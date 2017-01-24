Досуг

«Рай» Кончаловского не попал в число номинантов на премию «Оскар»

Мюзикл «Ла-ла лэнд» в этом году номинирован в 14 категориях
Не попал, ну и слава Богу. Голливуд – это не центр мира
Не попал, ну и слава Богу. Голливуд – это не центр мира
Кадр из фильма «Рай» Андрея Кончаловского

В 2017 г. на американскую премию «Оскар» в номинации «Лучший актер» выдвинуты пять кандидатов. Об этом говорится на официальном сайте Американской академии киноискусств. Заветную статуэтку могут получить Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд»), Дензел Вашингтон («Ограды»); Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик» и Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»).

Звание «Лучшей актрисы» может быть присуждено Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»), Рут Негга («Лавинг», Loving), Изабель Юппер («Она»), Эмме Стоун («Ла-Ла Ленд»), Натали Портман («Джеки»).

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В номинации «Лучший фильм» представлены кинокартины: «По соображениям совести», «Ла-Ла Ленд», «Лунный свет», «Лев», «Прибытие», «Любой ценой», «Ограды», «Скрытые фигуры» и «Манчестер у моря».

Картина «Рай» российского режиссера Андрея Кончаловского не вошла в данную номинацию. «Рай» впервые был показан в сентябре прошлого года на Венецианском кинофестивале. Кончаловский был отмечен «Серебряным львом» за режиссуру. В фильме роли играют Юлия Высоцкая, Кристиан Клаусс, Виктор Сухоруков и др.

«Не попал, ну и слава Богу. Голливуд - это не центр мира. Я уже много раз говорил: "Оскар" сильно переоценен», - такова была реакция режиссера на непопадание фильма в число номинантов. По его словам, он уже получил самый главный для себя приз. «Это премия от российских кинокритиков "Белый слон". Критики у нас довольно эмоциональны, они у нас строгие и разнузданные. Так что награда от них чрезвычайно дорога», - пояснил он.

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Ранее Кончаловский на странице в Facebook обратился к зрителям с просьбой не отвлекаться на еду и напитки во время просмотра «Рая». «Этот фильм о тишине, о страшной тишине… И если ты хочешь до конца его прочувствовать, будет лучше, если ты не будешь хрустеть попкорном и хлюпать кока-колой», - написал он.

В номинации «Лучшая актриса второго плана» заявлены Николь Кидман («Лев»), Виола Дэвис («Ограды»), Наоми Гаррис («Лунный свет»), Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»), Мишель Уильямс («Манчестер у моря»). «Лучшим актером второго плана» могут выбрать Джеффа Бриджеса («Любой ценой»), Махершала Али («Лунный свет»), Дева Патела («Лев»), Лукаса Хеджеса («Манчестер у моря»), Майкла Шэннона («Под покровом ночи»).

Изначально 85 кинолент были заявлены на премию, девять из них попали в шорт-лист. В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлены австралийский фильм «Танна» режиссеров Бентли Дина и Мартина Батлера, немецкая кинолента «Тони Эрдманн» Марен Аде, датская картина «Моя земля» Мартина Зандвлиета, шведская картина «Вторая жизнь Уве» Ханнеса Холма и иранский фильм «Коммивояжер» Асгара Фархади.

За статуэтку в номинации «Лучшая режиссура» в этом году поборются Дени Вильнев («Прибытие»), Мэл Гибсон («По соображениям совести»), Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») и Барри Дженкинс («Лунный свет»).

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В номинации «Лучший анимационный фильм» представлены «Зверополис», «Моана», «Кубо. Легенда о самурае», «Жизнь кабачка», «Красная черепаха» и «Зверопой».

На награду за «Лучший оригинальный сценарий» номинированы создатели кинолент «Любой ценой», «Ла-Ла Ленд», «Лобстер», «Манчестер у моря» и «Женщины XX века». В категории «Лучший адаптированный сценарий» «Прибытию» конкуренцию составили «Лев», «Лунный свет» «Ограды» и «Скрытые фигуры». «Прибытие», «Ла-Ла Ленд», «Лев», «Лунный свет» и «Молчание» также могут быть отмечены кинокритиками за «Лучшую операторскую работу».

"Новость о выдвижении фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» на «Оскар» от России настолько же отрадна, насколько удивительна. Вообще-то это редкий случай совпадения логики номенклатурной и нормальной", - <a href="http://www.vedomosti.ru/lifestyle/lifestyle-movie/news/33977671/hod-kitom" target="_blank">написал журналист "Ведомостей" Олег Зинцов.
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На номинацию «Лучший костюм» выдвинуты «Фантастические твари и где они обитают», «Джеки», «Флоренс Фостер Дженкинс» и «Ла-Ла Ленд».

Мюзикл «Ла-ла лэнд» Дэмьена Шазелла в этом году номинирован в 14 категориях, но фильм сможет получить только 13 статуэток, так как в категории «Лучшая песня» представлены две композиции из киноленты.

89-я по счету церемония вручения премии «Оскар» будет проходить 26 февраля в театре Dolby в Лос- Анджелесе.

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