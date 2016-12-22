В галерее на Солянке сделали выставку в честь Юрия Норштейна

Выставка «Каждый вечер перед сном» представляет работы нескольких художников, но манит только одним именем – Юрия Норштейна. Попавший перед открытием выставки в осаду журналистов с камерами, он только удивлялся – столько шума из-за двухминутного сюжета, даже не фильма?

Выставка представляет действительно очень короткую работу Норштейна (автор сценария, режиссер, художник-аниматор) и Валентина Ольшванга (художник-постановщик) – заставку к телепрограмме «Спокойной ночи, малыши». Работа над ней длилась два года, закончилась в 2000-м, но долго на телеэкране не продержалась – была слишком медленной и странной для стандартного детского восприятия, сформированного диснеевскими мультфильмами, где действие развивается быстро и понятно.

М. Стулов / Ведомости 1/5 М. Стулов / Ведомости 2/5 М. Стулов / Ведомости 3/5 М. Стулов / Ведомости 4/5 М. Стулов / Ведомости 5/5

«Наш вариант заставки задумывался как культурное предприятие. Действие в ней развивалось сверхподробно в расчете на ежевечерний просмотр, чтобы в следующий раз ребенок смог увидеть какую-то новую деталь» – рассказ Норштейна о работе по заданию «Первого канала» можно прочесть как преамбулу к выставке. Авторы предполагали, что каждую неделю будет меняться и сопровождающий изображение музыкальный фрагмент, надеялись, что, очаровавшись звуками Шопена или Бетховена, малыши захотят послушать их сочинения целиком.

Рабочие материалы к мультипликационной заставке заполняют стены двух выставочных залов галереи. Здесь и кадры из фильма, и рисованные портреты главных героев: девочки в шляпке, пса в цилиндре, зайца в клетчатых штанах, толстопопого медвежонка; эскизы и наброски, прорисовки сцен.

Рассматривать интересно все. Любая деталь, какая-нибудь многократно нарисованная девочкина пяточка так же волшебно симпатична, как и большая сцена с несколькими игрушечными персонажами. Норштейн говорит, что они хотели показать то, что не оставляло их с детства. Похоже, правда, что детства этого не было в реальности, оно существовало только в некоем культурном пространстве дореволюционной России и доброй старой Англии, откуда и синтезировались прорисованные художниками идеальные образы.

До 19 февраля