Лучший шеф-повар мира Массимо Боттура приедет в Россию

С 1 по 5 марта в «Розе Хутор» впервые пройдет гастрономический фестиваль Ikra. Его главной звездой станет лучший шеф-повар мира по версии The World's 50 Best Restaurants Массимо Боттура (помимо этого звания он обладатель трех звезд Michelin).

Другими зарубежными участниками станут еще шесть именитых шефов: Ана Рош (лучшая женщина-шеф 2017 г. по версии The World`s 50 Best Restaurants), Норберт Нидеркофлер (шеф-повар отмеченного двумя звездами Michelin ресторана St. Hubertus в итальянском отеле Rosa Alpina, а также основатель гастрономического фестиваля Care’s), Хорхе Вайехо (мексиканский ресторан Quintonil, № 12 в рейтинге The World's 50 Best Restaurants), Родольфо Гузман (лучший шеф Чили, 4-й в Латинской Америке, 36-й в The World's 50 Best Restaurants), Тим Батлер (№ 23 в Asia's 50 Best Restaurants, ресторан Eat me в Бангкоке) и Джанкарло Морелли (ресторан Pomiroeu в Милане, 1 звезда Michelin).

С российской стороны фестиваль возглавит Владимир Мухин, шеф ресторана White Rabbit, № 18 в рейтинге The World's 50 Best Restaurants в 2016 г. Также страну представят московские шефы Дмитрий Зотов (рестораны Haggis Pub & Kitchen, Zotman Pizza Pie), Анатолий Казаков (Selfie), Василий Зайцев (Chicha), Дмитрий Блинов из Санкт-Петербурга (Duo Gastobar, Tartarbar) и Алексей Когай (шеф ресторана Chicha в Сочи).

Программа фестиваля включает авторские ужины и гастрономические мастер-классы, спортивные и развлекательные вечеринки. Мероприятия пройдут на площадках курорта «Роза Хутор». Полное расписание и стоимость мероприятий указаны на сайте фестиваля.

Организатором фестиваля стала группа White Rabbit Family, владеющая московскими ресторанами White Rabbit, Selfie, Chicha и др., а также ресторанами в Сочи и «Розе Хутор». При этом представители WRF подчеркивают, что задача фестиваля — не продвижение ресторанов группы, а популяризация российской гастрономии в целом. Поэтому в нем принимают участие шефы не только WRF, но и других ресторанов.

Идея провести в России гастрономический фестиваль мирового уровня возникла в WRF уже давно, но из-за кризиса и падения курса рубля в 2014-2015 гг. ее отложили, рассказал «Ведомостям» Владимир Мухин. Но в это время удачно складывалась международная карьера Мухина: за два года в топ-20 рейтинга The World's 50 Best Restaurants он стал полноправным участником мировой гастрономической сцены, заработал себе имя. Сейчас Мухин единственный в России, кто может на равных пригласить любого знаменитого шефа — как коллегу, считает владелец WRF Борис Зарьков. Например, осенью по его приглашению на день рождения White Rabbit приезжали Хайнц Райтбауэр (ресторан Steirereck, Австрия), Хорхе Вайехо и Мицухару Цумура (ресторан Maido, Перу), причем бесплатно, уточнял тогда Зарьков. Участие в Ikra Мухин также обсуждал с шефами во время фестивалей, премий и своих гастролей. «Все, кого мы приглашали и чей график в эти дни был свободен, отвечали согласием», - подчеркивает Мухин.

Аналогичные фестивали проводятся по всему миру, но максимально схожий — фестиваль Care`s, который с 2004 г. (но ранее — под другим названием) проводится в конце января в Доломитовых Альпах. Один из его инициаторов и шеф St. Hubertus (одного из трех мишленовских ресторанов курорта) Норберт Нидеркофлер станет на Ikra гостем, а Владимир Мухин приезжал на Care`s два года подряд, в том числе и в этом январе. Как и «Роза Хутор», Rosa Alpina — сезонный бизнес, поэтому его владельцы заинтересованы в максимальной заполняемости курорта, когда это возможно. Гастрономический фестиваль — не способ заработать, это спонсорское мероприятие, но он позволяет привлечь новых гостей, вывести отель на новый уровень, рассказал «Ведомостям» владелец Rosa Alpina Хуго Пиццинини. Рассуждая о развитии фестиваля, он не исключает его международной экспансии, в том числе — проведения в России.

Мухин признает, что создавая Ikra, они ориентировались на аналогичные международные проекты, но подчеркивает, что «Ikra – это в любом случае другой фестиваль. Мы будем готовить с русским акцентом и хотим предложить шефам, которые к нам приедут, использовать локальные продукты. Интересно, как иностранцы будут с ними работать: очевидно, что у них свой взгляд на привычные нам вещи».

Как и международные аналоги, Ikra — спонсорский проект. Основным партнером WRF выступает «Роза Хутор», часть мастер-классов можно будет посетить бесплатно, так как они проходят при поддержке другого партнера фестиваля — Electrolux. И побольше помощи хотелось бы от государства, говорит Мухин. «Печально, что нас не поддерживает государство. «Роза Хутор» – наш стратегический партнер, консул и мэр города нам помогают, но хотелось бы более масштабной поддержки. Важно, чтобы государство обратило внимание на гастрономию – ведь с ее помощью можно развивать туризм».