В Екатеринбурге танцуют «Снежную королеву»

Творение Ганса Христиана Андерсена оказалось беспроигрышным вариантом для балета. «Снежная королева» официально числится по ведомству дефицитных детских спектаклей, и зрительный зал заполнен публикой 6+ и утром, и вечером. Но на протяжении двух часов, в которые уложено действие, в зале не слышно ни плача, ни громкого шепота, ни звука разворачиваемых конфет.

Музыка композитора Артема Васильева (дирижер – Павел Клиничев), написанная по заказу хореографа Вячеслава Самодурова, с мультипликационной яркостью воспроизводит то снежные вихри, то потрескивание камина в уютной столовой, то буйство разбойников или народное гулянье на площади маленького городка. При этом ее переменчивые ритмы не позволяют скучать и взрослым. Без подсказок распознаются и палисадник с розами, за которыми Кай и Герда ухаживают вместе с Бабушкой, и цветочное поле, дающее отдых во время путешествия Герде, и бивуак, на котором куражится лихая Атаманша, и состоящее из больших белых плоскостей царство Снежной королевы. Все пространство организовано задником для проекций, несколькими деревьями и домиком-экраном, между которыми располагаются то камин с торшером, то разбойничий вертел, то оранжерея. Рассматривать все детали этого театрального мира можно было бы до бесконечности, вспоминая варежки с птичками из собственного детства или свитер с оленями, ждущий после театра на домашнем диване, – творения художников Ирэны и Эрика Белоусовых украсили бы эстетскую выставку скандинавского дизайна. Но они, играя на перепадах ярких радостных цветов и бесконечных оттенков серого, с тактом оставляют воздух для главной составляющей балета.

Хореограф Вячеслав Самодуров взвалил на себя постановку детского спектакля, который обычно принято сбрасывать подмастерьям, не случайно. Его «Снежная королева» мобильна и празднична, как раскраска в руках ребенка, но в ней совершенно нет одномерности, обычно превращающей детские постановки в затянувшуюся однодневку. Хореограф сполна использовал преимущества личной работы с композитором, придумав собственный вариант «Снежной королевы». В ней нет ни принцессы и ее прекрасных башмачков, ни маленькой разбойницы с северным оленем, ни зеркала с осколками и слова «вечность». Сама Снежная королева, хотя ее партия и отдана прима-балерине (Елена Шарипова, кажется, нигде не ощущала так власть своей красоты), здесь отодвинута на второй план. Да и Кай лишь функция (случайно ли притягивающий внимание обаятельный Алексей Селиверстов отодвинут во второй состав?). Может быть, он лишь плод воображения Герды (отличная работа трогательной Екатерины Сапоговой и тщательной Мики Нисигути), как и ледяное царство – оно разрушается несколькими движениями, превращая белые глыбы в скрытые под простынями привычные кресло, торшер, шкаф и камин.

Самодурова увлекла история Герды, чья преданность и самоотверженность толкнули ее на путешествие в большой незнакомый мир. Его населяют прекрасные птицы и цветы. Но в этом же мире находится место и разбойникам во главе с Атаманшей (каскадная Елена Сафонова в одном составе и ярко-характерная Анастасия Багаева в другом).

Не теряя стройности повествования, постановщики «Снежной королевы» обнаруживают в истории неожиданные пласты: встреча с птицами и цветами становится поводом для большого классического па с изобретательным па-де-де Герды и Цветка (в небольшой партии Александр Меркушев затмевает всех остальных персонажей), а танцы разбойников отсылают к характерным дивертисментам «Дон Кихота» и «Пахиты». Нелепые тролли вызывают в памяти легендарную виртуозность танцовщиков ирландского Riverdance, а вариации Цветка и Кая созданы по канонам других северян – датчан, чей танцевальный стиль основан на ювелирной огранке мелких движений. Узнавание в новом хорошо незабытого старого – еще одна тема новой «Снежной королевы».

Екатеринбург