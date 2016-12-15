Мексиканский тенор Хавьер Камарена демонстрирует эталон искусства бельканто

Хавьер Камарена в свои 40 лет ценится в узком кругу специалистов по бельканто, но он действительно номер один в воображаемой иерархии наших современников в этой области. Cейчас он специализируется на роли Артуро в последней опере Винченцо Беллини – вероятно, труднейшей теноровой партии мирового репертуара. Наслаждение, которое дарит Камарена, многогранно. Его исключительно ровный, округлый, мощный и чувственный голос воздействует сам по себе, чисто физически. Но Камарена умный и опирающийся на вековую традицию мастер. Он владеет тайнами фразировки и филировки (messa di voce), как того требует бельканто, так что каждый мотив, каждая краткая или обширная мелодия превращается в волнующий сердечный призыв, гармоничный, трогательный и мужественный одновременно. Фальцетом он не пользуется, но без труда достигает высокого ре и тем самым придает роли силу и магию. В сравнении с известными записями Николая Гедды, Альфредо Крауса, Лучано Паваротти его Артуро более наивен, юн, страстен, но и уравновешен. Это темперамент, который укладывается в рамки бельканто точно по золотой середине.

В ответ на это сравнение Камарена смеется и подчеркивает, что он не случайно первый мексиканский Артуро. Певец скромно настаивает на том, что ему еще много чему есть поучиться у его наставника Франсиско Арайсы. Среди его эталонов – Фриц Вундерлих, но я бы сказал, что Камарена менее слащав, даже когда следует манерностям мелодраматического стиля. Короче говоря, с какой стороны ни подобраться, совершенство и восторг. Отмечу еще, что певец играет роль убедительно и с точки зрения биомеханики, полностью входя в образ не только душевно, но и телесно. Он движется синхронно с фразой, его жест и динамика тела дают голосу плоть слышимого и зримого чувства.

«Пуритане» живут этим. Без достоверно воспетого подвига самопожертвования и любви эта опера бессмысленна. Режиссер Андреас Хомоки (интендант Цюрихской оперы) отвлекает от Беллини наворачиванием сценических выкрутасов, заимствованных из киноэстетики. В мадридской постановке (Эмилио Саги) полгода назад Камарене было, вероятно, легче: темпы (дирижер Эвелино Пидо) были более спокойные, сцена помогала, а не мешала. В Цюрихе его Эльвира (Жужана Маркова) не вполне ответила на идеальную мексиканскую страсть. Ансамбль, хор и оркестр под управлением Энрике Маццолы безупречно и терпеливо следовали режиссерским указаниям. Так или иначе, в апреле Камарена впервые споет Герцога в барселонском «Риголетто». Это будет событие.

Цюрих