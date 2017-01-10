«Книга глазами дизайнера» представляет сокровища Российской государственной библиотеки

Выставка «Книга глазами дизайнера» во всех отношениях замечательная и неожиданная для Российской государственной библиотеки. Обычно она демонстрирует свои книжные сокровища самым незатейливым образом, без фантазий. На этот раз проект отлично придуман, продуман и реализован. Десяти современным книжным дизайнерам – востребованным, с высокой профессиональной репутацией – предложили выбрать пять книг для выставки и одну из них назначить главной. Выбор свой они коротко и внятно комментируют в пояснениях на стендах, в каталоге (супердизайнерском, конечно) и в фильме, который показывают во второй части выставки, где экспонатами стали уже не раритеты, а работы самих выборщиков.

Многие из современных книг, впрочем, и сами стали библиографическими редкостями, поскольку в основном выпускались малыми или подарочными тиражами.

«Современная книга должна стать дизайнерской, чтобы не исчезнуть в эпоху гаджетов» – утверждение руководителя проекта Натальи Самойленко не бесспорно, но имеет основания. Во всяком случае, признание современным дизайнерам приносят как раз сложносочиненные вещи, книги-объекты, не всегда удобные для чтения.

Причем связь между выбранными дизайнерами раритетами и их собственными работами часто до смешного очевидна. Например, Игорь Гурович и Наталья Агапова среди других представили «Четырехцветную книгу» Луи-Антуана Караччиоли. В этом руководстве по этикету 1760 г. текст напечатан желтой, синей и коричневой красками, и каждый, кто встречался с работами Гуровича и его учеников, особенно каталогами выставок, знает, что там обязательно использованы цветные шрифты, не щадящие зрения читателя.

Ивановский зал Выставка «Книга глазами дизайнера» – первая, открывшаяся в обновленном Ивановском зале. Здесь когда-то находилась часть Румянцевского музея, где показывали «Явление Мессии» Александра Иванова и эскизы к этой великой русской картине.

Любитель экспериментов Евгений Корнеев с восторгом представляет «самую концептуальную русскую книгу, может быть не только русскую». Маленький и невзрачный «Спутник от Москвы до Санктпетербурга. Спутник от Санктпетербурга до Москвы» (в таком именно написании. – «Ведомости») издания 1841 г. устроен хитро: путешествующий в одном направлении читает ее с одного конца, а когда возвращается – с противоположного, отчего на развороте одна страница оказывается обычной, а другая – перевернутой. Каталог, путеводитель по выставке, Корнеев тоже составил из двух книг – одна про прошлое, другая про современность. Читать его тоже надо с разных сторон, но развороты там нормальные, не такие радикальные, как в «Спутнике». Однако своей главной книгой Корнеев выбрал китайское «Собрание важнейшего из военных канонов», широко датированное периодом с 1488 по 1644 г., т. е. эпохой Мин. Пятитомник весом три килограмма содержит тексты, картинки и схемы, касающиеся всех аспектов военного искусства, а также рассказы о баталиях и гадания. Книга была составлена в XI в. как учебное пособие для военных. Рисунки и схемы в ней действительно очаровательны, каллиграфия изысканна, оформление утонченное, но главное здесь даже не это, а сам факт существования пособия, заставляющего задуматься о грандиозности страны, сложности ее устройства и отношении к опыту предков.

Удивительно, но военные пособия не раз встречаются на выставке. Стволы и лафеты пушек, воспроизведенные в рисунках «Новейшего основания и практики артиллерии Ернеста Брауна, капитана артиллерии во Гданске, 1682 года», декором и статью напоминают изысканные колонны. Ожидаемы на выставке старинные ботанические и астрономические атласы – они всегда грандиозны и прекрасны в рисунках цветов и плодов.

Замечательны и учебники – двухкилограммовая «Арифметика, сиречь Наука числительная. Магницкий Леонтий Филиппович», выпущенная Московской синодальной типографией в 1703 г., поражает не только размером, но и сложностью приведенных в ней таблиц, Андрей Шелютто выбрал ее именно за то, что учит она не так, как сейчас. Ну и, конечно, дизайнеры не прошли мимо японских книг, среди которых главный шедевр – великая «Манга» Хокусая, сборник его рисунков, пособие для художников. «Хокусай и его ученики, собравшие «Мангу», не сделали книги – они сделали божественное открытие», – объясняет свой выбор Юрий Сурков.

Кроме старинных графические дизайнеры выбрали модернистские, русские авангардистские и советские конструктивистские издания, любимые музеями, популярные среди коллекционеров. А Эрик Белоусов спроектировал экспозицию так, что хочется задержаться у каждой витрины, где лежат во всех смыслах редкие книги, рядом с которыми находятся экраны, на которых можно пролистать их электронные копии.

Максим Стулов / Ведомости 1/5 Максим Стулов / Ведомости 2/5 Максим Стулов / Ведомости 3/5 Максим Стулов / Ведомости 4/5 Максим Стулов / Ведомости 5/5

До 24 марта