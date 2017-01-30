«Суини Тодд» - маньяк на Таганке

На Бродвее пьесу Кристофера Бонда, основанную на городских легендах о серийном убийце Суини Тодде, поставил в 1979 г. Гарольд Принс, разрушив вместе с композитором Стивеном Сондхаймом привычные каноны легких бродвейских постановок. В Москве режиссер Алексей Франдетти тоже решил стать первопроходцем и рассказать историю цирюльника-маньяка в жанре, который сам определил как иммерсивный мюзикл.

Для воплощения этой идеи знаменитый зал Таганки перестроили в зловещее лондонское кафе миссис Ловетт: ряды кресел застелили мостками, на которых установили круглые столики для зрителей. Столом стало и основное сценическое пространство. Впрочем, модная в этом сезоне иммерсивность в постановке Франдетти была весьма деликатной: да, актеры могут присесть за столик зрителей или пройти мимо, но так или иначе сохраняя дистанцию между своим персонажем и зрителем. Впрочем, возможно, для Театра на Таганке это решение и оправданно: в конце концов, на спектакль могут заглянуть и те, кто слишком далек от сегодняшних театральных трендов.

В остальном Франдетти ставит крепкий музыкальный спектакль, который прекрасно ложится на труппу, в которой все в порядке и с музыкальностью, и с ансамблевостью. Хотя, безусловно, приглашенный на роль Тодда Петр Маркин вокально оказывается гораздо увереннее своих коллег, впечатление от актерского ансамбля не портится. По гамбургскому же счету Алексей Франдетти предложил таганскому зрителю то, что он умеет отлично делать и уже демонстрировал и в «Пробуждении весны» в «Гоголь-центре», и в «Рождестве О. Генри» на Малой сцене Театра им. Пушкина, и в недавнем «Гордости и предубеждении», выпущенном в МХТ им. Чехова, – отличный кастинг, ироничность в работе с музыкальным материалом и следование трендам сезона. Наверное, для зрительского театра это и неплохо.