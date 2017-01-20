Открылась старейшая европейская художественная ярмарка Brussels Art Fair

Брюссельская BRAFA – ярмарка очень буржуазная, лет ей за 60, большинство галерей арендуют на ней стенды много лет, так что список претендентов на участие также год от года мало меняется, а у антикваров и наполнение стендов вполне предсказуемо. Что же до современных художников и классиков XX в., то в этом секторе ротация заметна и прошлогодние герои легко уходят в тень. Так что и без новостей Brussels Art Fair не обходится. В этом году участников на ней 132 из 16 стран, в основном это галереи западноевропейские, прежде всего французские, бельгийские и голландские.

Искусство здесь представлено разное – от археологических древностей до самого современного, от ювелирного до букинистического, от мебели до фарфора, но обязательно с хорошим провенансом, ничего сомнительного ни по происхождению, ни по качеству. А заметное присутствие среди привычного антиквариата и старой европейской живописи африканских скульптур и масок – дорогое наследие бельгийского прошлого, обладания колониями.

И еще одна местная особенность – галереи с комиксами. Но если в прошлом году один рисованный лист главного классика жанра Эрже из редкой серии продавался за 1 млн евро, то на этот раз самая большая цена чуть ли не вполовину меньше, но все равно на его вещь. А среди главных героев рисованных историй смелого парня Тинтина потеснил наш современник, хитрый Кот Филиппа Гелюка.

Ольга Кабанова / Ведомости 1/7 Ольга Кабанова / Ведомости 2/7 Ольга Кабанова / Ведомости 3/7 Ольга Кабанова / Ведомости 4/7 Ольга Кабанова / Ведомости 5/7 Ольга Кабанова / Ведомости 6/7 Ольга Кабанова / Ведомости 7/7

Цены удивляют не только на комиксы. Давно известно, но каждый раз думаешь, почему античные древности и средневековые редкости – что скульптура, что живопись – много дешевле искусства модернистского и современного. Небольшая, но совершенной красоты женская мраморная головка, греческая, IV в. до н. э. стоит 13 000 евро (галерея Phoenix Ancient Art), a смешной рисунок Жан-Мишеля Баския «Тесла против Эдисона» 1983 года (хит Boon Gallery) – чуть ли ни четверть миллиона. Хотя рисунков рано погибшего американца, наверное, сохранилось меньше, чем античных головок.

Но есть цены не поразительные, а надежные. На стенде Galerie Boulakia красуются две большие работы Марка Шагала суперстабильной стоимостью в три с лишним миллиона евро. Портрет Йозефа Бойса Энди Уорхола в галерее Samuel Vanhoegaerden oценен в предсказуемые 600 000 евро. К тому же всегда есть выбор для покупателя. Если в галерее Tamenaga чудесный пейзаж Альбера Марке ему окажется не под силу (425 000 евро), то почему бы ему не утешиться в Omer Tiroche, где Марке меньшего размера стоит 80 000 евро.

В этом году почетный гость ярмарки – аргентинский кинетист Хулио Ле Парка, его крупными яркими объектами украшено пространство BRAFA. Галерея La Patinoire royale поддержала тему и представила работы других художников этого же направления. Но главная ее приманка – португальская звезда современного искусства Жоана Вашконселуш. В своем роскошном помещении в городе галерея открыла ее выставку с грандиозной рукодельной «Валькирией», размером и фигурой с небольшой самолет. Этот розовый и блестящий фурнитурой объект стоит больше 600 000 евро, а комнатного формата фигурки, обвязанные кружевами, – несколько тысяч. Впечатлившись большим, хочется иметь хотя бы малое – обвязанную кружевом керамическую лягушку за 8500 евро.

Но в плане предварительной подготовки нет равных Guy Pietrs Gallery, у ее художника сейчас проходит выставка в Государственном Эрмитаже. На этот раз Ян Фабр показал кроме блестящих металлических скульптур самого себя, точнее, своего лирического героя, новую серию «Королевская фамилия» из цикла «Карнавал смертей». Мелкие графические листы (похожие висят в Эрмитаже) оценены в районе 30 000 евро, а на роскошные бронзовые бюсты карнавальных клоунов-королей представители галереи цены не назвали, считая свой стенд выставкой, демонстрацией искусства, пусть и на ярмарке.

До 29 января