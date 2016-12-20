Новые «Звездные войны» уступили лишь предыдущим

В Северной Америке новая серия «Звездных войн» принесла компаниям Disney и Lucasfilm $155 млн. Это четвертый декабрьский результат трехдневных сборов в истории и третий – среди стартов 2016 г. Кроме того, «Изгой-один» стал всего лишь вторым фильмом, начавшим декабрьский прокат со сборов выше $100 млн, – первым были тоже «Звездные войны», прошлогоднее «Пробуждение силы». Но в рождественские каникулы «Изгою-один» придется побороться за внимание публики с несколькими новыми большими релизами и возможными претендентами на «Оскар», у которых сейчас расширяется прокат: «Манчестер у моря» на этой неделе поднялся с седьмой позиции на шестую, а «Ла-ла ленд» скакнул на седьмую строчку с пятнадцатой. Если посмотреть на динамику сборов картин, близких к «Изгою-один» по стартовым результатам, то можно увидеть, что «Голодные игры» ($152,53 млн на старте), «И вспыхнет пламя» ($158,07 млн) и «Темный рыцарь» ($158,41 млн) теряли на второй неделе 61,6%, 53,1% и 53,5% соответственно. Но все они выходили не в декабре и ни у кого из них не было таких сильных конкурентов, какие появятся у «Изгоя-один» уже на этой неделе, когда выйдут фантастическая драма «Пассажиры» с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом, фэнтези «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером, Марион Котийяр, Джереми Айронсом и Шарлоттой Ремплинг и мультфильм «Зверопой», персонажей которого озвучили Мэттью Макконахи, Риз Уизерспун и Скарлетт Йоханссон. С другой стороны, прошлогоднее «Пробуждение силы», стартовавшее с фантастических $248 млн, отменно выдержало оборону, потеряв на второй неделе всего 40% сборов. «Звездные войны» – могучий бренд, и вряд ли публика быстро потеряет интерес к «Изгою-один», который всем нравится: премьерная аудитория оценила фильм на А по шкале CinemaScore, а замеры агрегатора кинопрессы Rotten Tomatoes показали 84% положительных рецензий.

В международном прокате «Изгой-один» собрал $135,5 млн. Больше всего – в Великобритании ($21 млн), Германии ($12,5 млн), Австралии ($10,8 млн), Франции ($10 млн) и России ($7,9 млн).

Неудачник недели – мелодрама «Призрачная красота». Несмотря на звездный состав (Уилл Смит, Эдвард Нортон, Кейт Уинслет, Хелен Миррен, Кира Найтли), фильм собрал лишь $7 млн – для Уилла Смита, например, это худший старт за всю карьеру. Критика разнесла картину в пух: доброжелательными были всего 14% рецензий.

По материалам boxofficemojo.com