Роман Маринетти «Футурист Мафарка» снова выходит на русском языке

История вымышленного африканского властителя Мафарки-эль-Бара вышла в Париже в 1909 г. – вскоре после опубликованного на первой полосе Le Figaro «Манифеста футуризма», в котором итальянец Филиппо Томмазо Маринетти провозглашал войну очистительной силой и «гигиеной мира» (считается, что этот пафос родился в миланской сточной канаве, куда поэт и миллионер Маринетти угодил, пытаясь объехать на своем Bugatti двух велосипедистов, – после чего испытал нечто вроде просветления). Париж был выбран не случайно – в столице, задававшей тон новому искусству, «Футурист Мафарка» мог рассчитывать на благожелательный прием. Итальянскую публикацию год спустя сопровождал громкий скандал. Маринетти были предъявлены обвинения в порнографии и «оскорблении нравственности». Особенно общественность шокировал пенис короля Мафарки длиной 11 метров (что было, конечно, не порнографией, а отсылкой к архаической иконографике). Скандал, само собой, помог пропаганде идей футуризма.

В России «Футурист Мафарка» издавался единственный раз, в 1916 г., в переводе поэта-имажиниста Вадима Шершеневича и с цензурными купюрами. Потом был забыт и заслонен другими авангардными произведениями. Издательство книжного магазина «Циолковский» вернуло роман из небытия спустя 100 лет, восполнило цензурные пробелы и выпустило в количестве 550 экземпляров.

Кажется, в этой книге отдельного внимания заслуживает абсолютно все, начиная с трехцветной обложки в духе итальянского кубофутуризма. Автор африканского романа родился в египетской Александрии и прожил там 17 лет. Новая обложка родилась неподалеку – ее нарисовала сотрудница Большого Египетского музея Ирина Горячева. За обложкой следует репринт титульного листа первого русского издания. А дальше – серьезная вступительная статья Екатерины Бобринской, которая дает объемный контекст и рассматривает роман со всех возможных сторон. Искусствовед объясняет, откуда в «Мафарке» столько мизогинии (при том, что Маринетти не был женоненавистником), пишет о влиянии романа на развитие футуризма, посвящает несколько емких и понятных страниц Африке, анализируя не только то, как она описана в романе, но и то, как была представлена в европейской культуре начала ХХ в.

Существует множество определений и трактовок «Футуриста Мафарки». Переводчик и поэт Шершеневич называет его «фитильным запальником», критик Михаил Энгельгардт – «романом-брандером». Все сходились в том, что роман должен воспламенить и взорвать отмирающие культурные ценности, как судно-брандер со взрывчаткой, направляемое к вражеским кораблям.

Все «огненное» в радикальных художественных течениях за несколько десятилетий успело перегореть. Но не дотла. Актуален ли роман Маринетти сегодня? Нет. Становится ли он от этого пыльным мемориалом? Тоже нет. Это чтение для интересующихся авангардом начала прошлого века, а всем остальным о романе просто полезно знать. Поэтому изданные 550 экземпляров быстро уйдут к любителям книжной экзотики, а через несколько лет, скорее всего, станут библиографической редкостью.

Маринетти Ф. Т. Футурист Мафарка. Издательство книжного магазина «Циолковский». М., 2016