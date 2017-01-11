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Эмир Кустурица создал дизайн часов «Ракета»

Модель посвящена столетию русского авангарда
Часы «Ракета-Авангард» созданы в трех вариантах
Часы «Ракета-Авангард» созданы в трех вариантах
Петродворцовый часовой завод

Кинорежиссер Эмир Кустурица создал дизайн часов по заказу Петродворцового часового завода. Модель часов «Ракета-Авангард», автором которых стал Кустурица, посвящена столетию русского авангарда и вдохновлена работами Василия Кандинского и Казимира Малевича. Часовые метки, стрелки, надписи и декор циферблата красного и черного цвета напоминают супрематические элементы с полотен авангардистов.

Часы в корпусе из нержавеющей стали выпущены на стальном браслете и с кожаным ремешком черного или красного цвета. «Ракета-Авангард» оснащены механизмом «Ракета-Автомат» - первым за 30 лет в России механизмом с автоподзаводом, уточняют производители.

«Ракета-Авангард» - нелимитированная модель, но каждым часам присваивается свой серийный номер. Стоимость часов 70 000 руб. на металическом браслете и 60 000 руб. на кожаном ремешке.

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Часы «Ракета-Авангард» выпущены на стальном браслете и с кожаным ремешком черного и красного цвета
Петродворцовый часовой завод
Часы «Ракета-Авангард» выпущены на стальном браслете и с кожаным ремешком черного и красного цвета
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Стрелки и декоративный круглый элемент напоминают графику авангардистов
Петродворцовый часовой завод
Стрелки и декоративный круглый элемент напоминают графику авангардистов
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«Ракета-Авангард» - новая модель Петродворцового часового завода, посвященная русскому авангарду
Петродворцовый часовой завод
«Ракета-Авангард» - новая модель Петродворцового часового завода, посвященная русскому авангарду
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