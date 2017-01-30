Россию на Венецианской биеннале представят четыре художника

Комиссар российского павильона на 57-й Венецианской международной биеннале Семен Михайловский назвал художников, которые будут представлять нашу страну. Их совместное сочинение будет именоваться многозначительно – Theatrum Orbis. В первой его части на первом этаже павильона маститый Григорий Брускин покажет многофигурную инсталляцию «Смена декораций» о последних переменах на сцене всемирного театра. Во второй части выставки представители поколения тридцатилетних – группа Recycle (Андрей Блохин и Георгий Кузнецов) – будут размышлять, как сообщает пресс-релиз, «на тему жизни и смерти в формате виртуального мира», их Blocked Content «представит сцены ада или чистилища, где профайл существует в пустоте». Закончит коллективное философствование их ровесница Саша Пирогова – многофигурным видео Inner Physics о жизни, смерти и бессмертии. Будет еще и композитор Дмитрий Курляндский с сочинением «Комедия слышания», вступающим в диалог с оперой Луиджи Ноно «Прометей, трагедия слушания».

После представления столь серьезной программы Семен Михайловский посетовал, что журналистов интересуют только деньги, и назвал сумму затрат – 45–50 млн руб., из которых вклад Министерства культуры – 7 млн. Остальные – спонсорские, «от скромных людей», не афиширующих свои благодеяния. На прямой вопрос «Ведомостей», не повлиял ли на выбор художников тот факт, что они могут привести с собой спонсоров, Михайловский ответил, что, прежде чем деньги дать, люди интересуются, на что эти деньги пойдут, кого именно поддержат. И вообще есть много художников, готовых все отдать за возможность выставиться в Венеции, но их туда не приглашают.

Выбор комиссара вполне понятен: все участники Theatrum Orbis известны своими работами, а Брускин – просто классик. Что касается денег, то государственных всегда не хватает, и предыдущий комиссар павильона России Стелла Кесаева, как известно, сама была меценатом. Смущает разве только желание творческого коллектива высказаться о фундаментальных вопросах человеческого бытия. 12 мая, в день открытия выставки, будет понятно, насколько им это удалось.