Премию Кандинского вручили без церемоний

Премия Кандинского встретила свой юбилей – десятое вручение – скромнее прежнего, хотя в прошлом году казалось, что скромнее быть уже не может. Но само существование этой премии в области современного искусства – факт отрадный и вдохновляющий. Многолетний соперник частной Премии Кандинского – государственная премия «Инновация» неизвестно, жива ли. После реорганизации и смены руководства Государственного центра современного искусства мало понятно, будут ли награждать художников и за что именно.

С Премией Кандинского все понятно по крайней мере идеологически – жюри и экспертный совет составляют известные, компетентные и пользующиеся уважением профессионалы.

Материально же, конечно, премия пострадала. Нет, денежное выражение награды осталось (1 800 000 руб. – в номинации «Проект года», 450 000 руб. – в номинации «Молодой художник. Проект года»), и можно пережить полное отсутствие шоу на церемонии вручения, но жаль ежегодных выставок выдвиженцев и номинантов. В этом году она оказалась совершенно микроскопической и бледной.

Все впереди Учредитель Премии Кандинского – Международный культурный фонд Breus Foundation, определяющий себя как «институция, миссией которой является поддержка и продвижение российского современного искусства в России и за рубежом». Главе фонда Шалве Бреусу миссию эту выполнять становится все труднее, однако перед объявлением победителей он уверил, что подводить итоги деятельности фонда не намерен.

Но какие могут быть претензии, тем более что выбор жюри в этом году выглядит разумным и взвешенным. Правда, ему не трудно было его сделать – финалисты, по три в каждом разделе, – все любимцы художественной общественности, их не раз выдвигали на премии, а некоторых и награждали. Причем молодые художники практически ровесники выдвинутых во «взрослой» номинации, и довольно забавно получилось, что среди авторов вышедших в финал проектов художницы зачислены в молодежь, а художники сочтены зрелыми.

Поскольку премия дается именно за проект года, а не по совокупности заслуг, то Андрей Кузькин, сделавший большую и очень серьезную выставку «Право на жизнь», в которую вошли все его перформансы, логично выиграл у группы «Синий суп» с одной и, возможно, не самой сильной своей работой «Каскад». Третьим претендентом был Евгений Гранильщиков с романтическим видео «Без названия. После поражения», явно уступающий двум более маститым соперникам.

В молодежной номинации явного лидера не было. Можно предположить, что выбор работы Таус Махачевой, выступившей в роли Супер Таус, определен составом жюри, где в подавляющем большинстве были директора музеев. А проект Махачевой как раз посвящен героизму двух смотрительниц дагестанского музея, вырвавших из рук грабителя «Абстрактную композицию» Родченко. Супер Таус, защитница незамеченных героев, пыталась поставить им памятник в разных музеях, а потом пронесла его на спине из Махачкалы в Москву. Дагестанка европейской выучки, Таус Махачева вышла получать приз в образе своей супергероини в красивейшем хиджабе. Равной ей соперницей в номинации была Анна Желудь с сильной, прошедшей в Гридчинхолле выставкой «Хуже, чем ничего», где, кроме ее фирменных «гнутых» объектов, была еще и живопись. Полина Канис с медленным и красивым видео «Смена» не могла составить конкуренцию этим двум художницам.

Виктор Мизиано, получая приз в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства», как всегда, щегольнул красноречием, уверяя, что в этот раз ему могли бы предпочесть другого претендента, а вот в прошлый раз, когда номинировали, должны были наградить. Кого из соперников он имел в виду – Георгия Кизевальтера с книгой «Переломные восьмидесятые в неофициальном искусстве СССР. Сборник материалов» или Алека Эпштейна с биографией «Художник Оскар Рабин: запечатленная судьба» – неизвестно. Жюри предпочло им Мизиано с нетолстой книгой о Дубосарском и Виноградове. Денежного приза в этой номинации нет: если выигрывает рукопись, ее издают, если уже опубликованное произведение, то издают перевод книги на английском.