В Петербурге открылся фестиваль «Лики современного пианизма»

Международный музыкальный фестиваль «Лики современного пианизма», основанный Валерием Гергиевым и сербской пианисткой Мирой Евтич несколько лет назад, проводится дважды в год: под Новый год и весной. Главная цель фестиваля – явить миру молодые, еще не вполне оперившиеся таланты, дать им возможность поиграть на равных с признанными мэтрами рояля – такими, как Ефим Бронфман, Нелсон Фрейре, Николай Ангелич или теперь уже вполне утвердившиеся на пианистическом олимпе Даниил Трифонов и Люка Дебарг.

В этом году афиша фестиваля пестрит новыми именами: Иван Бессонов, Арсений Гусев, Нурон Мукуми, Анна Денисова – всех не перечислить. Ближе к концу фестиваля ожидаются отличные ребята – братья Артур и Лукас Юссены, ставшие открытием прошлых «Звезд белых ночей». Цикл из всех концертов Рахманинова в три дня сыграет Даниил Трифонов с оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. А на открытии «Ликов пианизма» на Новой сцене Мариинского театра прозвучало четыре концерта французских композиторов. За пультом мариинского оркестра стоял Валерий Гергиев.

Анастасия Волчок, зрелая пианистка с московской консерваторской выучкой, отшлифованной в Европе и Америке, исполнила знаменитый второй концерт Сен-Санса технично, выдерживая бешеные темпы, но маловыразительно. Эффектные пассажи звучали чисто, но звук был поверхностный, лишенный объема и красок, фразировка вялая, лишенная внутреннего движения.

Затем на сцену вышел 16-летний Абисал Гергиев, ученик Александра Сандлера. Зал насторожился: всем было интересно, как играет сын Гергиева. Юноша, изрядно смущаясь, подошел к роялю; долго возился, подкручивая на нужную высоту сиденье, потом собрался – и легко, нежно, застенчиво сыграл первую фразу концерта Пуленка. Сразу стало ясно, что мальчик очень музыкален; скорее всего, сильные стороны его дарования – не бешеный напор и экспрессия (как у папы), а поэтичность, романтическая манера игры. До-диез-минорный концерт Пуленка у нас играют редко – и зря: музыка изящна, светла, эдакий реверанс в сторону неоклассицизма. Фактура сольной партии не перегружена сложностями: как раз то, что надо для начинающего пианиста, дебютирующего на такой статусной сцене.

Мира Евтич, сооснователь фестиваля, выбрала для своего выступления сверхпопулярный соль-мажорный концерт Равеля. После него броский, дерзкий, красочный и виртуозный фортепианный концерт Андре Жоливе, с угловатой, но оригинальной мелодикой и грохочущими дикими ритмами, воспринимался как глоток свежего воздуха, прилетевший из экзотической страны. Увлекавшийся архаическими культурами Африки и Океании Жоливе выразил в этом опусе увлеченность музыкальной магией, и это увлечение вкупе с тембровой яркостью красок, несомненно, роднит его с французскими фовистами. Сольную партию в концерте исполнил Жан-Батист Фонлюп – французский пианист среднего поколения. Маскулинная, упругая манера звукоизвлечения, чеканный рисунок фраз и подкупающе свободный, броский стиль игры – все вместе оставило скорее благоприятное впечатление. Дебют Фонлюпа на Новой сцене Мариинского театра оказался удачным; а вечер французского фортепианного концерта в целом оставил неравноценные музыкальные впечатления: кое-что из прозвучавшего было слушать откровенно скучно, кое-что показалось интересным и живым.

Санкт-Петербург