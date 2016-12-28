Выставка Дмитрия Гутова странно называется и выглядит

Название выставки Дмитрия Гутова в «Триумфе» состоит из девяти букв, и прочесть его невозможно – только две гласные. Оказывается, это аббревиатура, сокращающая словосочетание «приступ двигательной активности с помутнением сознания и нарушением памяти», о чем написано в каталоге выставки. Там, правда, не отмечено, что это еще и часть названия аудиоинсталляции Гутова «Фуга», показанной два года назад в Риге.

За каталогом сразу тянутся руки зрителей, думающих, что там можно найти объяснение увиденному: небрежному живописному воспроизведению убогого рисунка допотопных обоев, замазанных краской, нарисованным – маслом по холсту – цифрам, маленьким картинкам с бледным подобием японского пейзажа, наклеенным на черный фон. Но в каталоге пытливого зрителя ожидает текст «Манифеста коммунистической партии», сочиненного в 1848 г. известно кем. Пояснение, связывающее манифест с выставкой, трудно считать убедительным, а толкование картин: «безумие бунтующей энергии овладело рукой абстракциониста, перечеркнув тягучее безвременье мещанского быта» – чистая пародия.

«Гутов стоял у нас в плане, но, когда время пришло, он стал говорить, что не готов. А я все равно решил это показать, легкое – на Новый год», – объясняет случившееся художественный руководитель «Триумфа» Дмитрий Ханкин, смотря на холст, где поверх бессмысленных мазков коряво начертано: «Многие художники боятся пустого холста, но пустой холст сам боится художника». Ханкина можно понять, Гутов – один из самых интересных, опытных и умных наших художников, работает много, хорошо и по-разному. Галерее его выставку невозможно не открыть, а знающей публике естественно туда прийти.

Так что ключ, предположим, хранится во второй цитате, приведенной в каталоге. Она из Фрейда и говорит о том, что сохранение прошлого в психике скорее странное исключение, чем правило, и возможно, что оно связано с определенными благоприятными условиями. Если так, то прошлое, связанное с выставками Гутова, определило наше восприятие его нынешних работ в «Триумфе». Они не смотрятся как неудача или свидетельство растерянности, хотя тема необходимости ремонта и пробы краски на выставке присутствует, скорее, как шутка, дурачество, взятая пауза.

До 15 января