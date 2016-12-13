Лидером американского проката остался мультфильм «Моана»

Принеся компании Disney $18,8 млн, анимационный фильм в третий раз подряд финишировал на первом месте. Сборы «Моаны» в национальном прокате достигли $145 млн. В международном картина принесла за неделю еще $23,5 млн, доведя суммарную кассу до $238,8 млн.

Комедия студии Paramount «Новогодний корпоратив» заняла вторую позицию с результатом $17,5 млн. Премьерная публика выставила киновечеринке с участием Джейсона Бейтмана, Оливии Манн, Дженнифер Энистон и Кейт Маккиннон среднюю оценку В по шкале CinemaScore. Аналитики Boxofficemojo сравнивают новый фильм с двумя другими комедиями 2016 г. с возрастным рейтингом R (дети до 17 лет только в сопровождении взрослых) – «В активном поиске» и «Свадебный угар»: обе закончили национальный прокат с результатом чуть выше $46 млн.

В международном прокате «Новогодний корпоратив» принес $16,4 млн с 49 территорий. Больше всего корпоративы любят в России – у нас фильм заработал $2,3 млн. Следом с большим отрывом идут Мексика ($855 000), Италия ($648 000), Бразилия ($620 000) и Колумбия ($222 000).

Триллер Тома Форда «Под покровом ночи», расширив прокат до 1262 кинотеатров, поднялся с 16-го места на 7-е, принеся студии Focus $3,19 млн. Общие сборы картины в национальном прокате – $6,2 млн, в мировом – $16,2 млн.

На пятки Форду наступает драма Кеннета Лонергана «Манчестер у моря», которой прочат номинацию на «Оскара». За уикенд фильм принес $3,15 млн всего с 366 экранов. К следующим выходным прокат расширится до 1200 кинотеатров.

Еще один явный претендент на главные кинонаграды сезона – «Ла-ла ленд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун вышел пока в пяти кинозалах, но заработал там $855 000 – $171 000 с экрана, это 10-й стартовый результат за всю историю и лучший стартовый сбор с одного кинозала в 2016 г.

По материалам boxofficemojo.com