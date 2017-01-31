«Сплит» - долгожданный коммерческий успех режиссера М. Найта Шьямалана

Фильм о маньяке с расщеплением личности (в его башке жили 24 разных самостоятельных человека, причем с каждым из них приходилось отдельно договариваться трем похищенным девушкам) собрал в американском прокате $26,3 млн. А общие сборы – $78 млн при бюджете в $10 млн. Это триумф: и актер Джеймс Макэвой вызывает у кинокритиков одни лишь аплодисменты, и Шьямалана наконец простили за множество неудачных фильмов. По общему мнению, «Сплит» – его лучший фильм после «Неуязвимого», вышедшего 16 лет назад.

Зато проблемы возникли у фильма «Собачья жизнь» – о псе, который все реинкарнируется и реинкарнируется, проживая жизнь за жизнью с новыми хозяевами. Протестов от буддистов не поступало – но они поступили от защитников животных, которых возмутило недавно опубликованное видео со съемок, где дрессировщики несколько невежливо обращались с овчаркой (ее пытались столкнуть в специально устроенную в павильоне реку, а она упиралась). Бесчувственная аудитория, ничуть не уважающая права актеров-псов, все-таки отдала в копилку «Собачьей жизни» $18,4 млн, что продюсеры сочли более чем приличным результатом для старта.

Неважные результаты показал фильм «Обитель зла: последняя глава». И режиссер Пол Андерсон, и его жена Милла Йовович завершили историю красавицы и чудовищных зомби, которых она столь артистично рубила на протяжении в общей сложности 12 часов экранного времени. Как бы там ни было, $13,8 млн выдохшейся «Обители зла» – это все-таки лучше, чем жалкие $3,4 млн криминальной драмы «Золото» с Мэттью Макконахи, получившей 2100 экранов и с кровью грохнувшейся на старте.

Зато номинированному на «Оскар» мюзиклу «Ла-ла ленд» на радостях прибавили почти 1300 экранов – и он с легкостью заработал дополнительные $12 млн, почти сравнявшись с утомленной собственной яростью Миллой.

По материалам boxofficemojo.com

Автор – спецкорреспондент «Комсомольской правды»