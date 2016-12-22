Люкс

Girard-Perregaux посвятила часы Дмитрию Менделееву, Юрию Гагарину и запуску спутника

Они входят в коллекцию, созданную к 225-летию марки
Все часы из юбилейной коллекции Place Girardet изготовлены в единственном экземпляре
Все часы из юбилейной коллекции Place Girardet изготовлены в единственном экземпляре
Girard-Perregaux

Часовая мануфактура Girard-Perregaux к своему 225-летнему юбилею выпустила коллекцию Place Girardet, состоящую из 225 моделей часов – по одному экземпляру на каждый год существования. На циферблате каждой модели указан год – от 1791-го (год основания мануфактуры) до 2016-го – и памятное событие, ознаменовавшее его. России в коллекции посвящены три экземпляра. Модели Yuri Gagarin Birth и Dmitri Mendeleev Birth отмечают даты рождения Юрия Гагарина и Дмитрия Менделева, они выпущены под порядковыми номерами 1934 и 1834. Часы Launch of Sputnik под порядковым номером 1957 посвящены запуску первого искусственного спутника Земли в 1957 г.

Первыми марка выпустила Yuri Gagarin Birth, они появились в московских бутиках Mercury в августе и сразу были куплены. Сейчас в России представлены Dmitri Mendeleev Birth и Launch of Sputnik, цена каждой модели – 2 288 000 руб.

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Модель Girard-Perregaux Place Girardet Launch of Sputnik выпущена в корпусе из розового золота диаметром 41 мм
Girard-Perregaux
Модель Girard-Perregaux Place Girardet Launch of Sputnik выпущена в корпусе из розового золота диаметром 41 мм
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Механизм часов украшен узором «Женевские волны» на платине и мостах колесной передачи, а также солнечным узором по ротору автоматического завода
Girard-Perregaux
Механизм часов украшен узором «Женевские волны» на платине и мостах колесной передачи, а также солнечным узором по ротору автоматического завода
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Циферблат модели Girard-Perregaux Dmitri Mendeleiev Birth увенчан маленькой золотой плашкой в положении «9 часов», на которой выгравирован год рождения русского ученого
Girard-Perregaux
Циферблат модели Girard-Perregaux Dmitri Mendeleiev Birth увенчан маленькой золотой плашкой в положении «9 часов», на которой выгравирован год рождения русского ученого
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Эскиз модели Girard-Perregaux
Girard-Perregaux
Эскиз модели Girard-Perregaux
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Все часы серии Place Girardet оснащены механизмом с автоматическим заводом, запас хода составляет 54 часа. В юбилейном калибре знаменитый «золотой Мост» - визитная карточка Girard-Perregaux - впервые установлен над балансовым колесом Microvar. Часы выпущены в корпусе из розового золота. Одна из юбилейных моделей - La Esmeralda Tourbillon - на премии Grand Prix d'Horlogerie de Geneve была признана лучшими часами с турбийоном 2016 г.

Победители премии Grand Prix d'Horlogerie de Geneve

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В Женеве состоялось вручение призов Grand Prix d'Horlogerie de Geneve. Гран-при - Aguille d'Or - профессиональное жюри присудило модели Chronométrie Ferdinand Berthoud FB01. Это первый в мире турбийон с центральной секундной стрелкой. Часы в корпусе из титана и белого золота выпущены ограниченным тиражом в 50 экземпляров. Стоимость – 212 000 швейцарских франков. Здесь и далее приведены цены, указанные на сайте премии
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
В Женеве состоялось вручение призов Grand Prix d'Horlogerie de Geneve. Гран-при - Aguille d'Or - профессиональное жюри присудило модели Chronométrie Ferdinand Berthoud FB01. Это первый в мире турбийон с центральной секундной стрелкой. Часы в корпусе из титана и белого золота выпущены ограниченным тиражом в 50 экземпляров. Стоимость – 212 000 швейцарских франков. Здесь и далее приведены цены, указанные на сайте премии
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Кроме Гран-при жюри выбрало лучших в 12 номинациях. Призов удостоились часы всех ценовых сегментов: стоимостью от 2640 до 759 000 швейцарских франков. Лучшими мужскими часами признали Grönefeld 1941 Remontoire. 8-секундный ремонтуар, частота баланса - 3 Гц. В мире 188 таких часов. Цена модели 54 880 швейцарских франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Кроме Гран-при жюри выбрало лучших в 12 номинациях. Призов удостоились часы всех ценовых сегментов: стоимостью от 2640 до 759 000 швейцарских франков. Лучшими мужскими часами признали Grönefeld 1941 Remontoire. 8-секундный ремонтуар, частота баланса - 3 Гц. В мире 188 таких часов. Цена модели 54 880 швейцарских франков
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Приз зрительских симпатий завоевала модель 33 Bis из коллекции Quai des Bergues (часовая мануфактура Czapek Genève). Часы созданы в 2015 г. и выпущены лимитированной серией из 188 экземпляров, цена – 23 980 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Приз зрительских симпатий завоевала модель 33 Bis из коллекции Quai des Bergues (часовая мануфактура Czapek Genève). Часы созданы в 2015 г. и выпущены лимитированной серией из 188 экземпляров, цена – 23 980 франков
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Лучшие дамские часы - модель Limelight Gala Milanese Bracelet из коллекции Limelight Piaget, 37 300 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Лучшие дамские часы - модель Limelight Gala Milanese Bracelet из коллекции Limelight Piaget, 37 300 франков
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Лучший хронограф - стальные часы 1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition, Montblanc. Изготовлены тиражом в 100 экземпляров, 25 500 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Лучший хронограф - стальные часы 1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition, Montblanc. Изготовлены тиражом в 100 экземпляров, 25 500 франков
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Лучшими спортивными часами признали самые недорогие часы из представленных на премии - Scafograf 300 Eberhard &amp; Co. Сталь, 2640 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Лучшими спортивными часами признали самые недорогие часы из представленных на премии - Scafograf 300 Eberhard & Co. Сталь, 2640 франков
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Самыми инновационными признали самые дорогие (исключая ювелирные) часы из представленных на премии. Это Audemars Piguet Royal Oak Concept Supersonnerie. Титан, керамика, 561 600 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Самыми инновационными признали самые дорогие (исключая ювелирные) часы из представленных на премии. Это Audemars Piguet Royal Oak Concept Supersonnerie. Титан, керамика, 561 600 франков
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Лучшие часы с турбийоном - модель La Esmeralda Tourbillon из коллекции Bridges, Girard-Perregaux. Часы входят в серию, созданную в честь 225-летнего юбилея марки. Розовое золото, 194 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Лучшие часы с турбийоном - модель La Esmeralda Tourbillon из коллекции Bridges, Girard-Perregaux. Часы входят в серию, созданную в честь 225-летнего юбилея марки. Розовое золото, 194 000 франков
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Лучшие ювелирные часы 2016 года - уникальные Signature Grenat из коллекции Les éternelles de Chanel, созданные в единственном экземпляре. Браслет часов выполнен из белого золота и почти полутора тысяч бриллиантов. Циферблат «закрывается» гранатом весом 52,61 карат. Их стоимость 759 000 франков. Это самые дорогие часы, представленные на премии
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Лучшие ювелирные часы 2016 года - уникальные Signature Grenat из коллекции Les éternelles de Chanel, созданные в единственном экземпляре. Браслет часов выполнен из белого золота и почти полутора тысяч бриллиантов. Циферблат «закрывается» гранатом весом 52,61 карат. Их стоимость 759 000 франков. Это самые дорогие часы, представленные на премии
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Лучшие часы для путешествий - Fabergé Visionnaire DTZ: периферические часовая и минутная стрелки, индикация второй часовой зоны под увеличительным стеклом в центре циферблата. 29 500 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Лучшие часы для путешествий - Fabergé Visionnaire DTZ: периферические часовая и минутная стрелки, индикация второй часовой зоны под увеличительным стеклом в центре циферблата. 29 500 франков
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Премию Petite Aiguille - лучшие «бюджетные часы» - заслужили Tudor Heritage Black Bay Bronze: модель в корпусе из высокотехнологичного сплава за 3800 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Премию Petite Aiguille - лучшие «бюджетные часы» - заслужили Tudor Heritage Black Bay Bronze: модель в корпусе из высокотехнологичного сплава за 3800 франков
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Лучшие декоративные часы - Piaget Protocole XXL «Secrets &amp; Lights» Venice Micro-Mosaic. На их циферблате часов вид на базилику Санта-Мария-делла-Салюте и панорама устья Гранд-канала. Рисунок выполнен в технике микромозаики. Часы созданы в трех экземплярах. 249 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Лучшие декоративные часы - Piaget Protocole XXL «Secrets & Lights» Venice Micro-Mosaic. На их циферблате часов вид на базилику Санта-Мария-делла-Салюте и панорама устья Гранд-канала. Рисунок выполнен в технике микромозаики. Часы созданы в трех экземплярах. 249 000 франков
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Лучшие часы с календарем - Legacy Machine Perpetual MB&amp;F. Часы состоят из 581 детали. Корпус из платины, 181 500 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Лучшие часы с календарем - Legacy Machine Perpetual MB&F. Часы состоят из 581 детали. Корпус из платины, 181 500 франков
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Лучшие дамские сложные часы - модель Tourbillon with Gold Bridge из коллекции Cat's Eye, Girard-Perregaux. Часы из серого золота декорированы 64 бриллиантами. 132 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Лучшие дамские сложные часы - модель Tourbillon with Gold Bridge из коллекции Cat's Eye, Girard-Perregaux. Часы из серого золота декорированы 64 бриллиантами. 132 000 франков
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В шорт-лист премии вошли 72 модели часов. Номинанты в категории «Лучшие мужские часы» – модель с индикатором даты L.U.C XPS 1860, Chopard выпущена ограниченным тиражом в 250 экземпляров. Стоимость – 20 250 швейцарских франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
В шорт-лист премии вошли 72 модели часов. Номинанты в категории «Лучшие мужские часы» – модель с индикатором даты L.U.C XPS 1860, Chopard выпущена ограниченным тиражом в 250 экземпляров. Стоимость – 20 250 швейцарских франков
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Часы Hermès Slim d'Hermès Email с индикатором секунд, расположенным на отметке «шесть часов». Лимитированная серия из 100 экземпляров, 21 000 франков. В прошлом году другая модель из коллекции Slim d'Hermès - Slim d'Hermes QP - была признана лучшими часами с календарем
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Часы Hermès Slim d'Hermès Email с индикатором секунд, расположенным на отметке «шесть часов». Лимитированная серия из 100 экземпляров, 21 000 франков. В прошлом году другая модель из коллекции Slim d'Hermès - Slim d'Hermes QP - была признана лучшими часами с календарем
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Reference 2340 Urban Jurgensen оснащены индикаторами даты и фазы Луны. Корпус из белого золота, 43 100 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Reference 2340 Urban Jurgensen оснащены индикаторами даты и фазы Луны. Корпус из белого золота, 43 100 франков


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Стальные часы Heritage Black Bay, Tudor. 3250 франков. Это самые недорогие часы, номинированные как лучшие мужские
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Стальные часы Heritage Black Bay, Tudor. 3250 франков. Это самые недорогие часы, номинированные как лучшие мужские
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Номинанты в категории «Лучшие дамские часы». Audemars Piguet Millenary в корпусе из серго золота, 72 400 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанты в категории «Лучшие дамские часы». Audemars Piguet Millenary в корпусе из серго золота, 72 400 франков
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Модель Bovet 1822 Blue Thistles, 99 500 швейцарских франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Модель Bovet 1822 Blue Thistles, 99 500 швейцарских франков
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Керамические часы Bulgari Serpenti Spiga, 9950 швейцарских франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Керамические часы Bulgari Serpenti Spiga, 9950 швейцарских франков
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Fabergé Lady Levity с указателями времени в форме луны и солнца, 21 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Fabergé Lady Levity с указателями времени в форме луны и солнца, 21 000 франков
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Часы Chopard L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony из розового золота выпущены лимитированным тиражом в восемь экземпляров. Цена каждого - 98 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Часы Chopard L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony из розового золота выпущены лимитированным тиражом в восемь экземпляров. Цена каждого - 98 000 франков
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Номинанты в категории «Лучший хронограф» – стальной хронограф Chopard Mille Miglia 2016 XL Race Edition – выпущен тиражом в 1000 экземпляров, цена 9800 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанты в категории «Лучший хронограф» – стальной хронограф Chopard Mille Miglia 2016 XL Race Edition – выпущен тиражом в 1000 экземпляров, цена 9800 франков
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Хронограф Louis Moinet Memoris Red Eclipse («Красное затмение») был представлен 16 сентября 2016 г. в обсерватории города Невшатель, в день, когда можно было наблюдать это астрономическое явление. Часы созданы в 12 экземплярах, цена 96 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Хронограф Louis Moinet Memoris Red Eclipse («Красное затмение») был представлен 16 сентября 2016 г. в обсерватории города Невшатель, в день, когда можно было наблюдать это астрономическое явление. Часы созданы в 12 экземплярах, цена 96 000 франков
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Лицевая панель, корпус и задняя крышка Hublot Big Bang Unico Sapphire изготовлены из сапфира. Тираж 500 экземпляров, 55 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Лицевая панель, корпус и задняя крышка Hublot Big Bang Unico Sapphire изготовлены из сапфира. Тираж 500 экземпляров, 55 000 франков
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Ulysse Nardin Marine Chronograph Annual Calendar. Синий циферблат с римскими цифрами, стальной корпус диаметром 43 мм, 11 900 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Ulysse Nardin Marine Chronograph Annual Calendar. Синий циферблат с римскими цифрами, стальной корпус диаметром 43 мм, 11 900 франков
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Самый недорогой из номинированных хронографов - стальной Zenith El Primero 36'000 VpH стоимостью 6 900 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Самый недорогой из номинированных хронографов - стальной Zenith El Primero 36'000 VpH стоимостью 6 900 франков
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Номинанты в категории «Лучшие дамские часы с усложениями» – Bulgari Serpenti Incantati Tourbillon Lumière с турбийоном и 64-часовым запасом хода. Корпус из розового золота, украшены бриллиантами и рубинами, 180 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанты в категории «Лучшие дамские часы с усложениями» – Bulgari Serpenti Incantati Tourbillon Lumière с турбийоном и 64-часовым запасом хода. Корпус из розового золота, украшены бриллиантами и рубинами, 180 000 франков
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Часы Marguerite, Christophe Claret с «волшебным» циферблатом: при нажатии на кнопку вместо часовых меток появляется надпись. Красное золото, 69 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Часы Marguerite, Christophe Claret с «волшебным» циферблатом: при нажатии на кнопку вместо часовых меток появляется надпись. Красное золото, 69 000 франков
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Модель Ulysse Nardin Skeleton Tourbillon Pearl также выпущена ограниченным тиражом - всего восемь экземпляров по 88 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Модель Ulysse Nardin Skeleton Tourbillon Pearl также выпущена ограниченным тиражом - всего восемь экземпляров по 88 000 франков
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Золотые часы с бриллиантами Tambour Color Blossom Spin Time. В центре циферблата - цветок-монограмма Louis Vuitton, выполненный из перламутра, 83 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Золотые часы с бриллиантами Tambour Color Blossom Spin Time. В центре циферблата - цветок-монограмма Louis Vuitton, выполненный из перламутра, 83 000 франков

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Номинанаты в категории «Лучшие часы с турбийоном». Часы Bovet 1822 Ottantasei Flying Tourbillon в корпусе из титана выпущены тиражом в 86 экземпляров. Их дизайн создан в партнерстве со студией Pininfarina, цена 165 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанаты в категории «Лучшие часы с турбийоном». Часы Bovet 1822 Ottantasei Flying Tourbillon в корпусе из титана выпущены тиражом в 86 экземпляров. Их дизайн создан в партнерстве со студией Pininfarina, цена 165 000 франков
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Модель Upside Down Art Deco от Ludovic Ballouard изготовлена в трех экземплярах, стоимость - 85 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Модель Upside Down Art Deco от Ludovic Ballouard изготовлена в трех экземплярах, стоимость - 85 000 франков
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Синий цвет в часах никогда не выходил из моды, но в этом году стал настоящим «цветом сезона» - часы с такими циферблатами предсталили большинство брендов. De Bethune создала часы в разных оттенках синего - DB28 Kind of Blue Tourbillon. Корпус из титана, 250 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Синий цвет в часах никогда не выходил из моды, но в этом году стал настоящим «цветом сезона» - часы с такими циферблатами предсталили большинство брендов. De Bethune создала часы в разных оттенках синего - DB28 Kind of Blue Tourbillon. Корпус из титана, 250 000 франков
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Sideralis Evo, Louis Moinet с изображениями Луны, Марса и Меркурия, выполненными вручную. В отделке использованы настоящие фрагменты метеоритов и космической пыли. Часы выпущены тиражом в 12 экземпляров, 255 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Sideralis Evo, Louis Moinet с изображениями Луны, Марса и Меркурия, выполненными вручную. В отделке использованы настоящие фрагменты метеоритов и космической пыли. Часы выпущены тиражом в 12 экземпляров, 255 000 франков
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RS 16 Harmonious Oscillator, Rudis Sylva. Розовое золото, 250 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
RS 16 Harmonious Oscillator, Rudis Sylva. Розовое золото, 250 000 франков
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Ulysse Nardin Executive Skeleton Tourbillon. Корпус из титана, 38 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Ulysse Nardin Executive Skeleton Tourbillon. Корпус из титана, 38 000 франков
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Номинанты в категории «Лучшие часы с календарем». Часы «20th Anniversary» Blue Gold Dial в корпусе из платины созданы к 20-летнему юбилею модели Perpetuel Secular Calender, Andersen Genève. Циферблат украшен изображениями солнца и планет Солнечной системы. Лимитированная серия из 20 экземпляров, 148 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанты в категории «Лучшие часы с календарем». Часы «20th Anniversary» Blue Gold Dial в корпусе из платины созданы к 20-летнему юбилею модели Perpetuel Secular Calender, Andersen Genève. Циферблат украшен изображениями солнца и планет Солнечной системы. Лимитированная серия из 20 экземпляров, 148 000 франков
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Часы Andreas Strehler. Lune Exacte помимо указателя фаз Луны оснащены ежедневным лунным календарем, рассчитанным на 2 млн лет. 112 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Часы Andreas Strehler. Lune Exacte помимо указателя фаз Луны оснащены ежедневным лунным календарем, рассчитанным на 2 млн лет. 112 000 франков
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В 2015 г. Audemars Piguet представила часы Royal Oak Perpetual Calendar в четырех вариантах: по два в корпусе из стали или из розового золота. В 2016 году модель выпустили в корпусе из желтого золота. 89 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
В 2015 г. Audemars Piguet представила часы Royal Oak Perpetual Calendar в четырех вариантах: по два в корпусе из стали или из розового золота. В 2016 году модель выпустили в корпусе из желтого золота. 89 000 франков
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Модель L.U.C Perpetual Chrono, Chopard из серого золота. Лимитированная серия 20 экземпляров, 85 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Модель L.U.C Perpetual Chrono, Chopard из серого золота. Лимитированная серия 20 экземпляров, 85 000 франков
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H. Moser &amp; Cie. Endeavour Perpetual Calendar Concept Funky Blue. Дымчатый синий циферблат, корпус из стали диаметром 40,8 мм. Ручной завод. Выпущено 10 экземпляров, цена 60 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
H. Moser & Cie. Endeavour Perpetual Calendar Concept Funky Blue. Дымчатый синий циферблат, корпус из стали диаметром 40,8 мм. Ручной завод. Выпущено 10 экземпляров, цена 60 000 франков
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Номинанты в категории «Лучшие часы для путешествий». Bovet 1822 Virtuoso VI Triple Time Zone одновременно показывают время в трех часовых поясах. 100 экземпляров, 67 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанты в категории «Лучшие часы для путешествий». Bovet 1822 Virtuoso VI Triple Time Zone одновременно показывают время в трех часовых поясах. 100 экземпляров, 67 000 франков
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De Bethune DB25 World Traveller – часы с указателем времени второго часового пояса и индикацией мирового времени. Серое золото, 150 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
De Bethune DB25 World Traveller – часы с указателем времени второго часового пояса и индикацией мирового времени. Серое золото, 150 000 франков
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Louis Vuitton Escale Time Zone. Сталь и розовое золото, 12 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Louis Vuitton Escale Time Zone. Сталь и розовое золото, 12 000 франков
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Часы Manufacture Royale 1770 Haute Voltige с индикацией второй часовой зоны. Сталь, 33 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Часы Manufacture Royale 1770 Haute Voltige с индикацией второй часовой зоны. Сталь, 33 000 франков
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Карманные часы Montblanc 4810 Orbis Terrarum Pocket Watch 110 Years Edition. Сталь, лимитированная серия из 110 экземпляров, 8700 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Карманные часы Montblanc 4810 Orbis Terrarum Pocket Watch 110 Years Edition. Сталь, лимитированная серия из 110 экземпляров, 8700 франков
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Номинанты в категории «Лучшие инновационные часы». Bovet 1822 Recital 18 Shooting Star Tourbillon. Часы с индикаторорами фазы Луны и второй часовой зоны, ретроградной минутной стрелкой, турбийоном и функцией мирового времени. Коллекция Dimier, лимитированное издание в 50 экземпляров. 295 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанты в категории «Лучшие инновационные часы». Bovet 1822 Recital 18 Shooting Star Tourbillon. Часы с индикаторорами фазы Луны и второй часовой зоны, ретроградной минутной стрелкой, турбийоном и функцией мирового времени. Коллекция Dimier, лимитированное издание в 50 экземпляров. 295 000 франков
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Самый тонкий минутный репетир в мире Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater. Титановый корпус диаметром 40 мм и толщиной 6,85 мм. Ручной завод. 160 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Самый тонкий минутный репетир в мире Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater. Титановый корпус диаметром 40 мм и толщиной 6,85 мм. Ручной завод. 160 000 франков
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Первые мужские часы Chanel собственной разработки La Montre Monsieur de Chanel. Прыгающий час в нижней части циферблата, ретроградная минутная шкала, развернутая на 240 градусов, ручной завод. 32 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Первые мужские часы Chanel собственной разработки La Montre Monsieur de Chanel. Прыгающий час в нижней части циферблата, ретроградная минутная шкала, развернутая на 240 градусов, ручной завод. 32 000 франков
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Первый в мире турбийон с центральной секундной стрелкой – Ferdinand Berthoud. FB01. Фузея. Частота баланса – 3 Гц. Ручной завод, запас хода – 53 часа. 212 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Первый в мире турбийон с центральной секундной стрелкой – Ferdinand Berthoud. FB01. Фузея. Частота баланса – 3 Гц. Ручной завод, запас хода – 53 часа. 212 000 франков
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Piaget Emperador Coussin XL 700P в корпусе из белого золота. 118 экземпляров, 76 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Piaget Emperador Coussin XL 700P в корпусе из белого золота. 118 экземпляров, 76 000 франков
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Номинанты в категории «лучшие бюджетные часы». Модель Slim d'Hermès в корпусе из стали, 6400 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанты в категории «лучшие бюджетные часы». Модель Slim d'Hermès в корпусе из стали, 6400 франков
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Стальные Seiko Presage Automatic Chronograph Enamel Dial - самые недорогие часы в данной категории. Лимитированная серия из 1000 экземпляров, 2800 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Стальные Seiko Presage Automatic Chronograph Enamel Dial - самые недорогие часы в данной категории. Лимитированная серия из 1000 экземпляров, 2800 франков
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Тiffany East West Automatic. Сталь, 5100 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Тiffany East West Automatic. Сталь, 5100 франков
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Часы 50s Presidents' Watch Tradition, Vulcain. Сталь, 6150 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Часы 50s Presidents' Watch Tradition, Vulcain. Сталь, 6150 франков
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Стальные часы Pilot Ton-Up, Zenith. Самые дорогие часы в данной категории - 7400 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Стальные часы Pilot Ton-Up, Zenith. Самые дорогие часы в данной категории - 7400 франков
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Номинанты в категории «Лучшие спортивные часы». TimeWalker ExoTourbillon Minute Chronograph Limited Edition, Montblanc. Часы в титановом корпусе, лимитированная серия из 100 экземпляров, 39 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанты в категории «Лучшие спортивные часы». TimeWalker ExoTourbillon Minute Chronograph Limited Edition, Montblanc. Часы в титановом корпусе, лимитированная серия из 100 экземпляров, 39 000 франков
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Модель Type 5B, Ressence в титановом корпусе. 30 800 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Модель Type 5B, Ressence в титановом корпусе. 30 800 франков
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TAG Heuer Heuer Monza Chronograph, титановый корпус. Лимитированная серия из 2 650 экземпляров, 4900 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
TAG Heuer Heuer Monza Chronograph, титановый корпус. Лимитированная серия из 2 650 экземпляров, 4900 франков
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Стальные часы Tudor Heritage Black Bay Dark, 4250 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Стальные часы Tudor Heritage Black Bay Dark, 4250 франков
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Самые дорогие часы в своей категории – Ulysse Nardin Grand Deck Marine Tourbillon. Модель с ретроградной минутной стрелкой, приводимой в движение полимерной нитью и турбийоном. Корпус из белого золота. 18 экземпляров, 280 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Самые дорогие часы в своей категории – Ulysse Nardin Grand Deck Marine Tourbillon. Модель с ретроградной минутной стрелкой, приводимой в движение полимерной нитью и турбийоном. Корпус из белого золота. 18 экземпляров, 280 000 франков
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Номинанты в категории «Лучшие ювелирные часы». . Часы в корпусе из серого золота Audemars Piguet Diamond Fury. На их изготовление ушло более 1500 часов работы и свыше 4500 бриллиантов. Стоимость 529 200 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанты в категории «Лучшие ювелирные часы». . Часы в корпусе из серого золота Audemars Piguet Diamond Fury. На их изготовление ушло более 1500 часов работы и свыше 4500 бриллиантов. Стоимость 529 200 франков
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Precious Chopard Watch - модель из серого золота с бриллиантами и сапфирами. 349 800 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Precious Chopard Watch - модель из серого золота с бриллиантами и сапфирами. 349 800 франков
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Циферблат часов Graff Princess Butterfly скрыт под крупной бабочкой, усыпанной бриллиантами. Паве выполнено в вуалевой технике из камней различного диаметра, безель и границы крыльев подчеркнуты бриллиантами багетной огранки. 180 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Циферблат часов Graff Princess Butterfly скрыт под крупной бабочкой, усыпанной бриллиантами. Паве выполнено в вуалевой технике из камней различного диаметра, безель и границы крыльев подчеркнуты бриллиантами багетной огранки. 180 000 франков
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Big Bang Impact Bang, Hublot - часы, имитирующие «большой взрыв», с бриллиантами общим весом 30,55 карат. Всего создано 50 экземпляров, стоимость 650 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Big Bang Impact Bang, Hublot - часы, имитирующие «большой взрыв», с бриллиантами общим весом 30,55 карат. Всего создано 50 экземпляров, стоимость 650 000 франков
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Часы Voutilainen Scintillante существуют в единственном экземпляре. Для отделки использованы 423 драгоценных камня - сапфиры и разноцветные бриллианты. Безель украшен 58 рубинами. Цена – 285 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Часы Voutilainen Scintillante существуют в единственном экземпляре. Для отделки использованы 423 драгоценных камня - сапфиры и разноцветные бриллианты. Безель украшен 58 рубинами. Цена – 285 000 франков
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Номинанты в категории «Лучшие декоративные часы». Bulgari LVCEA Tourbillon Il Giardino Paradiso в корпусе из розового золота украшены 45 бриллиантами. Тираж 50 экземпляров, 105 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанты в категории «Лучшие декоративные часы». Bulgari LVCEA Tourbillon Il Giardino Paradiso в корпусе из розового золота украшены 45 бриллиантами. Тираж 50 экземпляров, 105 000 франков
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Первый турбийон, изготовленный Seiko, появился в линии Credor, и создан тиражом в восемь экземпляров. На циферблате Fugaku Tourbillon изображен сюжет, вдохновленный знаменитой гравюрой Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве». 446 500 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Первый турбийон, изготовленный Seiko, появился в линии Credor, и создан тиражом в восемь экземпляров. На циферблате Fugaku Tourbillon изображен сюжет, вдохновленный знаменитой гравюрой Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве». 446 500 франков
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Дизайн H. Moser &amp; Cie. Perpetual Calendar Heritage Limited Edition вдохновлен карманными часами: корпус оснащен двумя крышками, декорированными с использованием техник перегородчатой эмали, гильоше и гравировки. Лимитированная коллекция из 10 экземпляров, 250 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Дизайн H. Moser & Cie. Perpetual Calendar Heritage Limited Edition вдохновлен карманными часами: корпус оснащен двумя крышками, декорированными с использованием техник перегородчатой эмали, гильоше и гравировки. Лимитированная коллекция из 10 экземпляров, 250 000 франков
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Изображение уссурийского тигра на циферблате Hermès Arceau Tigre нанесено в технике теневой эмали. Коллекция из 12 экземпляров, 90 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Изображение уссурийского тигра на циферблате Hermès Arceau Tigre нанесено в технике теневой эмали. Коллекция из 12 экземпляров, 90 000 франков
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Часы Voutilainen Triton et Sirène созданы в единственном экземпляре. Изображение Тритона и Русалки нанесено на открывающуюся заднюю крышку. Корпус из белого золота, 180 000 франков
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Часы Voutilainen Triton et Sirène созданы в единственном экземпляре. Изображение Тритона и Русалки нанесено на открывающуюся заднюю крышку. Корпус из белого золота, 180 000 франков
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