Номинации на «Оскар» подтверждают амбиции Amazon в Голливуде
- Бен Фритц,
- Лора Стивенс
- / The Wall Street Journal
Amazon стала первой интернет-компанией, чья картина номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм». При этом компания стала заниматься продюсированием и дистрибуцией оригинальных фильмов лишь чуть больше года назад. Это свидетельствует о желании Amazon быть серьезным игроком в области артхаусного кино, которую в последние годы покинули такие студии, как Walt Disney и Warner Bros., и проблем Weinstein Co.
Всего фильм «Манчестер у моря», права на дистрибуцию которого Amazon приобрела за $10 млн на прошлогоднем фестивале независимого кино «Сандэнс», представлен в шести номинациях. Кеннет Лонерган может получить награды за режиссуру и сценарий, Кейси Аффлек – как лучший актер, Мишель Уильмс – как лучшая актриса второго плана, а Лукас Хеджес – как лучший актер второго плана. Кроме того, иранская драма «Коммивояжер», права на дистрибуцию которого в США принадлежат Amazon, номинирована как лучший фильм на иностранном языке.
Помимо фильмов Amazon также предлагает пользователям своего потокового сервиса Prime Video оригинальные телешоу, а ее сериал «Очевидное» уже получил премию «Эмми». По словам руководителя Amazon Studios Роя Прайса, уход традиционных киностудий из ниши предоставляет его компании возможность создать свою идентичность и это будет отлично сочетаться с ее оригинальными телешоу. «Если вы предлагаете людям действительно особые, великолепные, искусные, запоминающиеся фильмы, о которых стоит поговорить, значит, вы создали добавленную стоимость», - говорит Прайс, который до этого руководил потоковым видеосервисом Amazon и работал в Disney.
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