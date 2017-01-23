Дмитрий Черняков поставит «Кармен» в Экс-ан-Провансе

Интендант фестиваля 63-летний Бернар Фоккруль в конце будущего года передаст пост директора фестиваля нынешнему худруку Амстердамской оперы Пьеру Оди – ныне он объявил программу провансальского форума в предпоследний раз. Превратив за последние 10 лет Экс в центр оперной Европы, Фоккруль заканчивает свой интендантский срок в условиях жесткой конкуренции на оперном рынке: на национальной сцене ему дышит в затылок генеральный директор Парижской оперы Стефан Лисснер, а на международной – новый лидер Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер. Между тем, судя по афише форума, который пройдет с 3 по 22 июля, Экс-ан-Провансу удается держать марку даже в таких непростых обстоятельствах.

Самая ожидаемая из пяти премьер этого года – «Кармен» Жоржа Бизе в постановке Дмитрия Чернякова. Через семь лет после дебюта на фестивале российский режиссер возвращается в Экс, чтобы произвести радикальную ревизию одного из самых популярных названий оперного репертуара, ни разу в последние годы, однако, не становившегося поводом для серьезного театрального высказывания. Подробности авторского замысла, как всегда у Чернякова, держатся в строгом секрете – известно лишь то, что на хрестоматийную историю режиссер хочет взглянуть с точки зрения не заглавной героини, а ее жертвы, Дона Хозе. После восьми показов в Большом театре Прованса спектакль Чернякова пропишется в Люксембурге, но смотреть и слушать его лучше все-таки на премьере – неизвестно, будут ли участвовать в возобновлении дирижер Пабло Эрас-Касадо и меццо-сопрано Стефани д’Устрак: музыку эпохи романтизма они пропускают сквозь призму исторически информированного исполнительства, а заигранной «Кармен» этот эксперимент явно пойдет на пользу.

Еще немного – и Прованс Фестиваль в Эксе и Большой театр готовятся к обменным гастролям: в апреле в Москве покажут два спектакля в постановке Кэти Митчелл – «Написано на коже», оперу современного британского композитора Джорджа Бенджамина, и «Траурную ночь» на музыку духовных кантат Баха. Ответный визит в Прованс Большой нанесет в июле – концертным исполнением «Евгения Онегина» Чайковского продирижирует Туган Сохиев.

Вторая по значимости премьера фестиваля завершит трехлетний «Цикл Стравинского», начатый в 2015 г. «Персефоной» в режиссуре Питера Селларса и продолженный прошлым летом его же «Царем Эдипом», – в Театре архиепископства покажут новую постановку «Похождений повесы» в трактовке Саймона Макберни. Взаимоотношения с оперным жанром у классика нового европейского театра до сих пор как-то не складывались – в Эксе хорошо помнят, какой претенциозной пустышкой оказалась его трехлетней давности версия моцартовской «Волшебной флейты». Для того чтобы взять реванш, английскому режиссеру придется поднапрячься – опере Стравинского в последние годы везло на режиссерские интерпретации, так что версия Макберни заочно обречена на сравнение с этапными постановками Робера Лепажа в Брюсселе и Кшиштофа Варликовского в Берлине. Впрочем, в центре внимания публики и критики при любом раскладе окажется не режиссер, а дирижер: «Похождения повесы» – первая оперная постановка Дэниэла Хардинга за пультом Оркестра де Пари в статусе музыкального руководителя коллектива, который он возглавил в минувшем году.

Французских музыкантов и постановщиков этим летом в Провансе вообще как никогда много – словно бы Экс вслед за соседним Авиньонским фестивалем взял курс на импортозамещение. Стремительно делающий карьеру молодой режиссер Жан Беллорини поставит раритетную «Эрисмену» Франческо Кавалли в идеально подходящем барочному репертуару старинном театре Же-де-Пом, Жан-Франсуа Сивадье выпустит моцартовского «Дон Жуана» в Театре архиепископства. Кульминацией фестиваля станет мировая премьера оперы «Пиноккио» 80-летнего патриарха бельгийской музыки Филиппа Бусманса, написанной по пьесе главного французского драматурга наших дней Жоэля Помра, предпочитающего ставить свои тексты собственноручно: постановщиком спектакля он выступит и на этот раз.