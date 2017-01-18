Студия новой музыки выдала рекомендации на 2017 год

Концерт, прошедший в Рахманиновском зале консерватории, словно говорил: должно быть много абсолютно разной музыки

Ансамбль «Студия новой музыки» без лишних слов (не объявляя и не комментируя исполнение), но вполне понятно намекнул на то, какую музыку нужно слушать в 2017 г. В программе под названием Happy New Music он поздравил публику, вместе с тем раздав любителям современного музыкального искусства своеобразные рекомендации. Концерт, прошедший в Рахманиновском зале консерватории, словно говорил: должно быть много абсолютно разной музыки. Серийная техника соседствовала в концерте с минимализмом, спектральным методом и авангардом начала XXI в.

Открывал разноликий ряд Alter-Face Жоржа Апергиса. Дрожащие гроздья созвучий переливались от одного рояля к другому, словно неточные отражения. То зависали в воздухе – как и руки Моны Хабы при игре, то вырывались визгом в высоких регистрах. В пьесе Feux de paille Арно Девиня дуэт гобоя и виолончели разгорался как «Огонь в сене»: так дословно на русский переводится название, в музыке же звучит множество вспыхивающих, не похожих друг на друга микромотивов в партии гобоя и шипящее «тление» у виолончели.

Company Филипа Гласса, как истинное минималистическое сочинение, ввело в состояние приятного легкого транса, но и театральный драматизм имел место. В композиции Come un eco lontano Хуана де Диос Магдалено маленькая хрупкая флейта заставила вибрировать все воздушное пространство в зале, флейтистка с легкостью направляла мелодии и высвисты в разные его уголки, как поющая птица, а в финале упорхнула, оставив долгое эхо, записанное при помощи электроники.

Тристан Мюрай в предисловии к своей пьесе Vampir для электрогитары вписал: «Требуется звук, подобный гитарным соло Эрика Клэптона». В Vampir соединились академический стиль и рок-музыка, хотя в исполнении не хватило драйва. А вот фантастики – с лихвой, перед прослушиванием зал погрузили в темноту и тишину – жутковатую, как в фильме ужасов.

Своим концертом ансамбль указал, в каком ключе работать, и пожелал всем Happy New Music.