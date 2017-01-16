Культура
Статья опубликована в № 4241 от 16.01.2017 под заголовком: Железный человек из первой пятилетки

В московском центре «Марс» прочитали стихи революционера Алексея Гастева

Там проходит фестиваль театра и перформанса «Глобус 2.0»
Фоном для стихов был коллаж из фильмов Дзиги Вертова
Фоном для стихов был коллаж из фильмов Дзиги Вертова
ЦЕНТР МАРС

Выпираю плечами стропила, верхние балки, крышу. Ноги мои еще на земле, но голова выше здания», – плотный мужчина с короткой стрижкой набирает громкость, сжимая микрофон и строго глядя в упор на натянутое полотно экрана. На экране – кадры кинохроники: льется металл, заколачиваются сваи, маршируют стройбригады. В момент, когда производственная гимнастика рабочих начинает казаться шаманской пляской, одержимый агитатор в сапогах и кожаной куртке поворачивается к зрителям: «Я уже наравне с трубами» – и поднимается на единственную декорацию в пустом зале галереи – белый пьедестал. Электронный бас освобождается от ноющих сирен и футуристических секвенсоров и вместе с глухим битом поддерживает декламацию. «И не рассказ, не речь, а только одно, мое железное я прокричу: «Победим мы!» Свет сходит на нет, артист прячется за экран, от музыки остается в воздухе только дерганое эхо.

Примерно такой отпечаток в памяти оставляет перформанс «Поэзия рабочего удара», представляющий собой серию сольных актерских выходов на фоне видеоинсталляции под электронную музыку. У вещи нет единого автора, но есть внушительный состав: малоизвестная мощная авангардистская поэзия революционера Алексея Гастева, нойз-эмбиент уральских электронщиков «4 позиции Бруно», коллаж из лент Дзиги Вертова (автор – Владимир Селезнев, правнук Гастева) и декламационное мастерство Антона Макушкина, актера «Коляда-театра». Все это срослось позапрошлой осенью в единый организм в Екатеринбурге по случаю проведения Уральской индустриальной биеннале. И не где-нибудь, а в заброшенных стенах типографии «Уральский рабочий», памятника конструктивизма. В месте, где стены – ровесники поэзии; они принимают проекцию хроникальных кадров едва ли не собственного строительства; они же диктуют мизансцену. С такими вводными недалеко и до спиритического сеанса.

Новое звучание

Сочинение музыки к классике немого кино – полноценный композиторский жанр. Алексей Айги озвучил «Метрополис» Фрица Ланга, рок-группа Art Zoyd – «Носферату» Фридриха Мурнау; но наибольшей популярностью среди музыкантов пользуется «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, вдохновивший, например, минималиста Майкла Наймана и гигантов современного джаза The Cinematic Orchestra.

В Москве же металлургические гимны репрессированного утописта, идеолога и теоретика НОТ (научной организации труда) прозвучали в центре «Марс», где до конца января проходит фестиваль театра и перформанса «Глобус 2.0». Гастрольный вариант «Поэзии рабочего удара», надо полагать, совсем не то, что исходный. Неизбежное обстоятельство перемены места действия – с брутального запустелого на стерильное галерейное – усугубилось еще и досадным компромиссом: вместо «4 позиций Бруно» приехала их аудиозапись. Которую к тому же пустили в два канала, вперемешку с сигналом микрофона исполнителя, так что ни музыке, ни словам не удалось прозвучать без существенных потерь. Таким образом в центре внимания оказался видеоряд, хоть и не без выдумки собранный, но по всем признакам предназначенный все-таки служить фоном.

Театр.doc прошел зимний путь с «Неявными воздействиями»

Выдергивать перформанс в жанре site-specific из той рамы, в которую он вписан, – затея рискованная. В результате вместо запланированного «экспериментального спектакля, не вписывающегося в парадигму театра, каким мы привыкли его видеть», зрители фестиваля «Глобус 2.0» наблюдали видеопроекцию с плохим звуком при участии хмурого артиста.

Далее в программе фестиваля – спектакли бородачей-алхимиков АХЕ, аккуратных концептуалистов театра post и оголтелые «Вакханки» Всеволода Лисовского. Явления хорошо известные и вкупе с уральским опусом достоверно отражающие среднероссийскую систему представлений о том, что такое экспериментальный театр. Учитывая, что «Платформы» на «Винзаводе» уже два года как не стало, а фестивали независимого театра едва сводят концы с концами, следует поторопиться в «Марс» и порадоваться не только новым работам именитых экспериментаторов, но и самому факту наличия в Москве места, где все это можно посмотреть в ассортименте.

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