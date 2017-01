Chopard создала самые дорогие украшения в своей истории

В украшениях The Garden of Kalahari использованы уникальные бриллианты весом свыше 20 карат

Основой коллекции The Garden of Kalahari стал алмаз весом 342 карата

Ювелирная компания Chopard создала коллекцию украшений The Garden of Kalahari, основой которой стал уникальный алмаз The Queen of Kalahari весом 342 карата. После обработки из алмаза получили 23 бриллианта, пять из которых весят свыше 20 карат и каждый имеет свою огранку: круглая, «кушон», «сердце», «изумруд», «груша». Коллекция включит шесть изделий, каждое из которых будет изготовлено в единственном экземпляре. В мастерских Chopard уже изготовлены колье и серьги, чуть позже будут закончены часы, браслет и два кольца. На сегодняшний день The Queen of Kalahari - это самые дорогие украшения, созданные мастерами Chopard.

Самый крупный бриллиант, полученный из первоначального алмаза, - круглой огранки, весом 50 карат, украсил одну из подвесок колье The Garden of Kalahari. Две другие подвески представляют бриллиант огранки «сердце» весом 26 карат и грушевидный бриллиант весом 25 карат. Все подвески съемные, поэтому колье трансформируется в три полноценных изделия: чокер (если снять все подвески), колье с одной или тремя подвесками. Кроме того, подвески с грушевидным бриллиантом и бриллиантом «сердце» можно прикрепить к серьгам. Чуть позже коллекцию дополнят браслетом с двумя бриллиантами огранки «изумруд», двумя кольцами, одно из которых украшено 20-ти каратным бриллиантом огранки «кушон» и ювелирными часами.

Chopard Колье-трансформер The Garden of Kalahari можно преобразовать в несколько полноценных изделий - три варианта колье и серьги 1/5 Chopard Две съемные подвески из колье можно прикрепить к серьгам 2/5 Chopard Кольцо из коллекции The Garden of Kalahari с бриллиантом огранки «кушон» 3/5 Chopard Часы The Garden of Kalahari 4/5 Chopard Пять камней, полученных из алмаза The Queen of Kalahari, весят свыше 20 карат. Каждый из них имеет свою огранку: круглая, «кушон», «сердце», «изумруд», «груша» 5/5

Алмаз The Queen of Kalahari был обнаружен в месторождении Ботсваны чуть больше года назад, уточняют представители Chopard. С момента нахождения камня все этапы обработки и дальнейшего производства лично отслеживала Каролина Шойфеле, сопрезидент и креативный директор компании. На создание коллекции из шести украшений мастерам Chopard потребовалось около года.