В Музее Москвы открылась выставка Семена Файбисовича «Моя Москва»

Выставка Семена Файбисовича – это ряды ослепительных картин. Они хоть и писаны по холсту маслом, но сияют, как новенькие фотографии, воспроизведенные на огромных мониторах. Кажется даже, что картины эти бликуют, отсвечивают и сверкают то ли на живом солнечном, то ли механическим экранным светом, но блики, отсветы и пронзающие темноту лучи на них только изображены.

После кризиса У Семена Файбисовича был перерыв в работе, затянувшийся на 12 лет. В конце 90-х ему казалось, что его картины, вообще фотореализм и фигуративное искусство, никому не нужны. Но в 2007 г. он преодолел кризис и с тех пор творчески активен, современен и востребован музеями и рынком.

«Моя Москва» состоит из двух новых серий – это в меру мажорная «Мой двор» и зашкаливающе яркая, прямо гимноподобная «Вокзал К», где половина героев – бомжи, а вторая половина – обычные прохожие, вокзальная толпа. Сходство картин с фотографиями понятно, генетически они снимки и есть. Файбисович снимает окружающую его жизнь на телефон, потом обрабатывает изображение на компьютере, затем увеличивает его и печатает на холсте, а затем красит. Иногда выделяет появившиеся при увеличении пиксели, иногда закрашивает поверхность гладко, так что кусок синего халата у дворовой старушки сияет королевским шелком с картины старых мастеров.

«В стиле старых мастеров» – название одной из картин, где женщина с телефоном в руке залита непонятно откуда взявшимся светом, такой вот фотореализм с уклоном в караваджизм. Картину Григория Мясоедова «Земство обедает» упомянул на вернисаже сам художник, говоря, правда, не о сиянии крестьянских лиц на хрестоматийной работе передвижника, а о верности правде жизни, внимании к малым сим. Ну а стоптанные ботинки на отекших ногах бомжихи в картине «Безысходность» прямо-таки родственники пяткам рембрандтовского блудного сына. Расплывчатость изображения и квадратики и пятна пикселей – это прямо-таки импрессионизм и пуантилизм. Так художник преображает прозу жизни в гимн ей, освещая ее великой живописной традицией.

Е. Разумный / Ведомости 1/7 Е. Разумный / Ведомости 2/7 Е. Разумный / Ведомости 3/7 Е. Разумный / Ведомости 4/7 Е. Разумный / Ведомости 5/7 Е. Разумный / Ведомости 6/7 Е. Разумный / Ведомости 7/7

Музей Москвы и галерея «Риджина» открыли выставку Семена Файбисовича и представили его как «классика современного искусства». Что правда – картины этого художника хранятся в московских и заокеанских музеях и частных собраниях, его ранние работы представляют советский фотореализм, а постсоветские продаются лучше, чем у большинства коллег.

Правда, оглядывая написанные Файбисовичам лица пенсионеров, милиционеров, подростков и проживающих на улице граждан, Владимир Овчаренко, владелец «Риджины», театрально вздыхает: как такое продашь, нет бы писал позитивное. Но потом сообщает, что некоторые картины уже куплены. И будут покупаться, потому что выставка «Моя Москва» тотально, вызывающе, беспардонно жизнеутверждающая. Тут не только гиперреализм, но и полный гиперпозитив, которого так ждут зрители и которого от Файбисовича, прославившегося как раз депрессивным описанием повседневности, не то чтобы не ждали, но не думали, что он окажется такой сокрушительной силы.

До 1 марта