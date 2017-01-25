Досуг

Номинации на «Оскар» подтверждают амбиции Amazon в Голливуде

Онлайн-ритейлер хочет быть серьезным игроком в артхаусном кино
Фильм «Манчестер у моря» представлен в шести номинациях на «Оскар»
Фильм «Манчестер у моря» представлен в шести номинациях на «Оскар»
Universal Pictures International Switzerland

Amazon стала первой интернет-компанией, чья картина номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм». При этом компания стала заниматься продюсированием и дистрибуцией оригинальных фильмов лишь чуть больше года назад. Это свидетельствует о желании Amazon быть серьезным игроком в области артхаусного кино, которую в последние годы покинули такие студии, как Walt Disney и Warner Bros., и проблем Weinstein Co.

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Всего фильм «Манчестер у моря», права на дистрибуцию которого Amazon приобрела за $10 млн на прошлогоднем фестивале независимого кино «Сандэнс», представлен в шести номинациях. Кеннет Лонерган может получить награды за режиссуру и сценарий, Кейси Аффлек – как лучший актер, Мишель Уильмс – как лучшая актриса второго плана, а Лукас Хеджес – как лучший актер второго плана. Кроме того, иранская драма «Коммивояжер», права на дистрибуцию которого в США принадлежат Amazon, номинирована как лучший фильм на иностранном языке.

Помимо фильмов Amazon также предлагает пользователям своего потокового сервиса Prime Video оригинальные телешоу, а ее сериал «Очевидное» уже получил премию «Эмми». По словам руководителя Amazon Studios Роя Прайса, уход традиционных киностудий из ниши предоставляет его компании возможность создать свою идентичность и это будет отлично сочетаться с ее оригинальными телешоу. «Если вы предлагаете людям действительно особые, великолепные, искусные, запоминающиеся фильмы, о которых стоит поговорить, значит, вы создали добавленную стоимость», - говорит Прайс, который до этого руководил потоковым видеосервисом Amazon и работал в Disney.

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