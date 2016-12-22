Girard-Perregaux посвятила часы Дмитрию Менделееву, Юрию Гагарину и запуску спутника

Все часы из юбилейной коллекции Place Girardet изготовлены в единственном экземпляре

Они входят в коллекцию, созданную к 225-летию марки

Часовая мануфактура Girard-Perregaux к своему 225-летнему юбилею выпустила коллекцию Place Girardet, состоящую из 225 моделей часов – по одному экземпляру на каждый год существования. На циферблате каждой модели указан год – от 1791-го (год основания мануфактуры) до 2016-го – и памятное событие, ознаменовавшее его. России в коллекции посвящены три экземпляра. Модели Yuri Gagarin Birth и Dmitri Mendeleev Birth отмечают даты рождения Юрия Гагарина и Дмитрия Менделева, они выпущены под порядковыми номерами 1934 и 1834. Часы Launch of Sputnik под порядковым номером 1957 посвящены запуску первого искусственного спутника Земли в 1957 г.

Первыми марка выпустила Yuri Gagarin Birth, они появились в московских бутиках Mercury в августе и сразу были куплены. Сейчас в России представлены Dmitri Mendeleev Birth и Launch of Sputnik, цена каждой модели – 2 288 000 руб.

Girard-Perregaux Модель Girard-Perregaux Place Girardet Launch of Sputnik выпущена в корпусе из розового золота диаметром 41 мм 1/4 Girard-Perregaux Механизм часов украшен узором «Женевские волны» на платине и мостах колесной передачи, а также солнечным узором по ротору автоматического завода 2/4 Girard-Perregaux Циферблат модели Girard-Perregaux Dmitri Mendeleiev Birth увенчан маленькой золотой плашкой в положении «9 часов», на которой выгравирован год рождения русского ученого 3/4 Girard-Perregaux Эскиз модели Girard-Perregaux 4/4

Все часы серии Place Girardet оснащены механизмом с автоматическим заводом, запас хода составляет 54 часа. В юбилейном калибре знаменитый «золотой Мост» - визитная карточка Girard-Perregaux - впервые установлен над балансовым колесом Microvar. Часы выпущены в корпусе из розового золота. Одна из юбилейных моделей - La Esmeralda Tourbillon - на премии Grand Prix d'Horlogerie de Geneve была признана лучшими часами с турбийоном 2016 г.

Победители премии Grand Prix d'Horlogerie de Geneve