В Бонне открыта выставка «Путешествия Бетховена»

Одни путешествуют потому, что им просто не сидится на месте, другие – ради свидания с родственниками или так, по делам, третьи – поскольку находят в постоянных перемещениях лучшее средство от стресса. То ли дело музыканты – как и актеры, они вынуждены колесить ради гастролей и заработка.

Бетховен не был исключением. Блестящий пианист, утвердивший новый тип исполнительства, он выступал вне родного Бонна с самого детства. Первый концерт на выезде Бетховен дал 26 марта 1788 г. в соседнем Кельне. В объявлении отец композитора указал, что ребенку шесть лет, на самом деле ему было семь; вместе с Людвигом выступала и молодая певица, также учившаяся у Бетховена-старшего Хелен Авердонк. Концерт проходил в здании Академии в Штерненгассе, ее можно попытаться разыскать на карте города, выполненной в 1752 г. Как и афишу, карту показывают в одном из залов боннского дома Бетховена. Сейчас здесь открыта выставка «Бетховен путешествует». Карты европейских стран и виды городов, отпечатанный в Нюрнберге в 1731 г. указатель расстояний между метрополиями и многочисленные письма, связанные с подготовкой путешествий, фрагменты партитур и макеты дорожных карет – многое напоминает о типичных приметах путешествия и могло быть использовано в рассказе о гастролях Моцарта или Мендельсона, хотя не без особенностей. Бетховен побывал в Гааге и Праге, Дрездене и Лейпциге, Будапеште и Берлине. Главными же в его жизни остались две поездки из Бонна в Вену, причем последняя была в один конец: как и Моцарт, его кумир и несостоявшийся учитель, автор «Фиделио» навсегда остался в столице Австро-Венгрии.

Русский благодетель Князь Николай Голицын, поклонник Бетховена, был человеком многих талантов, в частности, он стал одним из основателей русской школы виолончелистов. Бетховен посвятил ему не только три струнных квартета, но и увертюру «Освящение дома».

В 1802 г. Бетховен пишет цикл песен «Путешествие Уриана вокруг света» (на выставке показывают первое издание партитуры 1805 г.), но это скорее дань стихам гамбургского журналиста и писателя, сочинявшего «для народа» Матиаса Клаудиуса, а заодно и самому жанру путешествия, столь модному в ту эпоху. Бетховену могли бы нравиться поездки. Так, на курорте в Богемии он много общался с Гете. Но композитор не выглядел туристом, его трудно представить с бедекером в руках (те, впрочем, еще не выходили), он не был даже в важном для музыкальной карьеры Лондоне или в Италии; не раз собирался и туда, и в Париж, а Лондонское филармоническое общество даже заказало ему за хороший гонорар две симфонии с возможностью самому дирижировать премьерами, но все как-то не складывалось, мешали болезни и привходящие обстоятельства. Более значительную роль сыграли в судьбе переезды внутри одного города. Почти 60 адресов в Вене – как множество станций жизненного пути, определяющих не только течение жизни, но и понимание музыки.

Историю подобных путешествий интересно рассматривать сквозь призму воображаемых, несостоявшихся путешествий. В 1820-е гг., когда финансовая ситуация в Вене ухудшилась, сборы от премьерного концерта едва покрывали затраты на переписку нот, а на второе исполнение не собиралась и половина зала, композитор задумался о сближении с Россией. Точнее, это Россия явилась к нему в виде письма от меломана-виолончелиста князя Николая Голицына, заказавшего в 1822 г. три квартета. Через год Голицын их оплатил, через два с половиной получил первый, спустя четыре – еще два. А в 1823-м Бетховен сам посылает партитуру Торжественной мессы в Петербург, одновременно и императору – с предложением стать за 50 дукатов одним из подписчиков нового произведения, и в Филармоническое общество; на берегах Невы месса прозвучала 26 марта 1824 г., еще до венской премьеры, и к тому же полностью.

Но до России, как и все предшествовавшие немецкие гении, от Баха до Гайдна, Бетховен так и не доехал. Он опасался поездок, и не зря. Навестив зимой брата, жившего в 80 км от Вены, обратно он сел в открытый возок, тяжело простудился и в итоге через полгода умер от осложнений, возникших из-за болезни.

Бонн

Выставка открыта до 2 апреля