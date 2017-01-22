Что покажут на Берлинале

В конкурсе 67-го Берлинского кинофестиваля несколько классиков, но важная интрига будет разыграна крепким вторым составом

Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: Вернется не только Терминатор

Берлинский кинофорум, самый дружелюбный и внимательный к людям и их миру, устроен совсем как фильм братьев Дарденн – без пыли в глаза, без иллюзий, он скроен по повседневной человеческой мерке. Эту соразмерность ежегодно подтверждают 300 000 проданных фестивальных билетов и очереди за ними на фильмы конкурса, ретроспектив, панорамы, форума, подростковой программы Generation.

Мир меняется гораздо быстрее, чем фестиваль, человек не меняется вовсе, фестиваль удерживает консенсус, и в этом году на Берлинале все по старинке. Один голливудский монстр среди звездных премьер, правда, пожилой и усталый, – Росомаха в «Логане» Джеймса Мэнголда. Один 3D-аттракцион, конвертирующий музейного второго «Терминатора» в стерео. По одному документальному («Бойс» Андреса Файеля о художнике Йозефе Бойсе) и анимационному фильму в конкурсе – когда-то неслыханное дело, а ныне рутина. Третий год сериалы в специально отведенной для них секции – уже традиция, освященная временем. И все социальные, техногенные и природные катастрофы планеты, не оставившие кинематографистов равнодушными. Если повседневность трясет, значит, это покажут на Берлинале. Поэтому среди специальных событий фестиваля – показ документального фильма Аскольда Курова «Суд: Российское государство против Олега Сенцова» о том, как украинского кинорежиссера осудили на 20 лет заключения.

Из 24 фильмов официальной конкурсной программы на призы претендуют 18. Ни Мэнголд, ни Дэнни Бойл, везущий в Берлин второй «Трэйнспоттинг», ни Алекс де ла Иглесиа с черной комедией «Бар»о посетителях, совсем не по алкогольным резонам намертво застрявших в баре, состязаться не будут.

Что касается конкурса, то за исключением великого финна Аки Каурисмяки, немецкого классика Фолькера Шлендорфа, южнокорейского моцарта Хона Сан Су и двух дебютантов фестивальный сюжет в этом году будет разыгран крепким вторым составом – ситуация гораздо более многообещающая, чем иной звездный кастинг.

«Возвращение в Монток» Фолькера Шлендорфа снято поверх поздней, почти автобиографической прозы Макса Фриша с участием Стеллана Скарсгарда и Нины Хосс.

С дебюта Из двух дебютов конкурсной программы Берлинале один открывает фестиваль – это байопик Этьена Комара «Джанго» о цыганском джазовом гитаристе Джанго Рейнхарде и его бегстве от нацистов в 1943 г. Второй – комедийная «Дикая мышь» весьма популярного австрийского артиста Йозефа Хадера.

В конкурс приглашен румын Калин Петер Нецер с картиной «Ана, любовь моя». В 2013 г. его неброская драма «Поза ребенка» получила «Золотого медведя». В этом году жюри возглавляет Пол Верхувен, небольшой поклонник социального критицизма в чистом виде. Так что для победы может потребоваться не столь пресный набор качеств, как моральное беспокойство, гражданский темперамент и приверженность реализму. А, к примеру, слегка приправленный ядом, как в бестселлере Германа Коха «Ужин». Его экранизировал Орен Моверман с Ричардом Гиром и Ребеккой Холл.

В том же 2013-м в конкурсе участвовал чилиец Себастиан Лелио с «Глорией» о решительной пожилой даме и ее ничуть не пожухшей личной жизни. Лирика и эксцентризм принесли актрисе Паулине Гарсиа приз за лучшую женскую роль. Новый фильм Лелио «Фантастическая женщина» – следующий трагикомический женский портрет.

Венгерская повелительница снов Илдико Энеди, автор фильма «Мой двадцатый век», в новой картине «Для души и тела» повелела своим героям сниться друг другу, а наяву у них все наперекосяк.

«След зверя» Агнешки Холланд снят по роману польской писательницы Ольги Токарчук «Правь свой плуг по костям мертвецов». Название романа – цитата из Уильяма Блейка, жанр фильма – расследование преступления, героиня – фрик пенсионного возраста, след ведет то ли к Агате Кристи, то ли к Дэвиду Линчу.

Стихотворной строчкой звучит название фильма «Ночью у моря один» Хона Сан Су. Это один из двух или трех фильмов, снятых им за год, и жаль, что не все они в конкурсе Берлинале.

«Вечеринка» англичанки Салли Поттер обещает много крови на паркете, даром что ли тут собрались Киллиан Мерфи, Кристин Скотт Томас, Бруно Ганц и Тимоти Сполл. В последний момент конкурс пополнился китайским мультфильмом «Хорошего дня!». Его автор Лю Цзянь известен анимацией про финансовый кризис 2008 г., сделанной в стиле Майка Джаджа, создателя Бивиса и Батхеда.

И над всем этим – короткий, почти без диалогов блюз Аки Каурисмяки, автора трилогии городских окраин, согревающей, как последний пропущенный в ненастье стаканчик. «Обратная сторона надежды» – второй после «Гавра» фильм его новой «портовой трилогии», комедия, где простые финские парни встречаются с беженцами из Сирии и Ирака. Близкие души в потряхивающей повседневности.

67-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 9 по 19 февраля