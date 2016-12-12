Moncler начал выпускать лыжи и спортивное снаряжение

Юрий Подладчиков, швейцарский сноубордист российского происхождения, придерживается жесткого распорядка, потому что должен постоянно совершенствовать свое мастерство. Чтобы достичь наивысших результатов, важна каждая мелочь, поэтому мало мобилизовать весь свой внутренний потенциал — необходимо правильно подобрать аксессуары. При подготовке к съемкам нового выпуска проекта «Moncler. Страсть к спорту / вторая серия», в котором бренд представляет выдающихся спортсменов современности, он так и поступил: выбрал лыжные костюмы и спортивный инвентарь из коллекции Moncler Grenoble High Performance. Одежда и снаряжение изготовлены по меркам спортсмена и гарантируют ему свободу движений и надежность.

Опыт Moncler в создании одежды с высокими потребительскими свойствами и идеальным сочетанием изящных форм и высокотехнологичной начинки обрел в коллекции свое наивысшее воплощение. Начиная с текущего сезона благодаря грамотно выстроенным парт­нерским связям в нее удалось включить также лыжи и шлемы, произведенные лучшими брендами, специализирующимися на товарах для лыжного спорта. Одним из таких партнеров стала недавно появившаяся, но уже успевшая зарекомендовать себя компания zai, расположенная в городке Дизентис в швейцарском кантоне Граубюнден. Основанная в 2003 г., она является признанным в мире производителем лыж с высокими техническими характеристиками. Лыжи zai & Moncler Grenoble Limited Edition представлены в трех размерах (155, 166 и 177 см), у них превосходные показатели торсионной жесткости и курсовой устойчивости, что гарантирует надежность даже в экстремальных условиях. Разумное сочетание натуральных и высокотехнологичных материалов, таких как углепластик, нержавеющая сталь, алюминий, термопласты и резина, дополняется нанотехнологией, обеспечивающей скорость: сколь­зящая поверхность (база) толщиной 1,7 мм делает лыжи износоустойчивыми и легкими. При этом лыжи выполнены в изысканном стиле Moncler, что проявляется в черной матовой окраске и шикарном чехле для лыж. В комплект входят также снегоступы в стиле ретро.

Moncler Снаряжение 1/3 Moncler Изготовлением шлемов занимался партнер Moncler - компания KASK 2/3 Moncler Лыжи делали мастера комапнии zai 3/3

Но что значат скорость без хорошей управляемости и высокие эксплуатационные качества без безопасности? Коллекция Moncler Grenoble включает шлем, сочетающий строгие критерии защищенности с привлекательным внешним видом. Здесь идеальным партнером оказалась компания KASK и ее шлем Stealth, который подвергся небольшому редизайну, получив черную матовую окраску, придавшую ему изысканную элегантность. Эксплуатационные характеристики шлема тоже были доработаны. Для Moncler Grenoble KASK снабдил шлем Stealth высокоточной системой Bluetooth. Внешнее управление, удобное в использовании и связанное со смартфоном, а также встроенный микрофон позволяют владельцу шлема общаться, звонить по телефону, слушать музыку и оставаться на связи, и все это при высоком качестве звука. Шлемы имеют также особые солнцезащитные фильтры: две модификации — Silver Mirror и Orange — могут меняться в зависимости от климатических условий и интенсивности солнечных лучей. Шлемы выпущены небольшой партией в четырех размерах.

Посмотреть, как ведут себя новинки в реальных условиях, сможет каждый, кто посетит зимние Альпы. Начиная с сезона 2016/2017 1300 горнолыжных инструкторов будут носить куртки и лыжные костюмы, сшитые специально для них: Moncler подписал договор с пятью ведущими лыжными клубами Альпийского региона. Первый договор с клубом был заключен в 2007 г., когда бренд стал официальным партнером и поставщиком швейцарской горнолыжной школы Sankt Moritz — Celerina — Samedan. В этом сезоне лыжные костюмы Moncler Grenoble High Performance можно будет заметить на курортах в Кран-Монтане и Вербье, а также в австрийском Кицбюэле и французском Межеве.

Перевела Елена Туева