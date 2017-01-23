Новым лидером американского проката стал триллер М. Найта Шьямалана «Сплит»

Заработав $40,18 млн за три дня, «Сплит» показал четвертый в истории стартовый результат января, обойдя «Монстро», собравшего в 2008 г. $40 млн в первый уикенд. Это второй хит Шьямалана подряд. Но предыдущий – комедийный хоррор «Визит» – в сентябре 2015 г. начал прокат скромнее, с $25,42 млн. А закончил – с $65,2 млн. У «Сплита» будет явно больше (для сравнения: «Монстро» пришел к финишу национального проката с $80 млн), хотя публика не то чтобы в восторге – историю о человеке, в котором уживается как минимум 23 личности, премьерная аудитория оценила на В+ по шкале CinemaScore. Зато «Сплит» тепло приняла пресса: «томатометр» агрегатора Rotten Tomatoes насчитал 76% положительных рецензий.

Новые «Три икса» с вернувшимся во франшизу Вином Дизелем критики встретили гораздо хуже: картина получила лишь 43% одобрительных отзывов. А народу нравится: А- CinemaScore. Но сборы первого уикенда вдвое ниже, чем у лидера таблицы, при том что «Три икса: Мировое господство» обошелся в производстве в $85 млн, а «Сплит» всего в $10 млн. Зато боевик хорошо стартовал в международном прокате, принеся $50,5 млн и заняв первую строчку в прокатных таблицах 32 стран. Больше всего Вина Дизеля любят в Индии ($7,3 млн) и, конечно, в России ($5,5 млн).

Еще одно заметное событие уикенда – «Изгой-один», очередной фильм «Звездных войн», пересек отметку в $1 млрд в мировом прокате, став 28-й картиной в истории, преодолевшей этот рубеж, и четвертой – среди релизов Disney 2016 г.

По материалам boxofficemojo.com