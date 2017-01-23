Раф Симонс создал для Calvin Klein первую коллекцию - Calvin Klein By Appointment. Компания позиционирует ее как одежду уровня couture - создающуюся вручную и по индивидуальным меркам клиента. Заказы на представленные модели можно оформить с 1 апреля 2017 г. Также сообщается, что коллекции By Appointment будут выходить постоянно.

Симонс не делал специального показа коллекции, только опубликовал фото моделей на сайте и в соцсетях Calvin Klein. Первая коллекция Calvin Klein By Appointment включила 14 образов, на создание которых Симонса вдохновила американская мода с 1920-х по сегодняшний день, уточняет профильное издание WWD. Опубликованные фото коллекции выглядят как коллаж: справа - модель в одежде By Appointment, слева - трусы Calvin Klein. Это сделано для того, чтобы подчеркнуть, что Calvin Klein - это не только нижнее белье и джинсы, а намного больше, так Симонс объясняет неожиданную концепцию лукбука (цитата размещена на сайте Calvin Klein). Автором снимков стал бельгийский фотограф и давний соратник Симонса Вилли Вандерперре, ему позировали модели и актрисы.

Willy Vanderperre / Calvin Klein Модели из коллекции Calvin Klein By Appointment 1/9 Willy Vanderperre / Calvin Klein 2/9 Willy Vanderperre / Calvin Klein 3/9 Willy Vanderperre / Calvin Klein 4/9 Willy Vanderperre / Calvin Klein 5/9 Willy Vanderperre / Calvin Klein 6/9 Willy Vanderperre / Calvin Klein 7/9 Willy Vanderperre / Calvin Klein 8/9 Willy Vanderperre / Calvin Klein 9/9

Ранее сообщалось, что первой работой Симонса для Calvin Klein, которую увидят публика и пресса, станет коллекция осень-зима 2017 г., ее показ запланирован в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Это шоу состоится по расписанию - 10 февраля 2017 г. Возможно, модели Calvin Klein By Appointment представят там же, предполагает WWD.

Раф Симонс работал креативным директором Christian Dior с 2012 по 2015 г., он делал коллекции haute couture и pret-a-porte. Также он руководит собственным брендом, основанным в 1995 г. На должность креативного директора Calvin Klein Симонс официально назначен в августе 2016 г. В этой должности он курирует аспекты дизайна, глобального маркетинга и коммуникаций всех брендов Calvin Klein — Calvin Klein, Calvin Klein Platinum, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear и Calvin Klein Home.