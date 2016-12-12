Россияне собираются встречать Новый год дома

По данным «Ромир», в канун нового 2017 года в гостях у друзей будет каждый четвертый россиянин

По данным исследования, проведенного компанией «Ромир», большая часть россиян, как всегда, собирается встретить Новый год дома или на даче в кругу семьи. В гостях у друзей будет каждый четвертый, еще 10% собираются веселиться в ресторане или путешествовать. Из них 2% отправятся за границу. Как обычно, у 4% пока нет планов на Новый год, а 2% собираются работать.

Если россиянин встречает Новый года дома, это значит, что он считает деньги. Но вовсе не означает, что он отказался от каникулярной поездки. Уже несколько лет подряд туристы предпочитают покупать туры со 2 января, многие готовы вылетать даже утром 1 января — ведь сразу после Нового года цены на иностранных курортах снижаются, рассказывают сотрудники туристических компаний.

Конечно, с массовым выездным туризмом пока дела обстоят плохо: НТК «Интурист» прогнозирует, что по итогам 2016 г. за рубеж выедет 8 млн человек, что на 30% меньше показателя 2015 г. Но с осени россияне вновь начали путешествовать — не столько потому, что их финансовые дела выправились, столько оттого, что привыкли к новой реальности. В 2017 г. выездной турпоток начнет ощутимо расти, надеются в «Интуристе».

Любимый праздник Большинство жителей России называют самым важным праздником именно Новый год, свидетельствуют данные «Левада-центра». По мнению экспертов центра, это связано с «негосударственным» смыслом праздника — ведь он посвящен частной жизни, семье и друзьям. На втором месте по важности для россиян стоит День победы, причем он занял это место всего 10 лет назад. На третьем месте — Пасха.

Российские туристы возвращаются как на теплые курорты, так и в зимнюю Европу. Так, по данным Российского союза туриндустрии, число соотечественников на Канарах уже в октябре вернулось к показателям 2014 г. Интерес к зимним поездкам в Австрию и Финляндию стабильно растет — пусть и всего на 3-5% по сравнению с предыдущим сезоном, но зато впервые за два года, отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Некоторые туркомпании уверяют, что продали на новогодние каникулы на треть больше туров в Финляндию, чем в прошлом году.

Правда, видно, что россияне стараются экономить, замечает представитель компании Tez Tour Лариса Аханова: многие собираются ехать на горнолыжные курорты в Австрию чуть позже Нового года, когда цены в отелях ниже. Той же экономией объясняется снижение продаж авиабилетов на период новогодних каникул. По данным АТОР, продажи снизились на 10-15% о сравнению с прошлым годом, а все из-за того, что расценки авиаперевозчиков на праздничные даты иногда в разы выше будничных тарифов.

Что же касается предпочтений путешественников, то они по сравнению с прошлыми новогодними каникулами сильно не изменились, говорит генеральный директор агентства Pososhok.ru Кирилл Фаминский. Примерно 60% тех, кто поедет отдыхать в предстоящие новогодние каникулы, выбирают заграничное путешествие. Как всегда, это либо горнолыжный отдых в Европе, либо пляжный отдых.

Больше недовольных За последние 10 лет по итогам новогодних каникул не менее 70% россиян признавались социологам ВЦИОМа, что довольны прошедшими праздниками. Число довольных достигло пика в благополучные 2012-2013 гг. (каникулы расхваливали 80% респондентов), но затем резко упало. Так, в январе 2014 г. каждый четвертый признался, что недоволен каникулами. Аналогичным был результат посленовогодних опросов ВЦИОМа и в следующие два года. И было чему огорчаться: праздничные расходы год от года сокращались и отставали от прогнозов, по итогам каникул 2016 г. 23% респондентов сказали, что вообще не получили новогодних подарков, каждому пятому опрошенному пришлось провести праздничную ночь на работе — а это максимум сразу за 10 лет наблюдений! Новый, 2017 год доставит россиянам больше удовольствия, надеются социологи. Не то чтобы финансовое положение жителей страны заметно улучшилось, просто люди привыкли к новым реалиям и научились радоваться малому, объясняют эксперты.

Однако доля тех, кто ездил на Новый год в европейские города, сильно сократилась, сейчас это не самый востребованный вид путешествия, отмечает Каминский. Традиционные для встречи Нового года Прагу и Париж пока туристы не бронируют, признает исполнительный директор компании «Ванд тревел» Татьяна Ванд. Зато дальние Мексика, Куба, Индия и Вьетнам неплохо востребованы. В Израиле на новогодние праздники уже не хватает отелей для российских туристов, рапортует служба tourinfo. А вот Китай в последние два года на Новый год продается плохо.

В массовом сегменте многие выбирают новогодние поездки в Турцию: на курортах Эгейского моря в это время обычно +20 ºС, созревает новый урожай фруктов — так что можно отдохнуть с комфортом. Охотно едут наши соотечественники и на Кипр, многие отели которого теперь не закрываются на зиму.

Бронирований могло бы быть больше, но некоторые россияне явно надеются на открытие Египта, поэтому пока тянут время, считает представитель компании «Тез тур» Лариса Аханова.

Примерно 40% из тех, кто поедет отдыхать, предпочли Россию — это либо горнолыжные курорты Сочи и Кавказа, курорты недалеко от дома, либо популярные с туристической точки зрения российские города, рассказывает Каминский. В число самых популярных в этом году вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Иркутск. Тот, кто позаботился о новогоднем отдыхе заранее, смог значительно снизить свои расходы. В октябре перелет в Сочи и обратно на самые востребованные даты можно было купить за скромные для этого периода 7000 руб., а проживание найти по цене от 1000 руб. в сутки на человека, говорит Каминский.

Kathy Belge / Freeimages Издание о путешествиях Lonely Planet опубликовало рейтинг самых привлекательных для туристов городов мира в 2017 г., составленный для ежегодного справочника «Лучшие путешествия». Замыкает десятку Портленд, столица штата Орегон. Lonely Planet называет его «городом, который не хочет никого впечатлить, но всех впечатляет», и считает американским «городом будущего». Одно из событий, ради которых сюда стоит приехать в 2017-м, - солнечное затмение 21 августа 1/10 Е. Разумный / Ведомости Москва расположилась в топ-10 на девятом месте. Авторы рейтинга пишут о революционных изменениях, превративших российскую столицу в ультрасовременный мегаполис. В 2017-м здесь состоятся матчи Кубка конфедераций, напоминает издание. Также туристам советуют посетить просветительский центр Политехнического музея, который должен открыться на базе МГУ в 2017 г. 2/10 PIXABAY Лиссабон рекомендуют к посещению не так часто, как, например, Барселону или Мадрид, и это невнимание португальской столице идет на пользу: по многим параметрам она не уступает более раскрученным соседям, а цены здесь ниже, считают эксперты Lonely Planet 3/10 PIXABAY Сеул за последние десять лет стал намного лучше - экологичнее, удобнее для туристов. В 2017 г. достопримечательностей здесь станет еще больше - во второй половине года в городе откроется парк Skygarden 4/10 Alex Barrow / Wikimedia Тосканскую Пистою часто называют «маленькой Флоренцией», но в 2017 г. у города будет шанс выйти из тени своего более знаменитого соседа - на этот год Пистоя объявлена культурной столицей Италии 5/10 Freeimages Небольшой город Орхид в Македонии на глазах превращается в оживленный курорт, поэтому сейчас самое время запланировать визит - уже интересно, но еще не слишком людно. Самый лучший вид на город открывается с одноименного озера, советует Lonely Planet 6/10 Rubén Naíl / Wikimedia В Мексике составители рейтинга выделяют Мериду, самый густонаселенный город на полуострове Юкатан. 2017 г. Мерида проведет в статусе культурной столицы, поэтому туристов ждет серия ярких мероприятий и представлений 7/10 PIXABAY Тройку лидеров открывает Лос-Анджелес, который авторы рейтинга представляют не только как город кинозвезд и фанатов здорового образа жизни, но и как культурную столицу. Сюда все чаще приезжают (и переезжают) интеллектуалы с Восточного побережья и из Европы, утверждает издание 8/10 Freeimages Кейптаун (№ 2 в рейтинге) Lonely Planet советует как гастрономический и культурный центр. Местные мясо, вино и фрукты составляют конкуренцию лучшим в мире, а карта музеев скоро пополнится Африканским музеем современного искусства - Zeitz Museum of Contemporary Art Africa 9/10 PIXABAY Самым же привлекательным для путешественников издание считает французский Бордо. «Город, который часто называют "спящей красавицей", просыпается», - сообщает рейтинг. В 2017 г. здесь открываются новые музеи, набережная Гаронны активно реставрируется, а добраться сюда из Парижа станет еще проще с запуском в середине 2017 г. новой линии высокоскоростных поездов 10/10

Иностранные курорты сделали россиянам много спецпредложений на этот зимний сезон — поэтому туристы забронировали на 30% больше номеров в пятизвездочных отелях, чем годом ранее. Но интересно, что при этом почти все они полетят к месту отдыха эконом-классом, отметил Каминский. Несмотря на все преимущества ранних бронирований, как и в прошлом году, большинство россиян, судя по всему, отложили подготовку новогоднего путешествия на декабрь, признает он.

То, что в этом году многие позволили себе отложить составление новогодних планов на последний момент, подтверждает и управляющий партнер «Семейного офиса Ника» Кирилл Николаев.

«Раньше, если ты не бронировал Швейцарию летом, то осенью платил намного дороже, теперь же, из-за провала массового туризма, можно ехать в любой момент по той же цене», — объясняет он. Второй год подряд самым большим спросом из российских курортов у состоятельных россиян пользуется горный кластер Сочи. Но качественный отдых там сильно подорожал по сравнению с прошлым годом, и за новогодние каникулы в пятизвездочных отелях Красной Поляны вы потратите столько же, столько в роскошном шале на курортах Швецарии или в отличном отеле в Таиланде, говорит Николаев. «Поэтому "невыездные" россияне сильно расстроены: у них есть ощущение, что здесь они получают за свои деньги меньше, чем могли бы за границей», — объясняет он.

Невыездных — прежде всего по экономическим причинам — сейчас в России очень много, говорит продюсер Сергей Князев. Для его праздничного холдинга «Князевъ», как и для многих других агентств, новогодняя ночь 2016/17 будет рекордной по количеству заказанных семейных и ресторанных программ.

Е. Кузьмина / Ведомости Санкт-Петербург назван лучшим туристическим направлением Европы. В борьбе за звание самого привлекательного для туристов города северная столица России оказалась сильнее Амстердама, Барселоны, Берлина, Эдинбурга, Стамбула, Лиссабона, Лондона, Парижа, Порту, Йоркшира, Рима, Флоренции и Венеции 1/10 Mriya Resort & Spa Лучшим европейским курортным комплексом для отдыха (Europe’s Leading Leisure Resort) организаторы премии назвали крымский курорт Mriya Resort & Spa. Спа-комплекс отеля отметили наградой World Spa Awards: он стал победителем среди курортных спа-центров 2/10 Rossi Boutique Hotel & Spa Помимо победителей по каждому континенту организаторы премии называют лучших в каждой стране. Российские отели в этом году наградили в восьми номинациях. Санкт-петербургский Rossi Boutique Hotel & Spa назвали лучшим бутик-отелем 3/10 Emperor Suite @ Taleon Imperial Hotel Лучшим сьютом признали Emperor Suite в отеле Taleon Imperial Hotel в Санкт-Петербурге. Номер площадью 240 кв. м включает две спальни, кабинет, гостиную, столовую и ванную комнату. Его средняя цена составляет 245 000 руб. в сутки, указано на сайте отеля 4/10 Swissotel Krasnye Holmy Moscow Swissotel Krasnye Holmy Moscow выиграл в двух категориях - бизнес-отель и бизнес-отель класса люкс 5/10 Е. Разумный / Ведомости Категория, в которой победил The Ritz-Carlton Moscow, называется «Лучший отель» 6/10 Е. Разумный / Ведомости Московский Radisson Royal Hotel наградили за резиденции при отеле 7/10 Radisson Blu Paradise Resort & Spa, Sochi Radisson Blu Paradise Resort & Spa в Сочи стал победителем среди спа-курортов 8/10 Corinthia Hotel St Petersburg Corinthia Hotel St. Petersburg отметили как лучший отель для конференций 9/10 Luceo Spa at Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg Параллельно с World Travel Awards организаторы вручают награды спа-центрам - премию World Spa Awards. Лучшим в России спа-центром в гостинице второй год подряд посчитали Luceo Spa отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg 10/10

«Мы, профессионалы праздничной индустрии, связываем мощный поток заказов с тем, что из-за экономических трудностей в стране многие вместо поездок на заграничные горнолыжные или морские курорты остаются дома», — объясняет ситуацию Князев. Средства, которые эти семьи традиционно тратили на авиабилеты и проживание в отелях, в этот раз будут оставлены в семейных «закромах», но часть пойдет на организацию интересного Нового года, считает он.

«В секторе корпоративных праздников, увы, кризис, огромная доля сотрудников коммерческих и государственных предприятий останется без традиционных предновогодних банкетов со своими коллективами», — продолжает он. Многие фирмы и банки в этом году устраивают лишь закрытые вечеринки или новогодние туры в Сочи, Крым, Европу и Азию для клиентов и руководителей, а остальным сотрудникам предлагают походы в рестораны «в счет зарплаты» или с минимальной компенсацией потраченного, рассказывает Князев.

Организаторы новогодних вечеринок тоже стараются экономить, признает генеральный директор агентства Communicator Creative Events Егор Доброгорский. Поэтому большим спросом пользуются большие концертные площадки — от СК «Олимпийский» до Барвиха Luxury Village — или клубы со всем необходимым оборудованием, что позволяет сократить расходы на техническое обеспечение и декорации. К тому же эти площадки самостоятельно готовят новогодние вечеринки с приглашением артистов.

Еще одним востребованным вариантом места для новогодней вечеринки второй год подряд остаются залы театров: Большого, театра «Россия», Театра оперетты, Геликон-оперы и т. д. Гостей сначала приглашают посмотреть спектакль, а после в соседнем зале накрывают столы. Популярны и вечеринки в стиле интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» и ей подобных.

Ретротематика на вечеринках, форматы дискотек и квартирников, которые были популярны еще несколько сезонов назад, ушли в прошлое, продолжает Доброгорский. По этой причине клиенты отказываются от кавер-групп и джазовых ансамблей в пользу эстрадных исполнителей, инструментальных коллективов и симфонических оркестров.

Наталья Крамаренко, менеджер по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности «Берингер Ингельхайм Россия», 2015-й Новый год встречала вместе с друзьями и семьей на площади около Бранденбургских ворот в Берлине, в прошлом году они делали в Бруклине благотворительное представление по мотивам известных сказок — в том числе русских, немецких, английских. Причем участников праздника собрали через группу в одной из соцсетей, рассказывает Крамаренко. «Мы с семьей и друзьями стараемся сделать на Новый год что-то новое, чего никогда не делали до этого, — объясняет она главное условие правильной подготовки праздника, — ведь идеальный Новый год — это сочетание авантюризма, новых впечатлений и, главное, теплой семейной атмосферы».