Йохан Идема дает советы по эффективному потреблению искусства

Книга Йохана Идемы «Как ходить в музей. Советы о том, как сделать посещение по-настоящему запоминающимся» выпущена в рамках совместной программы издательства «Ад Маргинем» и музея «Гараж», директор которого Антон Белов не раз говорил, что вверенное ему культурное учреждение ориентируется на молодого зрителя.

Для молодежи, озабоченной качественным потреблением, очевидно, и сделан перевод руководства по эффективному поведению в музее. Оно учит: «Как и в случае с сыром или вином, чтобы разбираться в искусстве, нужно соответствующее образование». На обложке также изображена наклейка с первой фразой книги «Перестаньте бродить, действуйте», словно издатели уверены в неспособности читателя осмысленно перемещаться по музею.

Идема на каждой странице обращается к нерадивому потребителю искусства напрямую, но ласково: сделайте то-то, подумайте об этом, попробуйте так – и сможете получить от посещения музея максимум впечатлений, размышлений, удовольствий. Не только эстетических, но коммуникативных (разговаривая со спутниками, другими зрителями, детьми) и потребительских (поход в музейное кафе и магазин вам поможет).

Нетолстая и малоформатная книжка содержит массу фотографий и минимум текста, разбитого на короткие главы и пронумерованные абзацы, а многочисленные выносы цитат из него же превращают издание в некое пособие для тугодумных, не способных прочитать страницу слов. Но автор, подчеркиваю, не обижает читателя, а, наоборот, льстит ему, принимая зрительские недоумения и сомнения как должное.

В то время как в отечественной музейной традиции принято относиться к публике свысока и указывать ей на недостаток образования и понимания. Отчего у зрителя, как у затюканного подростка, возникает ответная агрессивная реакция, желание громить экспонаты и писать письма протеста. Русскоязычный интернет изобилует жалобами на злую волю руководства музеев, заставляющего мерзнуть в очередях и подсовывающего под видом искусства черные квадраты и кучи мусора. У Идемы же музей не всегда прав, там, например часто пишут ужасные пояснения к экспонатам, но и зрителю предлагается приложить усилия для понимания его намерений.

«Устаревшие взгляды на искусство чреваты несообразными ожиданиями, которые, в свою очередь, приводят к разочарованию от посещения музея», – предупреждает автор. Но признает зрительское право что-то не понимать, чем-то возмущаться и даже смущаться – одна из глав отвечает на вопрос, как смотреть на обнаженную натуру: «Чтобы по-настоящему осмыслить обнаженное тело в произведении искусства, вы должны быть готовы принять любые эмоции, какие бы оно в вас ни пробудило». Не все советы Идемы эффективны («Хорошее искусство вызывает реакцию «Что? Ого!», в то время как плохое – «Ого! Что?»), но если вам плохо в музеях, то они вам помогут.

Йохан Идема. Как ходить в музей. Советы о том, как сделать посещение по-настоящему запоминающимся. – Москва: Ад Маргинем Пресс, 2016