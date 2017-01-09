Сезон больших кинопремий начался эффектно

В этом году участники большой премиальной гонки, открытой «Золотым глобусом», по большей части еще не добрались до российских экранов. В прокате побывала «Она» Пола Верхувена, получившая два «глобуса» – за лучший фильм на иностранном языке и лучшую женскую роль (Изабель Юппер). А главный триумфатор церемонии – мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-ла ленд» – выходит на наши экраны на этой неделе. Следом потянутся остальные участники соревнований – весь главный арт-мейнстрим 2016 г. российские прокатчики должны выпустить до 26 февраля, даты вручения «Оскаров». Чтобы было за кого осмысленно болеть.

А пока можно порадоваться за 31-летнего Дэмьена Шазелла, удачно выбравшего в герои музыкантов. Его предыдущая картина «Одержимость» – образцово ритмичная драма отношений дирижера и ударника – получила «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана (Джей Кей Симмонс) и три «Оскара» (лучшая роль второго плана, монтаж и сведение звука). Теперь мюзикл «Ла-ла ленд», в котором Райан Гослинг играет пианиста, а Эмма Стоун – актрису, сенсационно выиграл «Золотые глобусы» во всех номинациях, где был представлен. Фильм стал лучшим в категории «Мюзикл или комедия», Дэмьен Шазелл назван лучшим режиссером и сценаристом, а оба исполнителя главных ролей – лучшими актерами в мюзикле или комедии. Кроме того, две награды получил композитор Джастин Харвиц – за лучший саундтрек и лучшую песню (City Of Stars).

В категории «Драма» лучшим фильмом стал «Лунный свет» Барри Дженкинса – афроамериканская история взросления в Майами периода расцвета наркоторговли. Лучшим актером признан Кейси Аффлек из депрессивной пролетарской драмы «Манчестер у моря», которую уже называют в числе оскаровских фаворитов. Лучшей актрисой – Изабель Юппер из фильма «Она».

Против Трампа Обычно церемонии «Золотого глобуса» запоминаются шутками, но в этом году все цитируют выступление Мерил Стрип, которая критиковала избранного президента США (не назвав его имени) за грубость и шовинизм. Актриса напомнила, что человек, который скоро займет высшую должность в стране, спародировал журналиста с инвалидностью, и высказала опасение, что санкционированный сверху инстинкт унижать будет проникать в жизнь общества. Возмущение Мерил Стрип вызвали и высказывания Трампа по вопросам иммиграции. «Голливуд полон аутсайдеров и чужеземцев. Если вы всех их выкинете, у вас не останется смотреть ничего, кроме футбола и единоборств», – сказала актриса, получившая почетную премию имени Сесила Б. Демилля за вклад в кинематограф

В телевизионных номинациях без наград остался самый амбициозный проект сезона – сериал канала НВО «Мир Дикого Запада». Главный хит НВО, «Игра престолов», обычно собирающий урожай призов «Эмми», на «Золотом глобусе» тоже не жалуют (статуэтку получал лишь Питер Динклейдж за лучшую роль второго плана в 2012 г.). В категории «Драма» победителем стала «Корона» – новый сериал об английской королеве Елизавете II (сыгравшая ее Клер Фой получила «Золотой глобус» как лучшая актриса). В «Мюзикле или комедии» победила «Атланта», а сыгравший в ней Дональд Гловер стал лучшим актером в соответствующей категории. Лучшим мини-сериалом назван «Народ против О. Джей Симпсона: Американская история преступлений» («глобусом» отмечена также актриса из этого сериала Сара Полсон). Три актерских приза – у мини-сериала «Ночной администратор» (Том Хиддлстон, Хью Лори, Оливия Колман). Лучший актер в телевизионной «драме» – Билли Боб Торнтон («Голиаф»). Лучшая актриса в телевизионном «мюзикле или комедии» – Трэйси Эллис Росс («Черноватый»).

Почетную премию имени Сесила Б. Демилля вручили Мерил Стрип.

Paul Drinkwater/NBC via AP Мюзикл «Ла-Ла Ленд» завоевал семь премий «Золотой глобус» – 2017, он выиграл во всех номинациях, где претендовал на награды. «Ла-Ла Ленд признан «Лучшим комедийным фильмом или мюзиклом», а также отмечен за лучшую режиссерскую работу и сценарий (обе награды получил Дэмьен Шазелл), лучшую музыку и песню, лучшие актерские работы 1/8 Mario Anzuoni / Reuters «Лучшим актером в комедии или мюзикле» назван канадский исполнитель Райан Гослинг за роль в «Ла-Ла Ленд». Эмма Стоун стала лучшей актрисой в этой же ленте 2/8 Mario Anzuoni / Reuters Мэрил Стрип получила премию Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф. Получая награду, она выступила в защиту свободы слова, в защиту толерантности, отметив, что если Голливуд избавится от приезжих и аутсайдеров, то «будет нечего смотреть, кроме футбола и смешанных боевых искусств» (цитата по The Washington Post) 3/8 Mario Anzuoni / Reuters Лучшим драматическим сериалом стала премьера этого года, британская лента «Корона» (The Crown). Работа, ставшая самым дорогим сериалом Netflix, в борьбе за награду обошла «Игру престолов» и «Мир Дикого Запада» 4/8 Paul Drinkwater/NBC via AP Лучшим драматическим фильмом признан «Лунный свет» (Moonlight) 5/8 Jordan Strauss/Invision/AP Двух наград удостоился фильм «Она» (Elle) режиссера Пола Верхувена: «Золотой глобус» за лучший драматический фильм на иностранном языке и «Золотой глобус» за лучшую женскую актерскую работу в драматическом фильме - эту награду получила Изабель Юппер. На фото режиссер фильма Пол Верховен и актриса Изабель Юппер 6/8 Jordan Strauss/Invision/AP Лучшим драматическим артистом стал Кейси Аффлек за «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea) 7/8 Jordan Strauss/Invision/AP Лучшим анимационным фильмом объявлен «Зверополис» (Zootopia), над которым работали Байрон Ховард, Рич Мур и Кларк Спенсер (на фото слева направо) 8/8

«Золотые глобусы» в этом году раздали раньше, чем назвали своих фаворитов главные профильные гильдии Америки. Список номинантов есть пока только у гильдии актеров: это фильмы «Капитан Фантастик» Мэтта Росса, «Ограды» Дензела Вашингтона, «Скрытые фигуры» Теда Мелфи, «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана и «Лунный свет» Барри Дженкинса. В пятерке актеров – Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»), Райан Гослинг («Ла-ла ленд»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести») и Дензел Вашингтон («Ограды»). Пятерка актрис: Эми Адамс («Прибытие»), Эмили Блант («Девушка в поезде»), Эмма Стоун («Ла-ла ленд»), Натали Портман («Джеки») и Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»). Среди сериалов за призы актерской гильдии будут соревноваться «Корона», «Игра престолов», «Мир Дикого Запада», «Аббатство Даунтон» и «Очень странные дела». Гильдия продюсеров объявит своих номинантов сегодня. Гильдия режиссеров – 12 января. Вот тогда и на «Оскарах» можно будет гадать.