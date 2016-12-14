Мария Сафронова показала связь детского сада с офисом и домом скорби

Мария Сафронова – художник молодой, но уже замеченный и отмеченный (премиями и номинациями на них, музейными показами) художественным сообществом. Так что ее выставка «Общее частное» в Московском музее современного искусства – не аванс на будущее, а фиксация заслуг. Хотя и проходит в рамках молодежной программы галереи «Триумф».

Сафронова – чаровница, умеет жесткое послание упаковать самым нежным образом. Ее живопись (холст, масло) при всей видимой безыскусности – никаких глубин и светотеней – остра по рисунку, а краски так лучезарны, что даже сцены в психиатрической лечебнице производят исключительно приятное впечатление.

«Распорядок дня» – серию картин из жизни дома скорби – Сафронова показывала два года назад на выставке в этом же музее. «Игру общего вида» – картины из жизни детских учреждений – можно было увидеть прошлой весной в «Триумфе», а «Офис» частично демонстрировал «Ковчег». Но нынешнее соединение трех сюжетов изменило, вернее, прояснило смысл показанных раньше работ.

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Каждая часть выставки «Общее частное» состоит из макета, соответственно, детского сада (он самый подробный и симпатичный, со сломанными пупсами и крохотными розовыми горшками), офисного здания-аквариума и больницы с решетками на окнах, а также из серии картин из жизни обитателей этих заведений.

Причем стиль живописи в разделах существенно разнится. Если детская серия откровенно карикатурная, такая соц-артовская, с детьми-роботами, офисная – иронично-гламурная, гиперреалистичная, то сумасшедший дом написан трогательно, даже нежно по отношению к изображенным персонажам, сущим детям.

Есть, правда, там и трагическая картина, где больной в процедурном кабинете изображен в том же узнаваемом ракурсе, что и мертвый Христос на хрестоматийной картине Андреа Мантеньи, но она выбивается из общей несколько анекдотической атмосферы. Да и пришедшее на ум сравнение с классической живописью чрезмерно жестоко по отношению к картинам Сафроновой.

Конечно, лучше смотреть все части выставки отдельно, чтобы не воспринимать их в неприятном единстве, когда путь из детского сада в сумасшедший дом проходит через офис, потому что нигде нет частного – только общее.

До 8 января