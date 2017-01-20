В прокат вышел идеальный боевик с Вином Дизелем

Главное не то, что он сильный. А то, что добрый. Его плюшевое обаяние утепляет любой боевик, хоть «Форсаж», хоть «Три икса». В этих фильмах Вин Дизель играет практически одного и того же парня – экстремала и анархиста, лысого и мускулистого, невозмутимого и крутого. Врага любых систем, живущего по собственным правилам, важнейшее из которых такое же, как у героев Алексея Балабанова: своих не бросаем. Он движется плавно, как будто с ленцой, улыбается скупо, но искренне, говорит афоризмами и настораживается, услышав слово «патриот». Вот и теперь считавшегося погибшим Ксандера Кейджа – Дизеля нашли, чтобы сказать: «вам пора стать патриотом». Да ладно?

Он ведь жил – не тужил в Доминиканской Республике среди счастливой бедной детворы, для которой мог лихо украсть с вышки ретранслятор, чтоб детвора посмотрела футбол. Но дело не в том, что родина сказала: надо. А в том, что какой-то злодей уронил спутник с орбиты прямо на основателя программы хХх Аугустуса Гиббонса (Сэмюэль Л. Джексон), а такое без ответа оставлять нельзя. Попутно приходится спасать мир, но это не главное. Ксандер не солдат, он тут по личному делу. А подчиниться блондинке-стерве из АНБ (Тони Коллетт) может из одолжения. Предварительно сбросив за борт ее солдафонов – Дизель работает только со своими.

Своих надо собрать по всему миру, потому что они тоже анархисты, бунтари-одиночки. Снайперша с зелеными волосами (Руби Роуз) в саванне стреляет по ногам охотников, загнавших льва, – «чтобы уравнять шансы». «Чемпион по авариям» (Рори Макканн) грабит банки, просто тараня их на автомобиле. Третий участник суперкоманды (Крис У) умеет незаметно пройти на вечеринку и устроить безумный рейв. На рейв похож и весь фильм режиссера с диковатым именем Ди Джей Карузо.

С возвращением Первые «Три икса», снятые Робом Коэном, вышли в 2002 г. Продолжение, поставленное Ли Тамахори, появилось в 2005-м, но без Вина Дизеля, который умудрился пропустить и вторую серию «Форсажа». Главную роль во вторых «Трех иксах» сыграл рэпер Айс Кьюб, который появляется и в новом фильме (с ироническим комментарием в титрах, что он много лет ждал, когда ему позвонят и позовут на помощь). В оригинале подзаголовок новых «Трех иксов» не «Мировое господство», а «Возвращение Ксандера Кейджа».

Новые «Три икса» – идеальный анти-«Бонд». Пацанство вместо джентльменства, майка вместо смокинга, скейтборд вместо «Астон Мартина». Серфинг на мотоциклах (да, по волнам), жонглирование гранатами за столом. Девушки в бикини избивают спецназовцев ногами. В самой интимной сцене Вин Дизель и модель-индианка Дипика Падукон застенчиво хвалятся друг перед другом татухами.

Когда настолько упоительны детали, обычно уже не важно, за каким макгаффином гоняются персонажи, лупя друг друга и взрывая все вокруг. Но в новых «Трех иксах» сценарий, как ни странно, не описывается комментарием «ха-ха-ха». Макгаффин тут как макгаффин – прибор под названием «Ящик Пандоры», которым и сбрасывают спутники с орбиты (второй падает на Москву). Но, как сказал мне после утреннего сеанса в обычном мультиплексе совершенно незнакомый, до глубины души потрясенный зритель: «Во завернули сюжет!»

OUTNOW.CH 1/6 OUTNOW.CH 2/6 OUTNOW.CH 3/6 OUTNOW.CH 4/6 OUTNOW.CH 5/6 OUTNOW.CH 6/6

Во-первых, у Дизеля достойный противник – мастер боевых искусств Донни Йен, продолжающий славную традицию Джеки Чана превращать любую потасовку в клоунаду. В начале фильма его команда эффектно крадет «Ящик Пандоры» прямо из штаб-квартиры АНБ, после чего агентство и обращается за помощью к Дизелю – Ксандеру (который в этот момент – рифма – как раз ворует ретранслятор).

А во-вторых, это ложный противник. Повстречавшись лично, выпив и перекинувшись в компании красивой девушки парой-тройкой гранат, герои Дизеля и Йена понимают, что цели у них разные, но общего все-таки много. После чего их соревнование идет по другим правилам. То есть они продолжают драться и бегать наперегонки по крышам несущихся по автостраде фур, но нам уже хочется, чтоб добежали оба. Потому что Йен и его команда – тоже бунтари. А настоящие враги – это спецслужбы с их жаждой тотального контроля, беспринципностью и лицемерием. И люди в них работают злые. А Дизель – добрый.

В прокате с 19 января