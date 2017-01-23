Досуг

Новым лидером американского проката стал триллер М. Найта Шьямалана «Сплит»

Фильм о человеке, в котором уживались 23 личности, четырежды окупил свой бюджет за первый уикенд
Новым лидером американского проката стал триллер М. Найта Шьямалана «Сплит», четырежды окупивший свой бюджет за первый уикенд
Новым лидером американского проката стал триллер М. Найта Шьямалана «Сплит», четырежды окупивший свой бюджет за первый уикенд
kinopoisk.ru

Заработав $40,18 млн за три дня, «Сплит» показал четвертый в истории стартовый результат января, обойдя «Монстро», собравшего в 2008 г. $40 млн в первый уикенд. Это второй хит Шьямалана подряд. Но предыдущий – комедийный хоррор «Визит» – в сентябре 2015 г. начал прокат скромнее, с $25,42 млн. А закончил – с $65,2 млн. У «Сплита» будет явно больше (для сравнения: «Монстро» пришел к финишу национального проката с $80 млн), хотя публика не то чтобы в восторге – историю о человеке, в котором уживается как минимум 23 личности, премьерная аудитория оценила на В+ по шкале CinemaScore. Зато «Сплит» тепло приняла пресса: «томатометр» агрегатора Rotten Tomatoes насчитал 76% положительных рецензий.

Новые «Три икса» с вернувшимся во франшизу Вином Дизелем критики встретили гораздо хуже: картина получила лишь 43% одобрительных отзывов. А народу нравится: А- CinemaScore. Но сборы первого уикенда вдвое ниже, чем у лидера таблицы, при том что «Три икса: Мировое господство» обошелся в производстве в $85 млн, а «Сплит» всего в $10 млн. Зато боевик хорошо стартовал в международном прокате, принеся $50,5 млн и заняв первую строчку в прокатных таблицах 32 стран. Больше всего Вина Дизеля любят в Индии ($7,3 млн) и, конечно, в России ($5,5 млн).

Еще одно заметное событие уикенда – «Изгой-один», очередной фильм «Звездных войн», пересек отметку в $1 млрд в мировом прокате, став 28-й картиной в истории, преодолевшей этот рубеж, и четвертой – среди релизов Disney 2016 г.

По материалам boxofficemojo.com

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