MDR.

Фильм Сергея Лозницы «Аустерлиц», основной победитель того же фестиваля в Лейпциге, не получил в конкурсе «Артдокфеста» ничего. Зато его увенчали «Лавровой ветвью» – национальной премией документалистов, которую присуждают профессионалы (голосует жюри из 50 человек). Лавры раздают в день закрытия «Артдокфеста», так что можно считать эти события – премию и фестиваль – просто двумя разными взглядами на один и тот же процесс. Если фестиваль предлагает зрителю пестрый поток актуального сегодня материала, то премия маркирует профессиональное качество.

Олимпийцы с лавром «Лавровой ветвью» в номинации «Лучший документальный кинофильм» награжден олимпийский фильм Сергея Мирошниченко «Кольца мира». Жанр – официальное кино Олимпиады – имеет довольно интересный формат. Его делают по заказу Международного олимпийского комитета и под его строгим контролем. В нем не разрешено говорить о политике, о национальном соперничестве, о командных победах – только о личных достижениях спортсменов, об их стремлении к совершенству, о радости самоопределения. При этом недосягаемым образцом такого рода фильмов до сих пор является «Олимпия» Лени Рифеншталь, снятая при технической поддержке всей мощи Третьего рейха.

Один из лучших сегодня документалистов, Сергей Лозница, снимал фильм в мемориальном комплексе Дахау-Заксенхаузен – бывшем лагере уничтожения, сегодня входящем в туристические программы. Кажется, сразу понятно, в чем конфликт: толпы праздных посетителей приехали посмотреть на место гибели тысяч людей, где совершалось страшное и непостижимое преступление. Но туристы – обычные люди, им жарко, они пьют воду из пластиковых бутылок, фотографируются, разглядывают бараки, двери, двор. Что именно они видят – мы, наблюдающие за ними зрители, не знаем. Никаких вопросов автор им не задает, в разговоры не вступает. И только неподвижная камера наблюдает, как все новые и новые люди входят в ворота с надписью Arbeit macht frei. Современные, в основном молодые, люди с голыми ногами, одетые в шорты и футболки. Но в какой-то момент становится очевидным, что перед нами разворачивается пугающий образ безымянной человеческой толпы, которая заполняет пустое пространство лагеря, его помещения, дворы и переходы, струится насквозь, силуэтами темнеет в окнах и арках. Есть вещи, которые невозможно себе представить в яви – но можно ощутить их через другой образ. На массу наполнивших Дахау в летний солнечный день туристов, живых, свободных, праздных, ложится тень тех, умерших, уничтоженных, которые когда-то были точно такими же живыми и легкомысленными.

Сергей Лозница родился в Белоруссии, учился в Киеве и Москве, работал в Петербурге на студии документальных фильмов, живет и работает в Германии. В Латвии теперь живет Виталий Манский, 10 лет назад придумавший «Артдокфест» и премию «Лавровая ветвь» и с тех пор их на себе вытягивающий. Получивший Гран-при фильм «Инструкция по освобождению» снят на французские деньги. Влади Антоневич, режиссер фильма «Кредит на убийство» (расследование обстоятельств видео из сети, на котором неонацисты убивают дагестанца), награжденного спецпризом жюри, – израильтянин. Получается, что документальное кино в России не находит места, оно вытеснено из телепрограмм, где приветствуют лишь расследования о просроченных продуктах, оно не пользуется популярностью у кинотеатров, его мало знает публика. Так было не всегда, опыт Алексея Погребного, награжденного на «Лавре» за вклад в кинолетопись, это подтверждает. Первые серии его «Лешкина луга», грустного документального романа о семье фермера, начатого в 1990-м, а законченного в 2010 г., показывали по телевидению, а последние серии – уже только на фестивалях.

Однако «Артдокфест», за 10 лет своего существования превратившийся – безо всякой государственной поддержки – в очень популярное событие московской жизни, демонстрирует, что потенциал у неигрового кино сегодня есть и в России. Возможно, что в завтрашней.