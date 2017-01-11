Эмир Кустурица создал дизайн часов «Ракета»

Кинорежиссер Эмир Кустурица создал дизайн часов по заказу Петродворцового часового завода. Модель часов «Ракета-Авангард», автором которых стал Кустурица, посвящена столетию русского авангарда и вдохновлена работами Василия Кандинского и Казимира Малевича. Часовые метки, стрелки, надписи и декор циферблата красного и черного цвета напоминают супрематические элементы с полотен авангардистов.

Часы в корпусе из нержавеющей стали выпущены на стальном браслете и с кожаным ремешком черного или красного цвета. «Ракета-Авангард» оснащены механизмом «Ракета-Автомат» - первым за 30 лет в России механизмом с автоподзаводом, уточняют производители.

«Ракета-Авангард» - нелимитированная модель, но каждым часам присваивается свой серийный номер. Стоимость часов 70 000 руб. на металическом браслете и 60 000 руб. на кожаном ремешке.