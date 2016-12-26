Новый год в ресторанах Москвы

Крупнейшие рестораны Москвы предлагают варианты встречи Нового года на разный бюджет. Дороже всего праздничная ночь будет стоить в ресторанах «Турандот», Buono и в отеле «Балчуг Кемпински Москва»: стоимость торжества здесь составит не менее 49 000 руб. Самый доступный праздник организует ресторан «Бочка»: гостям не нужно оплачивать входной билет или депозит, а только стоимость блюд из меню.

От 49 000 рублей

Новогоднюю ночь в ресторане «Турандот» будут отмечать в стиле золотого века Голливуда. Для гостей выступят Вера Брежнева, Сергей Лазарев, группа «Браво», а также солисты шоу «Голос» Арцвик и Вадим Азарх. Праздничное меню от шеф-повара Дмитрия Еремеева включит оригинальную версию оливье, а также блюда из меню «Турандот»: буррату с крабовым салатом и лангустом, ассорти из дим-самов, барамунди с овощами вок по-тайски, бифштекс с подкопченным пюре и грибами шимиджи. Стоимость билетов начинается от 59 000 руб. (места на втором этаже Серебряного зала). VIP-билет в Золотой зал стоит 189 000 руб.

В праздничной программе Buono анонсированы викторины (с розыгрышем поездки в Италию на две ночи в отеле Palazzo Parigi Milano и экскурсии с персональным гидом) и выступление Дмитрия Маликова и Любови Успенской. В новогоднем меню, составленном шеф-поваром Кристианом Лоренцини специально для праздничной ночи, - холодные и горячие закуски, ризотто по-милански с шафраном, лангуст гратен, запеченный со сливками и цедрой лимона и несколько видов мяса-гриль (рибай стейк, ягненок, цыпленок, утка). Также всем гостям новогоднего ужина отель «Рэдиссон Ройал» (в котором расположен Buono) предоставит специальные условия на проживание в номерах определенной категории, бесплатный завтрак и поздний check-out, билеты на прогулку на яхтах Флотилии «Рэдиссон Ройал». Цена новогодней ночи на одну персону: 50 000 руб. за столом в зале, 35 000 руб. за место за столом на панорамной веранде, 5 000 руб. с размещением у панорамной стойки или без места (с бокалом шампанского, без ужина).

Отель «Балчуг Кемпински Москва» для встречи Нового года предлагает несколько вариантов празднования: застолье в ресторане «Балчуг Гриль» и кафе «Кранцлер», новогодний ужин в банкетных залах с видами на Кремль или в баре «Лобби Лаунж», а также детский Новый год с интерактивными развлечениями, представлением от Деда Мороза и подарками для ребят. Всем гостям праздничного ужина в ресторанах и банкетных залах отеля подарят проживание номере 31 декабря и завтрак 1 января. Стоимость новогодней программы начинается от 49 950 руб. на одного взрослого.

В ресторане Sixty Новый год встретят выступлениями группы «Фабрика», а также певиц Славы и Алены Апиной. Специальное меню вечера разработал новый шеф-повар ресторана Режис Тригель. Цена билетов с прошлого года не изменилась: малый зал — 35 000 руб., большой зал — 50 000 руб.

«Балчуг Кемпински Москва» Новогоднее оформление в отеле «Балчуг Кемпински Москва» 1/6 «Балчуг Кемпински Москва» Один из бонусов праздника в отеле - вид на Кремль: например, из открытой террасы зала "Библиотека" видны кремлевские куранты 2/6 Buono Елка в ресторане Buono 3/6 Buono Одно из новогодних угощений Buono - пряничный домик. Похожий, только намного больше, украшает фойе гостиницы «Украина», в которой расположен ресторан 4/6 «Турандот» В прошлую новогоднюю ночь в ресторане «Турандот» разыгрывали собственный эпизод Бондианы 5/6 Sixty В обновленном меню Sixty шеф Режис Тригель представляет авторскую интерпретацию французской кухни 6/6

От 20 000 до 49 000 рублей

Музыкальными звездами вечера в ресторане White Rabbit станет группа Uma2rman, компанию братьям Кристовским составит кавер-группа «Плеер Бит». Ограничивать гостей сет-меню шеф-повар Владимир Мухин не станет, заказать можно будет все хиты заведения, за которые в уходящем году ресторан удостоился 18-й строчки рейтинга The World’s 50 Best restaurants. Стоимость билетов зависит от расположения столика и начинается от 30 000 руб.

С размахом будут отмечать Новый год в только что открывшемся ресторане Ruski на 85-м этаже башни «ОКО» в Москва-Сити. Здесь устраивают бал-маскарад, а гостей просят соблюсти обязательный dress code и прийти в бальных нарядах. Бальные маски из папье-маше, сделанные по эскизам британской студии Wintercroft, предоставят организаторы. Развлекательная программа вечера начнется с ледового шоу, которое пройдет на расположенной этажом выше самой высокой ледовой площадке мира, «Катке 354». После полуночи устоят собственный салют, а на сцену выйдет хедлайнер вечеринки группа Guru Groove Foundation. Для детей будет работать детская комната с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена входного билета от 15 000 до 30 000 руб. В эту стоимость входят горячие и холодные закуски, бутылка шампанского и бутылка вина.

В программе новогоднего вечера в «Кафе Пушкин» анонсированы выступление Дмитрия Маликова, струнного квартета Amirato и Ольги Синяевой из проекта «Голос». Стоимость билета составляет от 20 000 до 30 000 руб. в зависимости от зала, в эту сумму входят холодные закуски и бокал шампанского.

Новогодняя ночь в ресторане «Казбек» - грузинское застолье от шеф-повара Мамии Джоджуа и его мамы Наны с традиционными домашними блюдами и длинными тостами. Гостям предложат все обязательные атрибуты грузинского праздничного стола: сациви, козинаки и разнообразные сладости, которыми принято одаривать друг друга. Стоимость начинается от 16 000 руб. (столики в галерее) до 23 000 руб. (в кабинете и VIP-гостиной).

2017-й в ресторане «ЦДЛ» встречают выступлениями Александра Серова и группы Shalom Berlin. Ужин от Александра Филина и Сергея Лобачева можно будет заказать по меню ресторана, бокал шампанского и холодные закуски включены в стоимость входного билета, цена которого составляет от 25 000 руб.

В ресторане Valenok 31 декабря шеф-повар Сергей Батуков приготовит для гостей специальное меню. В развлекательной программе будут перфоманс в русском стиле, подарки и лотерея, музыкальное сопровождение от диджеев резидентов заведения. Стоимость: первый этаж - от 5 000 руб. с человека, второй этаж - от 20 000 руб. за стол.

Ruski Ресторан Ruski находится на 85-м этаже башни «ОКО» в Москва-Сити 1/9 Ruski Каждая из четырех зон ресторана посвящена одной из четырех стихий: зона кухни – огонь, ледяной бар – вода, зал сцены – земля, банкетный зал – воздух 2/9 Ruski Ресторан открылся за неделю до Нового года 3/9 «Кафе Пушкин» Новогодняя елка на втором этаже «Кафе Пушкин» 4/9 «Казбек» Елка в ресторане «Казбек» 5/9 «Казбек» Еще одним акцентом в оформлении «Казбека» стали мандарины 6/9 «ЦДЛ» Новогодний интерьер ресторана «ЦДЛ» 7/9 Valenok Новый год в Valenok будут праздновать и на первом, и на втором этажах 8/9 Valenok Один из самых больших ресторанов в городе может вместить до 340 человек 9/9

До 20 000 рублей

Ресторан «Шинок» встречает Новый год в стилистике «Старых песен о главном». Стоимость билетов, включающих шоу-программу и праздничный ужин, начинается от 9 500 руб. на персону. В «Бочке» громких вечеринок устаивать не будут, напротив, обещают уютную и домашнюю обстановку. Всех гостей угостят бокалом шампанского и порцией праздничного бычка на вертеле. Покупать входной билет не нужно, оплачивается ужин по меню.