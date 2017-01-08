Выставка «Энциклопедия фотографии (1891–1991)» открыта на ВДНХ

Павильон «Радиоэлектроника», где проходит выставка «Энциклопедия фотографии (1891–1991)», расположен около катка – главной зимней приманки ВДНХ. Кажется, что устроители выставки представляли перед собой случайно завернувшего в павильон любителя покататься и очень хотели просветить и развлечь его.

Все 250 современных отпечатков с классических русских, советских и постсоветских фотографий представляют собой лучшие образцы различных жанров этого искусства – эффектные и артистичные. Тут только самое лучшее: раскрашенные крестьянские дети и Лев Толстой на дореволюционных фотографиях Сергея Прокудина-Горского; выразительные парадные портреты Владимира Ленина, Анны Ахматовой и Всеволода Мейерхольда Моисея Наппельбаума; засмотренный до невозможности видеть круглощекий «Пионер» Александра Родченко; выразительная спина голого парня на фоне других моющихся молодцев в «Душе» Бориса Игнатовича; «Знамя Победы над рейхстагом» Евгения Халдея; утопающий в цветах гроб с телом Сталина на яркой, как народная картинка, фотографии Дмитрия Бальтерманца.

Лучшее, классическое, хрестоматийное – на все это малоинтересно смотреть даже не знакомому с историей отечественной фотографии зрителю. Тем более что энциклопедическая точность – отметить всех лучших – становится врагом зрелищности и цельности восприятия. Некоторых авторов, прежде всего Родченко, представляют три-четыре фотографии, других, например Якова Халипа, – одна. Выбор тут был труден, и очевидно, что выбраны лучшие, а значит, и самые известные, даже надоевшие, работы.

М. Стулов / Ведомости 1/5 М. Стулов / Ведомости 2/5 М. Стулов / Ведомости 3/5 М. Стулов / Ведомости 4/5 М. Стулов / Ведомости 5/5

Не только каток В павильонах ВДНХ одновременно проходят несколько разнообразных выставок – технических и художественных. Уровень их разный, но все больше открывается хорошо сделанных и продуманных экспозиций.

Несколько меняет впечатление дежавю постсоветский раздел, где материал не так засвечен. Показаны не только ожидаемые поэтические кадры Александра Слюсарева или ставшие новейшей классикой снимки Игоря Мухина, но и работа редко попадающего на «выставки для всех» Николая Бахарева, правда, самая недвусмысленная, а значит, не характерная, не злая. Так же представлен и другой автор «новокузнецкой школы» Владимир Соколаев. Фотография женщины, несущей (очевидно, с первомайской демонстрации) транспарант со словом «счастье», может считаться у него самой запоминающейся, но не очень важной для этого летописца советской повседневности, умеющего снимать ее правдиво, но гуманно.

«Выставочный проект «Энциклопедия фотографии» охватывает период с 1891 по 1991 г. и одновременно представляет собой энциклопедию русской жизни этой эпохи», – написано в пояснительном тексте к выставке. Но не надо доверять этой казенной фразе. Краткая фотографическая энциклопедия, возможно, и получилась, а русской жизни нет. Двадцатые-тридцатые-сороковые годы в советской стране выглядели не так, как на классических пропагандистских фотографиях больших мастеров. И водружение знамени над рейхстагом было срежиссировано Халдеем специально для снимка, впоследствии отретушированного.

Ретушь – техническая и идеологическая – стала родовой чертой отечественного фотоискусства. Русский ХХ век был трагическим, катастрофическим столетием, и, несмотря на все пропагандистские старания, жизнь народа сохранена и в фотографиях – архивных, домашних, любительских и малоизвестных авторов. Пример тому – четырехтомник «Россия. ХХ век в фотографиях», изданный Московским домом фотографии. Возможно, пора включить в устоявшийся корпус классических снимков и те, что сохранили память о катастрофах, а не только о победах.

До 12 марта