В гостинице «Националь» открылся второй ресторан Александра Раппопорта

Александр Раппопорт открыл в гостинице «Националь», где с 2014 г. работает его же «Доктор Живаго», ресторан «Белуга». Он расположен на втором этаже отеля в помещении, где ранее работал ресторан Piazza Rossa, и позиционируется как ресторан русских деликатесов и икорный бар (cavier brasserie, как указано в названии). В меню представлены больше десяти сортов икры, блюда с добавлением этого деликатеса, а также блюда из российских продуктов из фермерских и охотничьих хозяйств: рыбы и морепродуктов, дичи. Шеф-повар заведения — Евгений Мещеряков, победитель международного конкурса Bocuse d'Or Battle - 2014, уже работавший с Раппопортом (он как бренд-шеф открывал ресторан «Блок» в Санкт-Петербурге), а до этого — у Алена Дюкасса в Taillevent в Париже и в «Национале».

По словам Раппопорта идея ресторана появилась у него около года назад. Несмотря на то что в кризис наибольшей популярностью пользуются рестораны со средним чеком менее 1500 руб. ( в частности, об этом сам Раппопорт рассказывал «Ведомостям», рассуждая об итогах 2016 г. и перспективах 2017 г.), рестораны с чеком более 3000 руб. тоже имеют хороший потенциал для развития, считает ресторатор. Также в Москве, где немало дорогих ресторанов, нет заведения уровня fine dining, но при этом непафосного, такого, которое одновременно было бы статусным и открытым для всех, продолжает Раппопорт. «Если вы будете вспоминать, куда, например, женщине уместно прийти в вечернем платье, куда мэр может пригласить официального гостя; просто место, которое многие воспринимают как «для особенных случаев», то поймете, что таких ресторанов в Москве почти нет. Здесь же сошлось все: уникальный вид из окна, уникальное расположение, интерьер, блюда из русских деликатесов. Я не люблю забегать вперед и делать прогнозы, но мне кажется, что у ресторана есть все, чтобы стать номером один», - разъясняет Раппопорт концепцию «Белуги».

При этом Раппопорт подчеркивает, что «Белуга» - не ресторан с однозначно высоким чеком. Конечно, икра и блюда с ней стоят, как должны стоить деликатесы (хотя Раппопорт подчеркивает, что некоторые сорта икры в «Белуге» стоят существенно ниже, чем в других московских ресторанах такого же уровня), но в меню есть много предложений до 600-800 руб. Кроме того, в меню включен раздел «Бутерброды», где представлены итальянские брускетты и скандинавские смёрребреды из традиционного хлеба на специальной закваске — тоже по доступным ценам. Поэтому как такового среднего чека в ресторане нет: он может составить как 1000-1500 руб. на человека, так и свыше 3000 руб.

Меню «Белуги», как и меню всех своих ресторанов, Раппопорт составлял лично. При этом там много находок и предложений Мещерякова. Например, сало из архангельского клыкача (замаринованная с солью и тонко нарезанная рыба, которая выглядит и подается как сало), смёрреброды, сугудай из муксуна с икрой из лука и «камнями» из картофеля, «сметанное» яйцо с севрюжьей икрой.

Открывая «Белугу», Раппопорт рассматривал несколько вариантов месторасположения, в том числе в другом крупном отеле. В итоге принял решение работать именно в «Национале». О непростой судьбе многих ресторанов при московских отелях ресторатор знает, но полагает, что причина их неуспеха не столько в расположении, сколько в неправильном выборе концепции. По мнению Раппопорта, они закрываются, во-первых, потому, что в Москве в принципе плохо идет сложная высокая кухня — за прошедшие годы в городе закрылись почти все заведения haute cuisine, в том числе и те, которые не принадлежали отелям. Во-вторых, ошибочно открывать рестораны именитых шефов, не адаптируя их к вкусам российских потребителей. Опыт самого Раппопорта, у которого сейчас помимо «Доктора Живаго» и «Белуги» открыты еще два ресторана при отеле («Микоян» и «Китайская грамота» в Hyatt Regency в Сочи), говорит, что рестораны при отелях могут быть успешными, если правильно себя позиционировать.