«Скрытые фигуры» и «Ла-ла ленд» – лидеры американского проката

На 1-м месте вторую неделю подряд остаются «Скрытые фигуры» – драма о команде афроамериканок, работавших для NASA в период подготовки первой космической миссии. Фильм номинировался на «Золотой глобус», британскую BAFTA и призы актерской гильдии, наверняка будет и в оскаровском списке, который после прошлогоднего скандала должен стать более политкорректным. За три дня картина принесла $20,4 млн, всего в ее американской кассе уже около $60 млн.

Второе место – та-дам! – у мюзикла «Ла-ла ленд». После триумфа на «Золотом глобусе» фильм Дэмьена Шазелла расширил прокат до 1848 кинотеатров, и это не предел: следующая экспансия запланирована на уикенд после объявления оскаровских номинаций. А пока сборы увеличились на 43,1% – за три дня картина принесла студии Lionsgate $14,5 млн. В Америке «Ла-ла ленд» заработал уже около $80 млн, еще $54,8 млн добавил международный прокат.

Из премьер успешней всего оказался хоррор «Байбаймен»: 5-е место, $13,38 млн за три дня – весьма недурно с учетом бюджета в $7,4 млн. И кому какое дело, что премьерная публика не боялась, а плевалась и выставила фильму позорную C по шкале CinemaScore.

А вот драму «День патриота» о полицейских, расследующих теракт на бостонском марафоне, аудитория оценила на А. Фильм стартовал три недели назад в семи кинотеатрах, а теперь расширил прокат до 3120 экранов и перепрыгнул с 30-го места на 6-е, собрав за три дня $12 млн. Прогноз к финалу национального проката – около $43 млн.

Провал недели – мультфильм «Монстр-траки», стоивший $125 млн и принесший на старте всего $10,5 млн, несмотря на хороший прием у аудитории (оценка А CinemaScore). К финалу национального проката в кассе «Монстр-траков» может оказаться $35–40 млн, и то – если повезет.

Последняя новинка в десятке – полицейский триллер «Бессонная ночь»: 8-е место, $8,46 млн и В+ CinemaScore.

По материалам boxofficemojo.com