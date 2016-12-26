Мультимедиа арт музей предлагает подурачиться

Образующие группу «ЕлиКука» художники Олег Елисеев и Евгений Куковеров выступают на арт-сцене почти 10 лет, в основном в галереях. Стиль этих выступлений всегда предельно несерьезный, а используемый материал – мусорный. В «Мультимедиа арт музее» для выставки «Шершавый маршрут» они использовали потертые кресла, старый ковролин, ершики для чистки унитазов, разноцветные резиновые тапочки, огромные мягкие игрушки и прочие дешевые бытовые ужасы. Ну и сложили из них также нечто антиэстетичное.

Выставка, занимающая несколько залов музея, ничем не красива, зато доступна. Здесь все можно и нужно трогать или дергать, здесь ничем нельзя восхищаться, но многим – возмущаться. Например, бессмысленными картинами на стенах. Мусорными предметами выложен путь через выставку, по маршруту организованы остановки. Для детей поставлены столики для рисования, для взрослых организованы шутки и подмигивания. Например, в ящиках с надписями «кубизм», «пуантилизм» или «авангардизм» можно, запустив в них руки, нащупать кубик или другую ерунду.

Местами «Шершавый маршрут» выглядит симпатично (например, зеленая «лужайка» с белыми ершиками вместо цветочков), иногда отталкивающе, особенно если вы органически не выносите расцветку дешевого кресла отечественного производства. Но треш-арт комфорта восприятия и не обещает. Детям на выставке нравится, взрослые к ней снисходительны.

Многие музеи стараются быть современными, используя новые технологии. Но проблема в том, что именно новые технологии быстрее всего устаревают, поскольку сразу при рождении коммерчески эксплуатируются и становятся частью повседневности, быта. Сидя в коляске с соской во рту, малыши со знанием дела тыкают в планшет пальчиком. Теперь им надо разрабатывать воображение, учиться видеть в простом волшебное.

До 21 января