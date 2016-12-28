Российские чиновники признали наличие «допинговой программы» - NYT

Это первый случай, когда российские чиновники признают, что сговор в допинговой сфере был

В РУСАДА заявили, что «это был институциональный сговор», к которому власти непричастны

Исполняющая обязанности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович заявила в интервью газете The New York Times, что в ходе подготовки к Олимпийским играм 2014 г. в Сочи в России действительно существовала «допинговая программа». По ее словам, «это был институциональный сговор».

Анцелиович добавила, что была «шокирована» этими выводами, появившимися в ходе расследования агентства, подчеркнув, что российским властям не было известно о программе, а государство не являлось ее заказчиком.

NYT указывает на то, что это первый официальный случай, когда российские чиновники признают, что сговор в допинговой сфере был. Ранее любые намеки по поводу наличия российской «допинговой программы» категорически опровергались.

Американская газета отмечает, что ее корреспонденты на протяжении нескольких дней опрашивали российских чиновников, призванных реформировать систему российского надзора за допингом.

Так, помимо Анцелиович издание также приводит мнение руководителя Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталия Смирнова. По его версии, «с точки зрения бывшего министра спорта и президента Олимпийского комитета», было «сделано много ошибок». «Мы должны найти причины, по которым молодые спортсмены принимают допинг, почему они на него соглашаются», – заметил он.

В начале декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) представило последнюю часть доклада Ричарда Макларена об использовании допинга в российском спорте. В документе указывается, что к российской государственной «допинговой программе» имеют отношение тысячи российских спортсменов, среди которых медалисты зимних Игр в Сочи.

В расследовании утверждается, что этой программой управляли представители Минспорта, Российского антидопингового агентства, Московской антидопинговой лаборатории и ФСБ.

Комментируя расследование WADA, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда сообщил, что Кремль пока изучает доклад агентства. Во время большой пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин заявил, что в России никогда не существовало государственной поддержки допинга. Он пообещал, что Следственный комитет и прокуратура расследуют дела, связанные с допингом, до конца.

Вице-премьер и бывший министр спорта Виталий Мутко ранее уже заявил, что «в Сочи было просто нереально делать то, в чем нас обвиняют».

Сам Макларен в комментарии NYT признался, что рад, что российские чиновники больше не оспаривают доводы его расследования.