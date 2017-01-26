Валерий Гергиев сыграл концерт о любви и смерти

После затишья Мариинский театр начал вновь проявлять признаки активности. Приехал Валерий Гергиев – и провел за три дня два спектакля и концерт, чья программа сама по себе выглядела чрезвычайно соблазнительно: в ней стояли финальная сцена из «Саломеи» Рихарда Штрауса, где Саломея страстно целует отрубленную голову Иоканаана, и заключительный акт «Тристана и Изольды» Вагнера, в котором герои наконец-то воссоединяются в смерти. Чтобы смягчить макабрическое пиршество, Гергиев в последний момент включил в программу L’Ascencion («Вознесение»), четыре медитации Оливье Мессиана, – просветленную музыку, призванную напомнить о сияющем покое вечности, о жизни после смерти. Сыграны были медитации очень хорошо; особенно порадовал согласный по артикуляции хорал духовых инструментов в первой части и исключительно слитный струнный звук – в четвертой.

Впрочем, и мистический финал «Тристана», в котором Изольда прозревает в последнюю минуту горние выси и Тристана, нежно улыбающегося ей, – все о том же: о том, что смерти нет, но есть жизнь вечная, по ту сторону земного бытия. Так что в содержательном смысле программа концерта была выстроена весьма умно и расчетливо.

Звучание постромантического оркестра было роскошным, а грудное драмсопрано голландской оперной звезды Эвы-Марии Вестбрук – экспрессивным, ярким и мощным.

Порадовал исполнением партии Тристана солист Мариинского театра Михаил Векуа. А гергиевский оркестр играл просто превосходно: заглубленные, рокочущие басы и сочные тембры скрипок и альтов расширяли звуковое пространство вагнеровской партитуры. Рихард Штраус и Рихард Вагнер – тот репертуар, в котором мариинский оркестр особенно хорош, и в этот вечер оркестр еще раз это доказал.

Санкт-Петербург