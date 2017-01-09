Мал, да удал: маршруты Люксембурга

В Люксембурге все поставлено с ног на голову: достаточно сказать, что одно из самых маленьких государств в мире (по населению и по площади) — в то же время второе в мире по богатству (тот самый ВВП на душу)

Сегодня даже трудно поверить, что нынешнее Великое Герцогство Люксембург (таково официальное название страны — последнее, кстати, герцогство на планете) на протяжении нескольких столетий влачило жалкое существование. «Болтаясь под ногами» у более крупных и мощных соседей — Священной Римской империи, затем Нидерландов, Бельгии, Франции, Германии, — крохотная лесистая «кочка», почти неразличимая на карте Европы, постоянно переходила из рук в руки. И даже однажды была продана очередным правителем (точнее, правительницей) по дешевке своему соседу — ввиду полной бесперспективности извлечь из этого клочка земли что-то путное.

Лишь полтора века назад — совсем недавно по историческим меркам — Люксембург обрел независимость. Но — остался верен себе, не только не затерявшись среди соседей, но даже став одним из «отцов-основателей» Европейского cоюза.

Столица карликового государства также носит название Люксембург. В настоящее время в городе проживает чуть более 100 000 человек — примерно одна пятая всего населения страны. И тем не менее это одна из трех официальных столиц ЕС, и там же расположены Европейский суд (не путать с аналогичным судом по правам человека) и Европейский арбитражный суд.

Странно, если бы в одной из самых маленьких столиц на континенте (полсотни таких уместится на территории Москвы) не нашлось бы ни одной туристической достопримечательности — претендентки на включение в Книгу рекордов Гиннесса. И такая претендентка есть. И мимо нее не проскочишь при всем желании. Огромный многоярусный извилистый овраг с ответвлениями буквально рассекает город на несколько изолированных островков, связанных между собой мостами и виадуками. Эдакий Гранд-каньон в самом сердце Европы — как его не заметить! Размерами, конечно, он уступает своим более именитым собратьям на других континентах, но зато в Старом Свете, вероятно, крупнее не сыскать.

Многоярусный овраг разделяет город на несколько островков 1/4 Выставочно-деловой центр Cercle Municipal 2/4 Городок Вианден у подножия одноименного замка 3/4 Интерьер замка Вианден 4/4

Стены оврага — это как окна в историю. Если разноцветные слои-страты того же американского Гранд-каньона, например, много расскажут о сменявших друг друга геологических эпохах, то в центре Люксембурга можно разглядеть приметы истории более близкой.

Там, на дне и по стенам, глаз натыкается (а если пропустишь, то заботливо подскажут туристические проспекты и указатели) на развалины каких-то античных сооружений и на средневековые домики и целые мини-кварталы — как они там умудрились приткнуться прямо на вертикальной скале, уму непостижимо!

Хотя главной архитектурной достопримечательностью оврага остаются, конечно же, казематы Бок. Вместе с другими казематами — Петрюс, расположенными чуть поодаль, они служили не только временным или пожизненным узилищем для местного криминалитета. В мрачных камерах и соединенных с ними катакомбах, прорытых испанцами за три сотни лет до Второй мировой войны, во время гитлеровской оккупации нашли убежище десятки тысяч человек. Сейчас там музей, который никогда не бывает пуст. Еще о немецкой оккупации напоминает строгое Американское мемориальное кладбище на окраине городе, в районе Хамм. Там похоронены более 5000 солдат и офицеров армии США, погибших при освобождении Западной Европы, и среди них — легендарный генерал Джордж Паттон.

Особняком — нависая над оврагом — возвышается Дворец великих герцогов. Огромное здание со внушительной башней было возведено в конце XVI века, и поначалу там размещалась столичная мэрия. Потом дворец изрядно разрушили осадившие Люксембург французы под командованием знаменитого маршала де Вобана (тот, как известно, прославился не только построенными под его руководством городскими укреплениями, но и тем, что не менее успешно осаждал и разрушал укрепления противника). Заново архитектурный шедевр испанского Возрождения был отстроен только в первой половине XVIII века, после чего дворец стал резиденцией монаршей семьи и местом проведений официальных церемоний.

Мост Пассарель перекинут через долину реки Петрюс 1/3 Монумент "Золотая леди" посвящен погибшим в трех войнах 2/3 Дворец великих герцогов - официальная резиденция главы государства 3/3

Из культовых зданий наибольший интерес представляют помпезный готический собор Люксембургской Богоматери и внешне аскетичный (и также открытый для публики) монастырь бенедиктинцев Ноймюнстер на другом берегу оврага, в районе Грюнд. А из светских — подземная художественная галерея AM Tunnel, могучие башни и стены форта Тюнген (XVIII век) и расположенный поблизости Музей современного искусства (его проектировал тот же зодчий, что подарил парижскому Лувру известную ныне всем стеклянную пирамиду). А также элегантное административное здание Cercle Municipal в стиле необарокко на пляс д’Армс, в котором ныне даются концерты и проводятся другие торжественные мероприятия.

Не менее усердно толпы туристов осаждают статую «Золотая леди» на площади Метц — еще одну визитную карточку города и страны. Первоначально воздвигнутый в память жертв Первой мировой, монумент со временем превратился в мемориал погибшим во всех трех вой-нах, в которых принимали участие немногочисленные военнослужащие Великого герцогства, — обеих мировых плюс корейской.

А еще столица Люксембурга — это «город мостов». Что немудрено при наличии гигантской трещины, настоящего горного ущелья, рассекшего город на части. Самый красивый и оживленный мост, соединивший исторический центр Люксембурга (Верхний город) с более поздним Нижним, назван в честь великого герцога Адольфа. Заложили 150-метровую махину в последний год позапрошлого века и построили всего за три года.

Еще длиннее воздвигнутый на полвека раньше 290-метровый мост Пассарель, одна из 24 арок которого нависает как раз над казематами Петрюс. И наконец, самый молодой (открыт в 1965-м) мост имени той самой великой герцогини Шарлотты соединил историческую часть города с новым кварталом на плато Кирхберг, где расположились офисы крупных компаний и правительственные учреждения Евросоюза.

В том, что в Люксембурге есть что посмотреть — помимо одноименной столицы, — я смог убедиться за пару дней. Времени хватило. Например, в Клерво проживает всего 2000 человек — зато в местном средневековом графском замке я с изумлением обнаружил помещенную на постоянное хранение легендарную фотовыставку «Семья человека». Много слыхал о ней, видел некоторые из более чем полусотни фотографий, сделанных в семи с лишним десятках стран… Но как-то пропустил, что после знаменитой первой демонстрации в нью-йоркском Музее современного искусства в 1955-м и последующего триумфального мирового турне богатейшая фотоколлекция осела в замке крохотного городка в крохотном же герцогстве на севере Европы.

В том же замке, кстати, можно познакомиться с фотографиями и макетами всех прочих замков Люксембурга. Оказывается, их более двух десятков, и как-то все они смогли разместиться на территории размером с одну десятую Московской области. Большинство этих феодальных гнезд сегодня лежат в руинах. Зато самый крупный и красивый замок — Вианден — благодаря неоднократным реставрациям сверкает на высокой горе как новенький! Словно сойдя с иллюстрации к сказкам братьев Гримм или Шарля Перро, он нависает над одно­именным городком, расположенным на берегу реки Ур. Строили замок начиная с XI века, и сегодня это один из самых посещаемых туристических «хитов» Люксембурга.

Городок Вианден тоже под стать «сказочному» замку на горе. В этом населенном пункте, который справедливее назвать деревушкой (на обход ее хватит полчаса), имеется еще дом-музей Виктора Гюго, также достойный посещения. И церковь Троицы — богатству ее декора могут позавидовать иные храмы в городах покрупнее. А рядом с Вианденом расположен еще и парк аттракционов «Индейский лес».

Вианден затерян в горах «маленькой Швейцарии», как называют эту горную страну на северо-востоке Люксембурга. Поезда туда не ходят — чтобы добраться до города и замка, нужно проехать по железной дороге из столицы в Эстернах, а оттуда — автобусом.

Но не спешите покупать билеты на ближайший рейс: в Эстернахе тоже стоит задержаться как минимум на полдня. Потому что это своего рода музей под открытым небом. В городке с тысячелетней историей находятся развалины римской усадьбы I века нашей эры с собственными термами на минеральных источниках, а также одна из древнейших в Европе церковь Святых Петра и Павла и прекрасная базилика Святого Виллибора. И неподалеку — еще один местный каньон со зловещим названием Волчья Пасть.

Я был в Люксембурге дважды — оба раза провел в этой невероятной стране по два дня. Больше и не надо для того, чтобы понять, что это действительно маленькая страна — и по-своему великая. И богатая — тоже по-своему. Осознание собственного величия и благополучия — спокойное и достойное, без нуворишских «понтов» и восточной показухи, игры мускулами и напускного чванства — там буквально разлито в воздухе. Не случайно авторитетный американский журнал Global Finance Magazine в своем последнем рейтинге самых богатых стран второе место отдал Люксембургу, пропустившему вперед только Катар (на третье место вышел Сингапур)!

Но дело даже не в официальной статистике (согласно которой ВВП на душу населения в Люксембурге составляет $101 000, средняя пенсия — более $3000, средний возраст мужчин — 89 лет, женщин — 93 года). Турист обращает внимание на приметы качественные. Как люди ведут себя, как разговаривают, относятся к приезжим, как «местным» работается и отдыхается.

Меня особенно поразило, что в Люксембурге по-человечески относятся даже к зверью! Именно там я впервые увидел специальные надземные переходы через автобаны. Для четвероногих «пешеходов». Аналогичные сооружения есть и в других странах, но где-то я прочел, что в крошечной стране, где скоростных шоссе — раз-два и обчелся, таких переходов построено более трех сотен! Верю на слово. Вот бы и у нас в той же пропорции — для двуногих.