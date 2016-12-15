В Москве отметили 25-летие совместной программы Школы-студии МХАТ и Центра Юджина О`Нила

Даже в такой Мекке драматического театра, как Москва, англоязычная постановка «Вишневого сада» – гость нечастый. Вспоминается разве что версия чеховской пьесы британского режиссера Кэти Митчелл, запланированная к показу в МХТ в декабре и сорвавшаяся из-за проблем с финансированием. В противовес канонам английского театра постановка американских студентов школы-студии МХАТ на учебной сцене школы звучит пронзительно русской. И пусть зрителя не вводит в заблуждение то, что Петя читает рэп, а в финальной сцене спектакль превращается в мюзикл. За плотным миксом английских фраз угадываются русские характеры, созданные более века назад Станиславским, Книппер-Чеховой и Качаловым. Конечно, с поправкой на современность. Постановка режиссера Ильи Бочарниковса остается в традициях системы Станиславского.

Бессмертному творческому методу американцев решили обучать 25 лет назад. Организаторами проекта выступили школа-студия МХАТ в лице ее тогдашнего проректора, а ныне почетного президента Анатолия Смелянского и американский театральный центр Юджина О’Нила. «Главный секрет программы в том, что ее участники не профессиональные актеры. И многие выбирают творческую стезю как раз после учебы в России», – подчеркивает Смелянский. Проект – единственная возможность для американских студентов провести полноценный семестр в российской театральной среде. Обучают их на хрестоматийных образцах чеховской классики (вторая группа ставила спектакль по «Чайке»). В учебный процесс включены стандартные творческие дисциплины: мастерство актера, история русского театра, кино, фехтование, танец, а также технология сценического костюма и дизайна. «Студенты за несколько месяцев проходят сжатую программу первых двух курсов», – отмечает преподаватель школы-студии МХАТ Илья Бочарниковс.

За 25 лет обучение по системе Станиславского прошли более 800 студентов из США. Некоторые стали успешными артистами. Среди выпускников программы – звезда сериала «Интерны» Один Байрон и актриса театра им. Мейерхольда Джордан Фрай. Многие из сегодняшних студентов мечтают работать в России. Их глаза горят, Станиславский бы поверил.