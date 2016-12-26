Студенты ГИТИСа не хотят сливаться

В пятницу студенты театроведческого факультета молча встали во дворике главного российского театрального вуза, огородив себя лентой, какой огораживают участки дорожного строительства. Затем включили запись с чтением устава института, гарантирующего участие студентов в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ГИТИСа. Устав был нарушен новым ректором ГИТИСа Григорием Заславским, который 20 декабря на заседании ученого совета внезапно объявил о решении объединить театроведческий и продюсерский факультеты. 21-го студенты и многие педагоги узнали новость из СМИ. Затем были попытки переговоров, и уже после - театрализованная акция, на которую руководство театрального вуза ответило вызовом полиции.

Полиция приехала – и уехала, вероятно, в недоумении. Потому что, как иронично напомнила в фейсбуке критик Ольга Федянина, театроведческий факультет – это «место, куда отправляют девочек из хороших театральных семей, девочек, которые краснеют, здороваясь с известными актерами. Конечно, против кого и вызывать полицию, как не против них. Браво!»

К этому моменту любой человек со стороны логично спросит: о чем это все вообще и почему такие страсти?

Ну, во-первых, потому, что это театр. ГИТИС – одно из главных мест, в котором строится российский театр завтрашнего дня. И если в его строительстве примут участие те, кто выходил на перформанс, у нас есть хотя бы одна хорошая новость: это будет свободный театр. Девочки оказались совсем не робкими.

Во-вторых, при всей кажущейся локальности конфликт в ГИТИСе – часть более общего процесса. Не случайно противники слияния говорят о нем как об очередном шаге, направленном на уничтожение института независимой экспертизы. Театроведческий факультет маленький, но сегодня он вновь оказался в зоне идеологии, как любое место, где учат писать и думать. Это хорошо понимают в театральном сообществе: открытое письмо не согласных с ректорской инициативой студентов, педагогов и выпускников театроведческого факультета (адресованное ректору, министру культуры и председателю Союза театральных деятелей) за сутки подписали больше тысячи человек, в том числе режиссер Анатолий Васильев и критик Вадим Гаевский, помнящий разгром факультета в 1949 г.

Поэтому аргументы ректора в пользу слияния выглядят отвлекающими пассами. По словам Заславского, «почти все российские фестивали курируют театральные критики», а значит, людям этой профессии необходимо знание и продюсерского дела. На это можно заметить, что Заславский путает профессии куратора и продюсера, – и закрыть тему, потому что при такой очевидной подмене обсуждать по существу вопроса нечего. Надо просто следить за руками.

Минкульт поддержал В Министерстве культуры уже заявили о поддержке инициативы об объединении театроведческого и продюсерского факультетов. Новость не вызвала удивления: кандидатура выпускника театроведческого факультета Григория Заславского на пост ректора Российского института театрального искусства была выдвинута именно Минкультом.

«Полагаю, это решение было принято для усмирения театроведческого факультета, в последнее время прославившегося своим свободомыслием», – комментирует декан театроведческого Наталья Пивоварова. Театральные менеджеры, со своей стороны, видят в происходящем угрозу продюсерскому факультету, о чем прямо говорит директор Большого театра Владимир Урин: «Я боюсь, что объединение приведет к потере многого из того, что было создано за 25 лет на кафедре продюсирования в ГИТИСе». Еще категоричнее высказывается заведующий кафедры экономики искусств и культурной политики в Школе-студии МХАТ Александр Рубинштейн, считающий, что если идея Заславского будет реализована, «то у нас есть большая вероятность не научить критиков быть продюсерами, а лишиться следующего поколения продюсеров. Речь о ликвидации продюсерского факультета». (Цитаты – с сайта журнала «Театр»).

Об этике говорить не приходится: свою идею Заславский предложил ученому совету не просто за спинами многих преподавателей, но в тот момент, когда декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова восстанавливается после тяжелой автокатастрофы.

Ее же ректор обвинил в подстрекательстве к бунту и пригрозил увольнением. А возмущенным студентам, объявившим в пятницу забастовку, – отчислением. «Значит, мальчики пойдут в армию, девочкам придется заново поступать», – сказал Заславский «Московскому комсомольцу». Но к вечеру пятницы пошел-таки на переговоры, в результате которых ситуацию вроде бы откатили с обеих сторон: студенты отменили забастовку, а ректор пообещал созвать в январе ученый совет, на котором будет обсуждаться проект объединения, и заверил, что Наталья Пивоварова остается деканом театроведческого факультета и контракт с нею продлевается.

Но конфликт скорее заморожен, чем разрешен. Полгода назад при вступлении в должность (тогда еще и. о.) Заславский говорил в интервью тому же МК: «Я точно ничего не буду менять, а уж тем более увольнять». Студенты ГИТИСа уже придумали свою вариацию интернет-мема с котом в шапочке волшебника: «Вжух! Ректор передумал!» В любом случае перевод конфликта в открытую фазу показал, что студенты-театроведы готовы быть людьми не только слова, но и действия – хотя и совсем не в том смысле, каком предложил им недавно назначенный ректор.