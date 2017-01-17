Гастроли «Коляда-театра» в Москве открылись спектаклем «Фальшивый купон»

В Москву приехал «Коляда-театр» – единственный в Екатеринбурге негосударственный театральный коллектив, живущий на собственные заработки, что не только в Сибири, но и в Центральной России большая редкость. Драматург и режиссер Николай Коляда, создавший его в 2001 г., утверждает: чтобы платить зарплату актерам, ему нужны полные залы, частые премьеры и любовь публики. На ежегодные двухнедельные гастроли в Москву привезли 17 постановок. Открылись новым спектаклем «Фальшивый купон» по мотивам повести Льва Толстого – его премьера состоялась этим летом.

Историю про то, как молодые люди подделали банковский чек на 12 рублей, расплатились им в лавке и с этого мелкого обмана зло пошло гулять по людям, провоцируя на мошенничество, насилие, убийство, Коляда, как обычно, ставит на массовых сценах, музыкальных темах, ярких сценических метафорах. Казачьи песни организуют главное действо – хор оказывается то толпой нищих на паперти, то колонной арестантов, то солдатами. Однообразные, но эмоционально насыщенные танцевальные движения и визгливые звуки гармошки рождают ассоциации, связанные с народной судьбой, в которой только и есть, что шинели-бушлаты, кандалы да розги, турецкие или польские пули, загулы да грабежи. От сумы да от тюрьмы не зарекаясь, бредут по холодной земле жулики, воры, убийцы, искушаемые черными бедами и беззаконными порядками. Российским государственным триколором обвивают их кумачовые кровавые реки да похоронные белые рубахи.

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Власть тьмы накрывает весь первый акт спектакля, невежество и грубость легко переходят в насилие, ибо мужички не отличают добра от зла, неостановимы в кураже, пропадают ни за грош, губят свои и чужие души неразумно и безотчетно. Так и в повести Толстого, которая, впрочем, писалась не столько про преступление, сколько про спасение, воскресение. Но повесть Толстой не завершил, а Коляда и его соавтор и ученица Екатерина Бронникова не стали и заморачиваться, историческое время отучило от иллюзий. В спектакле надежда на очищение быстро сходит на нет, а попытки искупить зло деньгами, жертвами или раскаянием обречены, ибо люди все равно остаются невежественными и злыми.

К юбилею К своему 60-летию, которое Николай Коляда будет отмечать в декабре 2017 г., драматург намерен выпустить собрание сочинений в 12 томах. За собственный счет. В первых томах, которые уже появились, – рассказы, повести и ранние, неизвестные пьесы, в следующих – те пьесы, что ставились в театрах. Всего Коляда написал около 100 пьес, многие из них переведены на иностранные языки. Например, в Польше у одной «Мурлин Мурло» было два десятка постановок.

Коляда умеет раздражать нервные центры своих поклонников, которые видят в его грубовато-неряшливом, но, безусловно, искреннем почерке режиссерскую смелость и концептуальность. Сценическая манера такого рода появилась на российской сцене в 1970-е гг. под воздействием театра Юрия Любимова, которого Коляда напоминает тяготением к массовке, ритмически выстроенными мизансценами и ясно читаемыми сценографическими образами. Это и нравится его публике, до сих пор считающей новаторством любой небытовой театр. Открытое лицедейство актеров Коляды было бы способно ее шокировать, но опытный театральный мастер вовремя подпускает мелодраматического пара, так что зритель, подвергнутый эмоциональной агрессии, тут же расслабляется, умиляясь простым чувствам. «Прости меня, мама, хорошего сына, не плачь, старушка, Белую розу срываю, Красную розу дарю, Желтую розу разлуки Я под ногами топчу».

Коляда сам говорит: «В зале же не только профессора и кандидаты наук. Приходят Маши с «Уралмаша», им хочется посмеяться». Но поскольку такие Маши живут внутри профессоров, Коляда и не стесняется повторяться, нажимать на слезные железы, вызывать смех эстрадными приемами. За то его и любят.

И в Москве у «Коляда-театра» есть обширная группа поклонников, которые ходят на все представления любимого коллектива не по одному разу, так что зал Театрального центра на Страстном на «Фальшивом купоне» был переполнен и зрители не остались разочарованными, хотя, считают завсегдатаи, новый спектакль жестче и сдержанней, чем обычно.

В финале, на поклонах, с галерки полетели бумажные голуби. Неформальный клуб любителей Коляды приветствовал свой театр. Коляда потом рассказал, что в некоторых самолетиках были денежные купюры – от ста рублей до пяти тысяч. Не фальшивые.

Гастроли «Коляда-театра» в Москве продлятся до 31 января