Итоги художественного года: Музейный бум создала публика с телефонами

Уходящий год запомнится как время рождения нового музейного бума. Он начался выносом входной двери в новом здании Третьяковской галереи страждущими попасть на выставку Серова и закончился обвалом сайта того же музея в день, когда там началась очередная продажа билетов на выставку шедевров из Музеев Ватикана. Ну а рекорд посещаемости за последние 20 лет побила выставка Ивана Айвазовского – ее посетили 598 832 человека. Сколько среди них или из 210 000 зрителей выставки Рафаэля в Пушкинском музее истинных ценителей живописи, сколько пришедших забыться от навалившихся бытовых проблем, не известно, да и не важно.

Другое дело, что нынешний музейный бум явно спровоцирован повсеместным распространением мобильных телефонов с камерами и социальных сетей. Выложить селфи из музея на рассмотрение интернет-публики – если не единственный повод отстоять очередь, то обязательное условие посещение музея. Гнев публики по поводу запрета фотосъемки пронизывает все обсуждения выставок.

Так не только у нас, у «Джоконды» в Лувре никогда не было недостатка в поклонниках, но сейчас снимающиеся на ее фоне семейства – непреодолимая преграда. Кстати, российские музеи свой главный рекорд поставят за границей. «Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина» в Fondation Louis Vuitton в Париже уже посетили без малого полмиллиона зрителей, а устроители ожидают миллион.

Без тенденций Обзор художественной жизни этого года строится на анализе событий вокруг искусства, и это не прихоть обозревателя. Тенденции в самом искусстве то ли еще не прояснились, то ли не видны за массой обстоятельств существования искусства в социуме.

Выставка российского современного искусства 1950–2000 гг. «Коллекция!» в парижском Центре Жоржа Помпиду рекорда посещаемости не поставит, но это безусловно важнейшее культурное событие: 250 работ 60 художников – дар авторов, коллекционеров и Благотворительного фонда Владимира Потанина крупнейшему мировому музею. Никак не отреагировавшее на это событие Министерство культуры РФ так продемонстрировало свое отношение к вверенному ему отечественному искусству. Тому, что министерство современное искусство не жалует и мало в нем понимает, было в этом году немало примеров. Самое вопиющее – смена компетентного руководителя Государственного центра современного искусства на плохо осведомленного после слияния ГЦСИ с «Росизо».

Так же непрофессионально опасливо проявило оно себя и в учиненном публикой скандале по поводу выставки «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты» в Эрмитаже – безусловно, самом значительном музейном событии года. Министерство от выставки открестилось, своего мнения о выступлении крупнейшего европейского художника не высказало. Конечно, авторитет нынешнего директора Эрмитажа несоизмеримо выше, чем у любого министерского чиновника, и Михаил Пиотровский в состоянии себя защитить, но все же можно было бы вести себя министерским людям как-то приличнее и не поощрять молчанием агрессивные действия всем возмущающихся и вечно оскорбленных активистов.

При таком отношении государства в лице министерства к современному искусству надеяться можно только на компетентность и инициативы директоров музеев и частные институции. Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Московский музей современного искусства и «Мультимедиа арт музей» показали несколько очень хороших проектов, в том числе и с зарубежными художниками и партнерами. Хотя на финансирование актуальных проектов спонсоров найти гораздо труднее, чем на традиционные выставки. Что же до больших событий, например Московской биеннале современного искусства или до нашего участия в биеннале Венецианской, то здесь надежд на успех мало. Только разве что выручит своими инициативами «Гараж», который в этом году работал хорошо, но ничем не потряс зрительского воображения.