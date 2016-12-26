Досуг

Новый год в ресторанах Москвы

Какие варианты празднования предлагают в крупнейших заведениях
Рестораны Москвы предлагают варианты торжеств на разный бюджет
Рестораны Москвы предлагают варианты торжеств на разный бюджет
«Балчуг Кемпински Москва»

Крупнейшие рестораны Москвы предлагают варианты встречи Нового года на разный бюджет. Дороже всего праздничная ночь будет стоить в ресторанах «Турандот», Buono и в отеле «Балчуг Кемпински Москва»: стоимость торжества здесь составит не менее 49 000 руб. Самый доступный праздник организует ресторан «Бочка»: гостям не нужно оплачивать входной билет или депозит, а только стоимость блюд из меню.

От 49 000 рублей

Новогоднюю ночь в ресторане «Турандот» будут отмечать в стиле золотого века Голливуда. Для гостей выступят Вера Брежнева, Сергей Лазарев, группа «Браво», а также солисты шоу «Голос» Арцвик и Вадим Азарх. Праздничное меню от шеф-повара Дмитрия Еремеева включит оригинальную версию оливье, а также блюда из меню «Турандот»: буррату с крабовым салатом и лангустом, ассорти из дим-самов, барамунди с овощами вок по-тайски, бифштекс с подкопченным пюре и грибами шимиджи. Стоимость билетов начинается от 59 000 руб. (места на втором этаже Серебряного зала). VIP-билет в Золотой зал стоит 189 000 руб.

В праздничной программе Buono анонсированы викторины (с розыгрышем поездки в Италию на две ночи в отеле Palazzo Parigi Milano и экскурсии с персональным гидом) и выступление Дмитрия Маликова и Любови Успенской. В новогоднем меню, составленном шеф-поваром Кристианом Лоренцини специально для праздничной ночи, - холодные и горячие закуски, ризотто по-милански с шафраном, лангуст гратен, запеченный со сливками и цедрой лимона и несколько видов мяса-гриль (рибай стейк, ягненок, цыпленок, утка). Также всем гостям новогоднего ужина отель «Рэдиссон Ройал» (в котором расположен Buono) предоставит специальные условия на проживание в номерах определенной категории, бесплатный завтрак и поздний check-out, билеты на прогулку на яхтах Флотилии «Рэдиссон Ройал». Цена новогодней ночи на одну персону: 50 000 руб. за столом в зале, 35 000 руб. за место за столом на панорамной веранде, 5 000 руб. с размещением у панорамной стойки или без места (с бокалом шампанского, без ужина).

Отель «Балчуг Кемпински Москва» для встречи Нового года предлагает несколько вариантов празднования: застолье в ресторане «Балчуг Гриль» и кафе «Кранцлер», новогодний ужин в банкетных залах с видами на Кремль или в баре «Лобби Лаунж», а также детский Новый год с интерактивными развлечениями, представлением от Деда Мороза и подарками для ребят. Всем гостям праздничного ужина в ресторанах и банкетных залах отеля подарят проживание номере 31 декабря и завтрак 1 января. Стоимость новогодней программы начинается от 49 950 руб. на одного взрослого.

В ресторане Sixty Новый год встретят выступлениями группы «Фабрика», а также певиц Славы и Алены Апиной. Специальное меню вечера разработал новый шеф-повар ресторана Режис Тригель. Цена билетов с прошлого года не изменилась: малый зал — 35 000 руб., большой зал — 50 000 руб.

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Новогоднее оформление в отеле «Балчуг Кемпински Москва»
«Балчуг Кемпински Москва»
Новогоднее оформление в отеле «Балчуг Кемпински Москва»
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Один из бонусов праздника в отеле - вид на Кремль: например, из открытой террасы зала "Библиотека" видны кремлевские куранты
«Балчуг Кемпински Москва»
Один из бонусов праздника в отеле - вид на Кремль: например, из открытой террасы зала "Библиотека" видны кремлевские куранты
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Елка в ресторане Buono
Buono
Елка в ресторане Buono
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Одно из новогодних угощений Buono - пряничный домик. Похожий, только намного больше, украшает фойе гостиницы «Украина», в которой расположен ресторан
Buono
Одно из новогодних угощений Buono - пряничный домик. Похожий, только намного больше, украшает фойе гостиницы «Украина», в которой расположен ресторан
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В прошлую новогоднюю ночь в ресторане «Турандот» разыгрывали собственный эпизод Бондианы
«Турандот»
В прошлую новогоднюю ночь в ресторане «Турандот» разыгрывали собственный эпизод Бондианы
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В обновленном меню Sixty шеф Режис Тригель представляет авторскую интерпретацию французской кухни
Sixty
В обновленном меню Sixty шеф Режис Тригель представляет авторскую интерпретацию французской кухни
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От 20 000 до 49 000 рублей

Музыкальными звездами вечера в ресторане White Rabbit станет группа Uma2rman, компанию братьям Кристовским составит кавер-группа «Плеер Бит». Ограничивать гостей сет-меню шеф-повар Владимир Мухин не станет, заказать можно будет все хиты заведения, за которые в уходящем году ресторан удостоился 18-й строчки рейтинга The World’s 50 Best restaurants. Стоимость билетов зависит от расположения столика и начинается от 30 000 руб.

С размахом будут отмечать Новый год в только что открывшемся ресторане Ruski на 85-м этаже башни «ОКО» в Москва-Сити. Здесь устраивают бал-маскарад, а гостей просят соблюсти обязательный dress code и прийти в бальных нарядах. Бальные маски из папье-маше, сделанные по эскизам британской студии Wintercroft, предоставят организаторы. Развлекательная программа вечера начнется с ледового шоу, которое пройдет на расположенной этажом выше самой высокой ледовой площадке мира, «Катке 354». После полуночи устоят собственный салют, а на сцену выйдет хедлайнер вечеринки группа Guru Groove Foundation. Для детей будет работать детская комната с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена входного билета от 15 000 до 30 000 руб. В эту стоимость входят горячие и холодные закуски, бутылка шампанского и бутылка вина.

В программе новогоднего вечера в «Кафе Пушкин» анонсированы выступление Дмитрия Маликова, струнного квартета Amirato и Ольги Синяевой из проекта «Голос». Стоимость билета составляет от 20 000 до 30 000 руб. в зависимости от зала, в эту сумму входят холодные закуски и бокал шампанского.

Новогодняя ночь в ресторане «Казбек» - грузинское застолье от шеф-повара Мамии Джоджуа и его мамы Наны с традиционными домашними блюдами и длинными тостами. Гостям предложат все обязательные атрибуты грузинского праздничного стола: сациви, козинаки и разнообразные сладости, которыми принято одаривать друг друга. Стоимость начинается от 16 000 руб. (столики в галерее) до 23 000 руб. (в кабинете и VIP-гостиной).

2017-й в ресторане «ЦДЛ» встречают выступлениями Александра Серова и группы Shalom Berlin. Ужин от Александра Филина и Сергея Лобачева можно будет заказать по меню ресторана, бокал шампанского и холодные закуски включены в стоимость входного билета, цена которого составляет от 25 000 руб.

В ресторане Valenok 31 декабря шеф-повар Сергей Батуков приготовит для гостей специальное меню. В развлекательной программе будут перфоманс в русском стиле, подарки и лотерея, музыкальное сопровождение от диджеев резидентов заведения. Стоимость: первый этаж - от 5 000 руб. с человека, второй этаж - от 20 000 руб. за стол.

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Ресторан Ruski находится на 85-м этаже башни «ОКО» в Москва-Сити
Ruski
Ресторан Ruski находится на 85-м этаже башни «ОКО» в Москва-Сити
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Каждая из четырех зон ресторана посвящена одной из четырех стихий: зона кухни – огонь, ледяной бар – вода, зал сцены – земля, банкетный зал – воздух
Ruski
Каждая из четырех зон ресторана посвящена одной из четырех стихий: зона кухни – огонь, ледяной бар – вода, зал сцены – земля, банкетный зал – воздух
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Ресторан открылся за неделю до Нового года
Ruski
Ресторан открылся за неделю до Нового года
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Новогодняя елка на втором этаже «Кафе Пушкин»
«Кафе Пушкин»
Новогодняя елка на втором этаже «Кафе Пушкин»
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Елка в ресторане «Казбек»
«Казбек»
Елка в ресторане «Казбек»
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Еще одним акцентом в оформлении «Казбека» стали мандарины
«Казбек»
Еще одним акцентом в оформлении «Казбека» стали мандарины
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Новогодний интерьер ресторана «ЦДЛ»
«ЦДЛ»
Новогодний интерьер ресторана «ЦДЛ»
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Новый год в Valenok будут праздновать и на первом, и на втором этажах
Valenok
Новый год в Valenok будут праздновать и на первом, и на втором этажах
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Один из самых больших ресторанов в городе может вместить до 340 человек
Valenok
Один из самых больших ресторанов в городе может вместить до 340 человек
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До 20 000 рублей

Ресторан «Шинок» встречает Новый год в стилистике «Старых песен о главном». Стоимость билетов, включающих шоу-программу и праздничный ужин, начинается от 9 500 руб. на персону. В «Бочке» громких вечеринок устаивать не будут, напротив, обещают уютную и домашнюю обстановку. Всех гостей угостят бокалом шампанского и порцией праздничного бычка на вертеле. Покупать входной билет не нужно, оплачивается ужин по меню.

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Новогодняя елка в ресторане «Шинок»
«Шинок»
Новогодняя елка в ресторане «Шинок»
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Празднование Нового года в «Шинке» и «Бочке» начнется в 22:00
«Бочка»
Празднование Нового года в «Шинке» и «Бочке» начнется в 22:00
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