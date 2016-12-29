Итоги киногода: в мире движущихся картинок продолжилось нашествие ремейков и сериалов

Человек в черном не тот, кем кажется. Джон Сноу воскрес! Возможен ли такой папа, как Пий XIII? Вот что волновало в 2016 г. зрителей. Конечно, они сходили и на новые «Звездные войны», и на новый «Стартрек», и на нового «Джейсона Борна», но это теперь, как сказали бы в сериале «Южный парк», вспоминашки. Конечно, те, кто следит за арт-кино, не пропустили каннскую сенсацию «Тони Эрдманн», «Неонового демона», новую картину дизайнера Тома Форда и фантастической красоты «Прибытие». Но главными событиями в мире движущихся картинок в 2016 г. остались сериалы: сначала шестой сезон «Игры престолов», затем запущенный тем же каналом HBO «Мир Дикого Запада» и, наконец, «Молодой папа» Паоло Соррентино.

Все три шоу, как к ним ни относись, говорят о качественном скачке, который случился не сегодня, но сегодня стал совсем уже бесспорным: по картинке и бюджетам сериалы – полноценное кино. Лучшая батальная сцена года была не в голливудском блокбастере, а в девятой серии шестого сезона «Игры престолов». «Молодой папа» – один из самых красивых фильмов 2016 г. А амбициозные создатели «Мира Дикого Запада», кажется, решили поднять в сериале чуть ли не все темы научной фантастики последних 50–60 лет (и похоже, надорвались, но это другой вопрос).

Неудача и блеск У американского канала HBO в 2016 г. были не только успехи, но и поражения. Неудачей стал громко стартовавший, но быстро сдувшийся сериал «Винил», инициированный Мартином Скорсезе и Миком Джаггером, – у шоу планировался второй сезон, но по итогам первого руководство канала решило не продолжать затратный проект. Зато ветеран американского телевидения – сатирический анимационный сериал «Южный парк» (продукция канала Comedy Central) блистательно выстрелил в двадцатом сезоне, гомерически смешно отыграв сюжет с выборами президента США.

Сходство не отменило различий: у сериалов и кино не только разные типы повествования и разная длительность, но и разный тип восприятия. После «Мира Дикого Запада» пора, вероятно, задаться вопросом, насколько зрители, обсуждающие шоу в соцсетях, начинают влиять на его сюжет. В какой степени ключевые повороты интриги обеспечены первоначальным замыслом сценаристов, а в какой – теориями, выстроенными фанатами. Сериалы, конечно, по-прежнему производятся телеканалами, но телевизор уже давно не главное место их обитания. Огромная часть аудитории смотрит популярные шоу в интернете, и эта более подвижная среда тоже, возможно, влияет на свойства продукта и способы его подачи. Зрители так болели за лорда-командующего Ночного дозора Джона Сноу, что не простили бы создателям «Игры престолов», если бы он не воскрес. Теперь поклонников «Мира Дикого Запада» (пусть среди них и много разочарованных) волнует, воскреснет ли во втором сезоне персонаж Энтони Хопкинса, демиург тематического парка с ковбоями. Да и умер ли он? Возможно, прямо сейчас сценаристы изучают споры в соцсетях и решают, куда повернуть сюжет дальше. Потому что теперь мы стали похожи на зрителей гладиаторских боев в Древнем Риме, определяющих, кому умереть, а кому жить, опустив большой палец вниз или подняв вверх. И фейсбук – наша арена.