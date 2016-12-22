В фильме «Пассажиры» герои справляются с космическим одиночеством

Какой ужасный дым, какой ужасный чад; вчера он видел во сне восьмерых волчат и по некоторым признакам вычислил в них восьмерых нерожденных детей своих.

Впрочем, нет ни дыма, ни чада – все в страшном порядке, и непонятно, откуда в голове строка из песни, которую он никогда не слышал. Он плыл на космическом корабле, собирался с концами уехать на новую Землю – экзопланету, известную как Новая обитель – 2, так же, как в давно забытые времена люди отправлялись из Европы в Америку. Туда летят на скорости, равной половине скорости света, и все равно путь занимает десятилетия. Все 5000 пассажиров должны провести их во сне, в глубокой заморозке, гибернации. Но корабль тряхнуло, и он проснулся. Никто больше не проснулся, а он, чувствительный, открыл глаза и начал шарить босыми ногами по полу.

Уснуть обратно не получится. Впереди у него 90 лет одиночества. В стерильных, чудесных, курортных условиях: бассейн, бар, фильмотека, полное медицинское обслуживание, как в фильме «Элизиум», возможность выйти в открытый космос. Он надевает скафандр, выходит в открытый космос. Возвращается. Снова заказывает у механического бармена виски. Снова выходит в открытый космос. Ну да, там звезды. А он простой тридцатилетний парень, механик, пассажир третьего класса.

$20 млн за пробуждение «Пассажиры» шли к экрану 10 лет. Сначала предполагалось, что главную роль будет играть Киану Ривз (под него и писалось), но не сложилось, а потом Ривз постарел и перестал быть большой голливудской звездой. Большие голливудские звезды сегодня – Крис Пратт («Стражи Галактики», «Мир юрского периода») и Дженнифер Лоуренс, лауреат «Оскара» и ключевой элемент киносериала для тинейджеров «Голодные игры». Пратт получил за роль в «Пассажирах» $12 млн, Лоуренс – $20 млн. Надо сказать, в условиях фильма, где два часа на экране только они двое (есть еще Лоренс Фишбёрн и Майкл Шин в совсем небольших ролях), оба эти деньги отрабатывают.

Она – блондинка, журналист, блогер и как бы почти писательница. Решила лететь в Новую обитель – 2 за новыми впечатлениями и потому, что на Земле нечего было терять. Проснулась в капсуле раньше времени. Ничего не может понять, но видит рядом симпатичного вроде бы парня. Хотя бы не одна. Впереди 90 лет в его компании – но что тут скажешь, кому пожалуешься, просто техническая неполадка. Они вместе гуляют, завтракают, секс – лишь вопрос времени, некуда же деваться. Только потом, из обмолвки андроида-бармена, она поймет, что разбудил ее лично он, механик. Увидел ее в капсуле, долго мечтал о ней, долго говорил себе «нет» – и вот разбудил до срока, а как заставить уснуть снова, не знает. Утопающий хватается за воздух и тянет за собой на дно других, но кто будет его обвинять, он же утопающий. «Что ты наделал, паскуда!» – орет она, но в космосе никто не услышит ее крика.

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«Пассажиры» – это прежде всего отличный, очень крепкий сценарий Джона Спэйтса. Приблизительно зная Голливуд, даже не надо специально справляться в IMDb, чтобы понять, что браться за него не решались много лет. Хорошо, лезем в IMDb – вуаля, все так и есть: он еще в 2007 г. вошел в мрачный, но почетный Blacklist – список лучших нереализованных сценариев в Голливуде. Но вода камень точит, и компания Sony в конце концов отправила в жизнь текст про очень живые, очень естественные отношения только что проснувшегося парня и разбуженной им от тоски девушки. Фильм снял Мортен Тильдум (получивший номинацию на «Оскара» за смертельно унылую «Игру в имитацию»), но фигура режиссера здесь не особо и важна: сценарист заранее все продумал, режиссеру остается только иллюстрировать созданный им мир.

В котором последовательно взрываются все возможные штампы. «Все надоело, я хочу побыть один» – ну вот ты один, в совершенном комфорте, и что? «С милым рай и в шалаше» – а что делать, если в райском шалаше оказывается совсем не милый, а первый встречный? Но героиня Дженнифер Лоуренс с первым встречным Крисом Праттом оба чудовищно одиноки, как и все люди. Им остается только любить друг друга, других вариантов просто нет. Если космос что и услышит – так это внятно сформулированную мысль, что другие не только ад, но иногда, в безвыходных ситуациях, еще и рай.

В прокате с 22 декабря